Профессионалы не справились, пришлось действовать самой: мой метод, после которого тараканы исчезли из всего подъезда

Таракан в квартире редко появляется "на минутку". Сначала это одна-две тёмные точки у плинтуса, потом ночной шорох на кухне, а следом уже неприятный запах в шкафу и внезапная встреча с усатым беглецом, когда включаешь свет за водой. Люди часто списывают это на грязную посуду или случайный визит из подъезда, но насекомые умеют быстро закрепляться в тёплых и влажных местах. Их тянет туда, где есть крошки, капли воды и щели. Именно поэтому бороться с ними нужно сразу, не растягивая историю на месяцы.

"Тараканы редко ограничиваются одной квартирой. Если у соседей идёт постоянный источник воды, мусор и щели, насекомые будут идти туда, где им проще выжить. Поэтому обработка только своего жилья часто даёт временный результат. Нужно перекрывать ходы, убирать влагу и не оставлять им кормовую базу. Иначе они вернутся через вентиляцию, трубы и розетки", — разъяснила в беседе с Pravda. Ru консультант по уборке и уходу за домом Ирина Полякова. консультант по уборке и уходу за домом

В чём опасность тараканов

Тараканов нельзя назвать паразитами в прямом смысле. Они не питаются кровью и не живут за счёт тканей человека, как клопы. Но это не делает их безобидными. Насекомых тянет к бытовым отходам, а вместе с ними они разносят бактерии, вирусы, плесень, грибки и паразитов.

Проблема в том, что тараканы оставляют всё это на посуде, мебели, детских игрушках и других вещах, которые человек трогает каждый день. Потом микроорганизмы попадают в дом уже без самих насекомых. Если тараканы живут долго, у жильцов могут появиться астма, аллергический ринит и дерматит.

Опасны и их следы. В пыли остаются фекалии, частицы хитинового покрова, а потом всё это попадает в лёгкие и на кожу. Домашние животные тоже под ударом: кошка или собака могут заболеть, если таракан переносил вирус, либо отравиться после обработки в соседней квартире.

Если в доме не хватает еды и воды, тараканы могут кусать человека во сне. Для детей это особенно неприятная история, потому что у них тонкая кожа. В квартире с ними лучше не тянуть, иначе одна ночная находка быстро превращается в постоянную проблему.

Откуда берутся тараканы в доме

Тараканы быстро размножаются и легко приспосабливаются к тяжёлым условиям. Их притягивают тепло, влага и тёмные щели, поэтому кухня для них почти идеальна. Там есть раковина, мусорное ведро, бытовая техника, трубы и вентиляция.

Часто насекомые приходят от соседей, из подвалов и мусоропроводов. В многоэтажках они спокойно идут через щели, сквозные розетки, трубы и вентиляционные шахты. Если тараканы уже есть в доме, остановить их одной закрытой дверью не получится.

Ещё одна приманка — грязь и вода. Неубранный мусор, оставленная на ночь посуда и еда в открытых ёмкостях создают для них удобные условия. Капающий кран или течь в трубе тоже работает как постоянный источник влаги.

Иногда насекомых приносят из магазина вместе с продуктами, из поездки в чемодане или в коробке с доставкой. Такое бывает реже, но бывает. Перед заселением тараканы проверяют территорию, и если в квартире сухо, чисто и без щелей, они чаще выбирают другое место.

Первые признаки несложно заметить. На обоях, полу, полках и шкафах появляются чёрные точки — это следы жизнедеятельности насекомых. В укромных местах можно найти яйца и белых личинок, а при сильном заражении в квартире появляется запах гнили.

Как вывести тараканов

Из народных средств чаще всего используют приманки с борной кислотой. Порошок смешивают с сырыми желтками, иногда добавляют муку, сахар или крахмал, а потом скатывают шарики и раскладывают там, где уже видели тараканов. Насекомых тянет на запах еды, а кислота действует на их желудки.

Ещё один вариант — нашатырный спирт. Его разводят в воде: на 1 л воды берут одну чайную ложку спирта, после чего обрабатывают плинтусы, вентиляционные решётки, проёмы дверей и окон. Во время такой уборки нужны маска и перчатки, а потом квартиру оставляют на 2-3 часа и хорошо проветривают.

