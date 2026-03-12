Не только книжные полки: библиотеки в Калужской области меняют облик ради будущего подростков

В Калужской области по нацпроекту "Семья" обустроят три детских культурно-просветительских центра на базе библиотек-победительниц федерального конкурса. Речь идет о Боровской центральной детской библиотеке, Центральной городской детской библиотеке имени Гайдара в Калуге и Зуднинской библиотеке в Ферзиковском округе. Там полностью отремонтируют помещения, купят свежую литературу, оборудование и программы. Сотрудники библиотек дообучатся, чтобы вести занятия по новым методам. Центры рассчитаны на детей и подростков, станут местом не только для чтения, но и для учебы, встреч и мастер-классов.

Победители конкурса

Федеральный конкурс выбрал три библиотеки из Калужской области для превращения в центры. Боровская центральная детская библиотека первой включилась в проект. Она обслуживает местных ребят и теперь расширит услуги.

В Калуге обновят Центральную городскую детскую библиотеку имени Гайдара. Это популярное место для чтения, где собираются семьи. После работ пространство станет удобнее для разных возрастов.

Зуднинская библиотека в Ферзиковском округе тоже в списке. Она обслуживает сельскую местность, где такие центры особенно нужны. Жители округa ждут перемен с нетерпением.

Ремонт и оснащение

В каждой библиотеке затронут капитальный ремонт. Стены перекрасить, полы обновить, мебель расставить заново. Всё подгонят под нужды детей, чтобы было светло и уютно.

Закупят современную литературу для самых разных интересов. Добавят компьютеры, проекторы и интерактивные доски. Программное обеспечение поможет в уроках и играх.

"Такие центры меняют облик регионов, делая их привлекательнее для семей. Библиотеки перестают быть просто хранилищами книг, они превращаются в хабы развития. Дети получают доступ к знаниям через практику, а территории оживают. Это шаг к равным возможностям в малых городах и селах". Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Сотрудники пройдут переподготовку. Они научатся проводить занятия с учетом новых стандартов. Это повысит качество работы с посетителями.

Что смогут делать дети

Пространства станут универсальными. Ребята смогут читать, учиться и встречаться с друзьями. Всё организовано для комфорта и активности.

Запустят мастер-классы по рисованию, лепке или науке. Мероприятия соберут сверстников на игры и обсуждения. Родители оценят, что дети проводят время с пользой.

Организаторы видят в центрах точки притяжения. Каждый подросток найдет занятие по вкусу. Такие места укрепят интерес к знаниям в повседневной жизни.