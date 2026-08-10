Тараканы в многоквартирных домах: как насекомые попадают в квартиры через вентиляцию и розетки

Таракан в кухне редко появляется "сам по себе". Обычно всё начинается с одной тёплой щели у трубы, капающего крана или пакета с мусором, который пару дней простоял не там, где надо. Потом ночью включаешь свет — и по полу уже шуршит целая компания. Для квартиры это не просто неприятная картина: тараканы разносят бактерии, грязь и яйца паразитов, а ещё быстро осваивают соседние комнаты и квартиры. Поэтому тянуть здесь опасно, пока вредители не устроили в доме постоянную прописку.

"Тараканы тянутся туда, где есть еда, влага и тёплые укрытия. Если в квартире остаются крошки, открытые продукты и сырость, насекомые быстро находят себе место. Борная кислота и бытовые средства помогают только при небольшом заражении и при условии, что убраны все источники пищи и воды. Когда тараканы расползлись по нескольким помещениям, лучше не затягивать с обработкой и осмотром возможных путей, через которые они идут". дизайнер интерьеров Елена Маркова

В чём опасность тараканов

Тараканы не питаются кровью и кожей, как клопы, но от этого спокойнее не становится. Их интересуют отходы, крошки, грязная посуда и всё, что остаётся на кухне после ужина. На лапках и теле они переносят бактерии, вирусы, плесень, грибки и яйца паразитов.

Проблема не только в мусоре, который насекомые оставляют на поверхностях. Их следы оседают на посуде, мебели, игрушках и других вещах, к которым человек постоянно прикасается. В пыль попадают частички хитинового покрова и фекалии тараканов, а потом это всё летит в лёгкие и на кожу.

Если тараканов в доме много, у жильцов могут начаться астма, аллергический ринит и дерматит. Домашнее животное тоже рискует: кошка или собака может отравиться, если съест насекомое, которое побывало в квартире после дезинсекции. В редких случаях тараканы кусают человека во сне, особенно если им уже нечего есть и негде пить.

Откуда берутся тараканы в доме

Тараканы быстро размножаются и легко переживают не самые уютные условия. Им нравятся тепло, влага и тёмные щели, поэтому кухня для них почти курорт. Там есть трубы, раковина, мусорное ведро, техника и вентиляция — всё, что нужно для спокойной жизни.

Часто насекомые приходят от соседей, из подвалов и мусоропроводов. В многоквартирном доме они проходят через щели, сквозные розетки, трубы и вентиляционные шахты. Если в подъезде уже есть заражённые квартиры, тараканы долго не будут сидеть на месте.

Их тянет к грязи и сырости. Неделя с невыброшенным мусором, тарелка с остатками еды на ночь, открытая крупа в шкафу и капающий кран — для них почти приглашение. Редко, но тараканов приносят и с продуктами, в коробках с доставкой или даже в чемодане после поездки.

Перед заселением насекомые быстро оценивают обстановку. Если в квартире сухо, чисто, крупы не рассыпаны по шкафам, а раковина и унитаз не текут, они обычно выбирают другое место. Первые следы видно по чёрным точкам на обоях, полу, полках и шкафах. Это фекалии тараканов.

Как вывести тараканов

Из народных средств чаще всего используют приманки с борной кислотой. Порошок смешивают с сырым желтком, иногда добавляют муку, сахар или крахмал, потом скатывают шарики и раскладывают там, где видели тараканов. Если дома есть маленькие дети или животные, такой способ лучше не использовать.

Ещё один вариант — нашатырный спирт. Его разводят в воде, примерно 1 литр воды на одну чайную ложку спирта, и этим раствором обрабатывают плинтусы, вентиляционные решётки, проёмы дверей и окон. Во время работы нужны маска и перчатки, а потом квартиру оставляют на 2-3 часа и хорошо проветривают.

Столовый уксус тоже используют против тараканов. Его разводят водой и протирают полы, плинтусы, сантехнику и другие места, где насекомые появляются чаще всего. Личинок можно обработать неразбавленным уксусом. Такой способ не убирает проблему полностью, но помогает снизить активность вредителей.

В магазинах продаются гели, аэрозоли, карандаши, порошки и ловушки с абамектином, фипронилом или борной кислотой. Ими пользоваться проще, чем самодельными смесями, но инструкция здесь не для галочки. Ловушки и приманки не дают быстрого эффекта и лучше работают вместе с другими способами.

Если тараканы не уходят, зовут дезинфекторов. У них есть более сильные препараты и оборудование, которое не продают в обычном магазине. Перед обработкой квартиру обычно приходится покинуть, а потом делать генеральную уборку. Если специалист обещает травлю за сумму ниже 3000 рублей, это уже повод насторожиться: после низкой цены часто всплывают новые цифры прямо на месте.

"Борная кислота работает только там, где тараканы ещё не успели расползтись по всей квартире. Если вредители идут от соседей, одной приманкой их не удержать. После обработки нужно убрать крошки, не оставлять воду в раковине и проверить щели у труб и розеток. Иначе насекомые вернутся очень быстро". консультант по уборке и уходу за домом Ирина Полякова

Что делать, если соседи не выводят тараканов

Если тараканы есть только у вас, проблему полностью не решить. В многоквартирном доме насекомые спокойно переходят из одной квартиры в другую, и круг замыкается. Поэтому сначала обычно пробуют договориться с соседями без скандала.

Если разговор не помогает, жалуются в прокуратуру, городскую администрацию или местное отделение Роспотребнадзора. На соседей, которые ведут антисоциальный образ жизни, можно подать жалобу, и чем больше подписей под обращением, тем выше шанс, что вопрос сдвинется с места. Ещё можно подключить санитарную службу, жилищную инспекцию и управляющую компанию.

Иногда жильцы скидываются и обрабатывают проблемную квартиру за свой счёт. Если и это не сработало, остаётся суд. Для него нужно экспертное заключение о наличии тараканов. Параллельно стоит закрыть вентрешётку мелкоячеистой сеткой, убрать щели в стенах и полу, поставить плотные москитные сетки и проверить двери с окнами на герметичность.

Проверено экспертом: консультант по уборке и уходу за домом Ирина Полякова

FAQ

Как понять, что тараканы уже есть в квартире?

Чаще всего остаются чёрные точки на полках, полу и обоях. Ещё можно найти яйца и белых личинок в щелях, а ночью увидеть взрослых особей, если резко включить свет на кухне.

Можно ли обойтись без химии?

Можно, если насекомых мало и очаг только появился. Тогда используют борную кислоту, уксус или нашатырный спирт, но без уборки и перекрытия воды это даёт слабый результат.

Почему тараканы чаще идут на кухню?

Там есть тепло, влага, мусор, техника и укрытия. Для нас это бытовая зона, для них — удобное место, где легко прятаться и находить еду.

Что делать после обработки квартиры?

Нужно провести генеральную уборку и убрать всё, что может тянуть тараканов назад: крошки, открытые продукты и воду. Потом стоит проверить щели, трубы, розетки и вентиляцию.

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