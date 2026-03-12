Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Завод в тайге
Андрей Власов Опубликована сегодня в 17:07

Контрасты большой страны: пока одни регионы бьют рекорды, калужские предприятия взяли паузу

В январе 2026 года промышленное производство в Калужской области просело на 0,9 процента. Индекс составил 99,1 процента к январю прошлого года. Данные взяли из рейтинга регионов Центрального федерального округа, который собрали на основе статистики Росстата. Об этом сообщает "Бизнес-журнал". По стране индекс вышел на 99,2 процента, а в ЦФО вырос на 3,3 процента — лучший показатель среди всех округов.

Динамика производства

Калужская область показала снижение на 0,9 процента в январе 2026 года. Индекс промышленного производства достиг 99,1 процента по сравнению с прошлым годом. Это близко к общероссийскому уровню в 99,2 процента. Год назад по стране индикатор стоял на 102,2 процента.

В Центральном федеральном округе дела обстоят иначе. Там производство выросло на 3,3 процента. Такой результат стал лидерским среди макрорегионов России. Калужский спад выглядит умеренным на этом фоне.

Рейтинг регионов ЦФО составили по свежим данным Росстата. Калужская область заняла в нем десятую строчку. Лидеры — Тамбовская область, Москва и Смоленская область.

Место в ЦФО

Соседние регионы пострадали сильнее. В Тульской, Ярославской и Брянской областях производство упало больше чем на 15 процентов. Калужский минус в 0,9 процента кажется скромным. Это подчеркивает разницу в динамике внутри округа.

Общий рост ЦФО на 3,3 процента тянет лидеры. Тамбовская область, Москва и Смоленская лидируют в рейтинге. Калужская область держится в середине таблицы. Десятое место отражает смешанную картину.

"Дефицит кадров тормозит промышленность в регионах вроде Калужской области. Добывающие предприятия и цеха по обработке сырья недоукомплектованы. Рабочие руки уходят, а новые не приходят быстро. Нужно налаживать подготовку специалистов на местах и улучшать условия. Иначе спад затянется."

Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Что влияет на спад

Индекс промышленного производства охватывает несколько отраслей. Сюда входит добыча полезных ископаемых. Обрабатывающая промышленность тоже в расчетах. Энергетика, водоснабжение и экология дополняют картину.

Эксперты выделяют дефицит кадров как главную проблему. Он острее всего в добыче и на заводах по обработке. Предприятия недобирают рабочих. Это бьет по объемам выпуска.

Снижение на 0,9 процента в Калуге укладывается в эти рамки. Отраслевая структура региона усиливает эффект. Данные Росстата подтверждают тенденцию за январь 2026 года.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

