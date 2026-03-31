Световой день длиннее, контроль строже: в Калужской области меняют режим ночных прогулок

В Калужской области с 1 апреля официально вступает в силу «летний» график комендантского часа для несовершеннолетних, который продлится до 30 сентября включительно. О смене временного режима сообщил региональный уполномоченный по правам ребенка Дмитрий Илюхин. Согласно новым правилам, подросткам запрещено находиться в общественных местах без сопровождения законных представителей в ночные часы. За несоблюдение установленных норм родителям и опекунам грозят административные штрафы. Данная мера направлена на обеспечение безопасности детей в период каникул и теплого сезона.

Новые временные границы и правила посещения улиц

Переход на летнее расписание комендантского часа существенно сдвигает границы допустимого пребывания подростков вне дома. С 1 апреля по 30 сентября детям и подросткам до 18 лет запрещено выходить на улицу без взрослых в период с 23:00 до 06:00. Это решение синхронизировано с началом теплого сезона, когда световой день увеличивается, а молодежь чаще задерживается во дворах и парках города.

Дмитрий Илюхин подчеркнул, что под действие ограничений попадают любые общественные пространства, включая улицы, скверы, набережные и торговые центры. Важно понимать, что сопровождение старшими братьями или сестрами не всегда является легальной заменой родительскому контролю, если у них нет соответствующей доверенности. Полиция и патрульные службы региона уже проинструктированы о начале работы в рамках обновленного графика.

Введение таких лимитов стало традиционной практикой для Калужской области, разделяющей год на зимний и летний периоды. В холодное время года ограничения обычно более строгие, но именно весенне-летний формат требует особого внимания из-за расслабленности подростков в преддверии каникул. Родителям рекомендуется заранее обсудить с детьми новые правила, чтобы избежать неприятных встреч с правоохранительными органами.

«Введение летнего режима комендантского часа — это необходимая профилактическая мера, направленная на снижение подростковой преступности и защиту самих детей. Мы видим прямую зависимость между отсутствием контроля в ночное время и ростом правонарушений. Муниципальные службы обязаны информировать жителей о смене графиков через все доступные каналы связи. Важно, чтобы родители понимали свою прямую ответственность за нахождение несовершеннолетних на улице после одиннадцати вечера. Это вопрос не только дисциплины, но и элементарного сохранения жизни и здоровья подрастающего поколения.» Управленец муниципального уровня, специалист в сфере региональной политики и администрирования Андрей Власов

Ответственность родителей и суммы штрафов

Правовые последствия за нарушение комендантского часа ложатся прежде всего на плечи официальных представителей ребенка. Если сотрудниками полиции будет обнаружен несовершеннолетний без сопровождения взрослых в запрещенный период, составляется протокол об административном правонарушении. Основным инструментом воздействия на нарушителей остаются денежные взыскания, которые могут быть применены неоднократно.

Максимальная сумма штрафа на текущий момент составляет до 2 тысяч рублей. Хотя сумма кажется незначительной, факт фиксации правонарушения может повлечь за собой постановку семьи на учет в комиссию по делам несовершеннолетних. Это создает дополнительные трудности и требует регулярных отчетов о воспитательной работе внутри семьи со стороны родителей.

Кроме того, ответственность могут понести и владельцы заведений, в которых обнаружат подростков в ночные часы. Рестораны, кафе и развлекательные площадки обязаны проверять документы у посетителей, чей возраст вызывает сомнения, особенно ближе к полуночи. Для юридических лиц санкции за допуск детей в ночное время значительно выше, чем для физических лиц.

Цели введения ограничений в весенне-летний период

Главная причина жесткого регулирования времени пребывания молодежи на улице — статистика происшествий в темное время суток. По данным правоохранительных органов, именно после 23 часов возрастает риск стать жертвой преступления или быть вовлеченным в противоправную деятельность. Комендантский час служит юридическим барьером, позволяющим полиции законно пресекать ночные прогулки без лишних разбирательств.

Летний период традиционно считается пиковым по количеству травматизма среди молодежи. Отсутствие системности в досуге и долгий световой день провоцируют подростков на рискованные действия на заброшенных стройках, водоемах или дорогах. Ограничение пребывания на улице в полночь снижает нагрузку на экстренные службы и помогает удерживать уровень правопорядка в жилых массивах на стабильном уровне.

Власти Калужской области рассчитывают, что дисциплинарные меры помогут снизить количество инцидентов с участием детей в этом сезоне. Прошлый год показал положительную динамику: при системном контроле количество жалоб на ночной шум и мелкое хулиганство в парковых зонах ощутимо сократилось. Напоминание о правилах будет регулярно транслироваться в учебных заведениях до конца учебного года.