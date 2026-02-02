Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Каланхоэ
Каланхоэ
© commons.wikimedia.org by PEAK99 is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Иван Трухин Опубликована сегодня в 13:09

Каланхоэ зацветает само — если поставить горшок в правильное место

Каланхоэ легко спутать с очередным "обычным" суккулентом, пока не увидишь его в цвету. Яркие соцветия появляются неожиданно и держатся неделями, почти не требуя внимания со стороны хозяина. Именно за эту неприхотливость и стабильную декоративность растение давно стало любимцем тех, кто хочет зелень без лишних хлопот. Об этом сообщает Elle Decor.

Почему каланхоэ считается идеальным комнатным растением

Родом с Мадагаскара, каланхоэ приспособилось к жизни в условиях, далёких от идеальных. Его мясистые листья запасают влагу, позволяя переживать редкие поливы, а компактные размеры делают растение удобным для подоконников и столов. При этом каланхоэ не ограничивается зелёной листвой: цветение может быть красным, розовым, жёлтым, оранжевым и сохраняться месяцами.

Самый популярный вид — каланхоэ Блоссфельда, который чаще всего продаётся в магазинах. Но у рода есть и другие интересные представители: одни ценятся за бархатистые листья, другие — за необычную форму или способность менять окраску листвы при ярком свете и прохладе.

Свет и размещение в доме

Лучше всего каланхоэ чувствует себя при ярком рассеянном освещении. Восточные и западные окна подходят идеально, так как растение получает достаточно света без агрессивного полуденного солнца. Прямые лучи через южное стекло могут вызвать ожоги на листьях, особенно летом.

Есть важная особенность, связанная с цветением. Зимой каланхоэ нуждается в длительном периоде темноты — примерно 12-14 часов в сутки. Именно такой режим запускает формирование бутонов, поэтому растение часто зацветает в холодное время года.

Почва и полив без ошибок

Главное правило ухода за каланхоэ — не переувлажнять. Для посадки нужна хорошо дренированная почва, предназначенная для кактусов и суккулентов. Важно, чтобы вода не застаивалась у корней, поэтому горшок обязательно должен иметь дренажные отверстия.

Полив проводят только после полного высыхания верхнего слоя почвы. В период активного роста это обычно раз в 10-14 дней, а зимой — ещё реже. Воду льют под корень, избегая попадания на листья и цветы, а излишки из поддона всегда сливают.

Температура, влажность и подкормки

Каланхоэ комфортно при обычной комнатной температуре и не требует повышенной влажности. Сухой воздух зимой ему не вредит, что выгодно отличает растение от многих тропических видов. Сквозняков и сильного холода стоит избегать, так как при низких температурах листья могут повреждаться.

Подкармливают каланхоэ умеренно. Весной и летом достаточно раз в месяц вносить разбавленное комплексное удобрение. Осенью и зимой подкормки прекращают, чтобы не нарушать естественный цикл развития.

Обрезка, размножение и повторное цветение

Удаление отцветших соцветий помогает продлить декоративность и стимулирует рост. После завершения цветения цветоносы обрезают полностью, а при необходимости растение можно укоротить для более компактной формы.

Каланхоэ легко размножается черенками. Срезанный побег подсушивают и высаживают в лёгкую почву — корни формируются довольно быстро. Чтобы добиться повторного цветения, осенью растению создают короткий световой день, сокращают полив и поддерживают умеренную температуру.

Автор Иван Трухин
Иван Трухин — ученый-агроном (Вятский ГАТУ) с 35-летним стажем. Эксперт по защите растений, селекции плодово-ягодных культур и почвоведению.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Газон выглядит сегодня в 9:07

Тонкий слой песка 0,5–1 см рыхлит уплотнённую почву, улучшает дренаж и мешает мху закрепиться — профессиональная шлифовка даёт заметный эффект уже через несколько недель.

Читать полностью » Растения выглядят живыми, но не растут — мелкая ошибка до посадки запускает цепочку проблем вчера в 16:37

Научитесь избегать распространенных ошибок, которые могут испортить ваши растения в саду, и добейтесь отличных результатов.

Читать полностью » Смородину в январе режу без жалости — летом куст усыпан ягодами: главное знать, что убрать вчера в 10:46

В январе смородина в покое: аккуратная зимняя обрезка формирует светлый центр, направляет энергию в будущие кисти и ускоряет равномерное созревание ягод.

Читать полностью » Переплатила за “премиум”-удобрения — а урожай стал хуже: эти 6 овощей любят простую землю 31.01.2026 в 17:41

Премиум‑добавки не всегда помогают — лишний азот вызывает рост ботвы и портит корнеплоды. Какие овощи выигрывают от простой, структурной почвы.

Читать полностью » Домашние тропинки стали безопасными — и без соли: метод, который не портит сад 31.01.2026 в 13:04

Откажитесь от соли: какие посыпки — гравий, крупный песок, опилки или обожжённая глина — сохраняют сцепление на тропинках, не вредя почве и растениям.

Читать полностью » Сансевиерия 31.01.2026 в 10:22

Зимой сансевиерия распахивается не из-за болезни, а из‑за света, тяжёлого грунта или переувлажнения. Перестановка, мягкая фиксация и экономный полив быстро вернут аккуратную розетку.

Читать полностью » Зимой тянется рука к секатору — а весной нет цветов: эти растения лучше не трогать 31.01.2026 в 3:41

Не все кусты можно стричь зимой: у сирени, азалий и клематисов бутоны формируются в прошлом году, а сухие стебли защищают птиц и опылителей.

Читать полностью » Перцы выглядят здоровыми, но урожая мало — один срез меняет всё: главное не перепутать момент 30.01.2026 в 16:52

Удаление верхушки молодых перцев (топпинг) после пересадки при 6–8 настоящих листьях стимулирует ветвление, укрепляет стебель и снижает риск заболеваний.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Живот после 55 не уходит — упражнения стоя работают лучше планок
Красота и здоровье
Десять лет спустя результат всё ещё виден: матерей без депрессии объединяет один фактор
Красота и здоровье
Тревожность мешает жить? Есть простой способ без таблеток — облегчение приходит всего за 24 минуты
Авто и мото
Двигатель зимой начал активно подъедать масло — причина напугала водителей, но оказалась не поломкой
Авто и мото
Полгода без денег и без машины: быстрый импорт из КНР ломается на выезде из страны
Технологии
Память телефона забита, а фото удалять жалко: решение проще, чем кажется
Питомцы
Короткая шерсть у собак создаёт иллюзию безопасности — под ней проблемы копятся месяцами
Красота и здоровье
Лицо отекает, боль нарастает, время уходит: как насморк доводит до экстренной операции
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet