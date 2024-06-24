Жаркое лето часто не радует тех, кому не комфортно при высокой температуре. О том, как облегчить свое состояние, рассказал Мамедов Мехман, доктор медицинских наук, профессор, кардиолог, эксперт Лиги здоровья нации.

- Сначала идет влажная жаркая погода, а потом сменяется это все дождями. Перепад такой, изменение климата. Вот это изменение негативно влияет: то дождь, то высокая температура. Дышать очень сложно. И у людей в первую очередь с сердечно-сосудистыми заболеваниями на этом фоне обостряются заболевания. То есть учащаются приступы стенокардии, повышается уровень давления.

Также специалист поделился тем, как можно предупредить негативное состояние.

- Что можно делать? Находиться в тени в первую очередь в домашних условиях. Когда такая жара, лучше не выходить на улицу, избегать последствия такой аномальной жары с высокой влажностью, которая есть сейчас в Москве. Это первое. В дневное время, если нет необходимости, не выходить из дома, постараться находиться в тени.

Внимание стоит обратить и на одежду, считает эксперт.

- Надо надеть одежду очень удобную летнюю дышащую, чтобы тело могло дышать. Если это будет синтетический материал, если не дышит, потоотделение увеличивается. И это тоже обостряет. Должна быть очень удобная летняя одежда из натуральных тканей. Если человек находится дома, можно принимать душ или умываться, для ног, для основных частей тела, туловища делать такие водные процедуры.

Не стоит забывать про регулярный прием лекарств, если они прописаны, а также тщательно следить за питанием.

- Надо есть легкую пищу, потому что если в жару кушаем калорийную пищу, потоотделение усиливается. Когда человек ест жирную и калорийную еду в такую погоду, это требует больше энергопотребления, и потоотделение усиливается. И от этого через час после приема пищи самочувствие ухудшается, потому что потоотделение увеличивается. И это нагрузка на сердце. Поэтому еда должна быть умеренной - 3-4 раза в день, легкая, которая не требует для организма каких-то усилий.

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