Столовый уксус тоже используют часто. Его разводят водой и протирают полы, плинтусы, сантехнику и места, где тараканы появляются чаще всего. Личинки можно обрызгать неразбавленным уксусом, но если дома есть маленькие дети или животные, работать нужно аккуратно.

В магазинах продаются гели, аэрозоли, карандаши, порошки и ловушки с абамектином, фипронилом или борной кислотой. Ими пользоваться проще, чем самодельными приманками, но инструкция тут не для красоты. Если нарушить дозировку или схему применения, можно не вывести насекомых и навредить людям или животным.

Ловушки и приманки не дают мгновенного эффекта. Они чаще работают вместе с другими способами, а не поодиночке. Если тараканов много, один баллончик проблему не закроет.

Когда домашние методы не срабатывают, вызывают специалистов по дезинсекции. У них есть препараты и оборудование, которых нет в свободной продаже, и они могут обработать квартиру с учётом её особенностей. Перед их визитом обычно приходится уйти из дома, а после — делать генеральную уборку.

"Если тараканов уже видно днём, значит, очаг большой. В такой ситуации бытовые средства часто только сбивают их на время. Помогает только жёсткая обработка плюс перекрытие всех ходов, через которые они идут в квартиру. После этого надо убрать остатки еды, проверить трубы и не оставлять воду в раковине на ночь", — предупредил в беседе с Pravda. Ru строитель Михаил Волков. строитель

Что делать, если соседи не выводят тараканов

Вывести тараканов только у себя мало. Если в доме есть заражённая квартира, насекомые будут возвращаться снова и снова. Поэтому без соседей здесь часто не обойтись, даже если хочется решить всё без лишних разговоров.

Сначала обычно пробуют договориться мирно. Если это не работает, жалобу можно направить в прокуратуру, горадминистрацию или местное отделение Роспотребнадзора. Чем больше подписей соберут жильцы, тем выше шанс, что на обращение отреагируют.

Ещё один путь — обратиться в санитарную службу, жилищную инспекцию или управляющую компанию. Вариант с оплатой обработки проблемной квартиры самими соседями тоже возможен. Если и это не помогает, остаётся суд, но для него нужно экспертное заключение о наличии тараканов.

Параллельно свою квартиру надо закрыть от новых гостей. Вентрешётку закрывают мелкоячеистой сеткой, щели и трещины в стенах и полу убирают, на окна ставят плотные москитные сетки. Заодно проверяют, насколько плотно закрываются двери и окна.

Для тех, кто хочет глубже разобрать бытовые риски, полезно посмотреть материал о дополнительных платежах при покупке квартиры и заметку о том, как заставить вытяжку работать без лишнего шума. Ещё одна полезная тема — как выбрать раковину для маленькой ванной. Эти материалы помогают убрать бытовые ошибки, из-за которых насекомым и самой квартире живётся слишком вольготно.

"После обработки люди часто совершают одну и ту же ошибку — сразу возвращаются к обычной уборке и сбивают защитный слой. Сначала нужно выдержать срок, который назвал специалист, потом уже мыть поверхности и проверять щели. Иначе смысл обработки заметно теряется", — разъяснила в беседе с Pravda. Ru консультант по уборке и уходу за домом Татьяна Костина. консультант по уборке и уходу за домом

FAQ

Опасны ли тараканы для здоровья?

Да. Они переносят бактерии, вирусы, плесень и грибки, а ещё могут провоцировать аллергию и астму.

Можно ли вывести тараканов только народными средствами?

Иногда можно снизить их число, но при большом заражении этого обычно мало. Тогда подключают магазинные препараты или дезинсекторов.

Почему тараканы чаще всего идут на кухню?

Там есть вода, тепло, крошки, мусор и укрытия. Для насекомых это самое удобное место в квартире.

Что делать, если тараканы идут от соседей?

Сначала пытаться договориться, потом обращаться в УК, Роспотребнадзор, жилищную инспекцию или суд. Параллельно нужно закрыть все пути, через которые они попадают в квартиру.

Проверено экспертом: консультант по уборке и уходу за домом Ирина Полякова

Читайте также