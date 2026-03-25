Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Зеленоградск
© commons.wikimedia.org by Alexander Grebenkov is licensed under CC BY 3.0
Главная / Северо-Западный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 13:49

Калининград поднялся на вершину — секреты успеха среди российских городов раскрыты в новом рейтинге

Калининград занял лидирующую позицию среди российских городов в ежегодном рейтинге качества жизни по версии аналитической платформы Numbeo. По результатам исследования, опубликованного 24 марта 2026 года, самый западный областной центр России разместился на 167-й строчке мирового списка, обойдя все остальные отечественные мегаполисы. В текущем зачете Калининград опередил Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург и Новосибирск. Ближайший преследователь — Нижний Новгород — расположился в глобальном перечне на 23 позиции ниже.

Методика оценки и показатели

Международная платформа Numbeo формирует итоговый индекс на базе регулярных опросов населения. Эксперты оценивали каждый город по девяти ключевым факторам, влияющим на повседневный быт горожан. К ним относятся покупательная способность граждан, общественная безопасность, уровень доступности медицины, состояние экологии и климатические условия конкретной местности.

Общий индекс качества жизни для Калининграда был зафиксирован на отметке 158,3 балла. Этот показатель учитывает как субъективное восприятие горожанами своей среды обитания, так и объективные социально-экономические индикаторы. Система учитывает совокупность комфортности проживания в городе, выделяя его на фоне других крупных российских центров.

Методология ресурса позволяет сравнивать города, которые сильно разнятся по масштабам инфраструктуры и экономической активности. Калининград продемонстрировал устойчивые показатели, которые позволили ему занять первую строчку в национальном рейтинге, оставив позади российские города-миллионники.

Сравнение с Москвой и глобальный контекст

Аналитики сопоставили данные Калининграда с московскими результатами, выявив ряд заметных различий. Областной центр показал преимущество по параметрам личной безопасности, состоянию здравоохранения и чистоте окружающей среды. Кроме того, жители Калининграда затрачивают существенно меньше времени на ежедневные поездки до офиса и обратно.

Несмотря на лидерство региона, столица сохраняет превосходство по уровню покупательной способности жителей. В Москве также наблюдаются более выгодные показатели стоимости жизни и более благоприятное соотношение цен на недвижимость относительно доходов населения. Экономическая математика мегаполиса по этим критериям остается более сбалансированной.

В мировом масштабе Калининград продемонстрировал высокую конкурентоспособность. Он смог опередить в списке такие известные европейские и азиатские города, как Дублин, Лиссабон, Братислава и Сингапур. Успех города также распространился на соседний Гданьск, показатели которого оказались ниже калининградских по итогам рейтинга.

Мнение экспертов о развитии территорий

Рост привлекательности региональных центров напрямую связан с инвестициями в социальную инфраструктуру и продуманным проектированием городской среды. Стабильное развитие территорий требует не только финансовых вложений, но и системного управления, ориентированного на запросы жителей.

"Для оценки качества жизни крайне важна комплексность подходов. Рост позиций города в подобных рейтингах всегда является отражением того, насколько комфортной становится повседневная среда для горожан. Это результат совокупности факторов — от работы муниципального здравоохранения до транспортной доступности. Такие данные помогают понять, в каком направлении следует корректировать региональную политику для дальнейшего качественного улучшения жизни людей".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Опыт Калининграда показывает, что региональная специфика может стать драйвером для улучшения качества услуг. Акцент на создании условий, при которых минимизируются временные и экологические потери для жителей, становится определяющим фактором в долгосрочной перспективе. Итоговые результаты Numbeo подтверждают запрос граждан на сбалансированную и доступную городскую среду.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet