В 2025 году Калужская область зафиксировала рекордный поток путешественников, приняв 4 миллиона человек. Данный показатель стал историческим максимумом для региона по количеству гостей. О достижении отчитался губернатор Владислав Шапша в рамках правительственного доклада. Туристический сектор активно влияет на местную экономику, способствуя открытию новых рабочих мест и улучшению городской среды. Информация о результатах года была официально подтверждена пресс-службой правительства Калужской области.

Итоги туристического потока

Результаты минувшего года демонстрируют растущий интерес к Калужской области как к центру событийного туризма. Масштабные мероприятия, такие как "Космические выходные", "Переход" и гастрономический фестиваль "Калуга. Улица. Еда", суммарно привлекли 200 тысяч активных посетителей. Организация таких площадок помогает закреплять за регионом статус современной туристической локации.

Особая работа ведется с подрастающим поколением. Программы социального туризма обеспечили возможность для 8 тысяч ребят изучить достопримечательности и историю края. Эти инициативы направлены на формирование патриотического воспитания и позволяют детям лично ознакомиться с культурой своей малой родины.

"Развитие региона через подобные проекты показывает, насколько важна интеграция социальной политики в сферу местного туризма. Создание условий для качественного отдыха молодежи прямо коррелирует с долгосрочным развитием территорий. Когда мы говорим о росте туристического потока, важно удерживать баланс между комфортом местных жителей и удовлетворением спроса гостей. Это требует слаженной работы всех муниципальных институтов развития". Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Инвестиции и инфраструктура

Экономическую базу для приема миллионов путешественников обеспечивают новые капиталовложения. По итогам участия в Петербургском международном экономическом форуме регион привлек 20 миллиардов рублей. Финансовые средства направят на строительство отелей и создание новых баз отдыха.

Привлечение капитала позволяет расширять номерной фонд и повышать качество сервиса в сфере гостеприимства. Реализация данных проектов создает устойчивую почву для дальнейшего экономического роста области. Приток частных инвестиций свидетельствует о доверии бизнеса к туристическому потенциалу региона.

Обновление туристической инфраструктуры напрямую влияет на комфорт постоянных жителей. Развитая сеть объектов притяжения не только задерживает поток гостей на более длительный срок, но и формирует современные центры общественной активности.

Развитие пешеходных маршрутов

Одним из ключевых инструментов привлечения активного туриста стала "Большая Калужская тропа". Проектировщики и строители продолжают работы по благоустройству этого протяженного пути. Общая длина маршрута, проходящего вдоль реки Угры, достигает 245 километров.

Маршрут проектируется как пространство для экологического туризма, популярность которого в последние годы ощутимо растет. Власти региона уделяют повышенное внимание безопасности и доступности тропы для различных категорий граждан. Качественная проработка инфраструктуры позволяет сделать активный отдых на природе максимально удобным.

Губернатор Владислав Шапша лично оценил качество проделанной работы, пройдя часть маршрута самостоятельно. По его словам, это тот случай, когда бездорожье оказывается гораздо приятнее асфальтированных дорог. Создание подобных объектов подчеркивает уникальность местного ландшафта и его притягательность для любителей походов.