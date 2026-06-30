Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Рыжий таракан
Рыжий таракан
© https://www.flickr.com/photos/sarahcamp/316795518 by Sarah Camp is licensed under CC BY-ND 2.0 DEED
Главная / Недвижимость
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 19:43

Профессионалы не справились, пришлось действовать самой: мой метод, после которого тараканы исчезли из всего подъезда

Таракан в квартире редко появляется "на минутку". Сначала это одна-две тёмные точки у плинтуса, потом ночной шорох на кухне, а следом уже неприятный запах в шкафу и внезапная встреча с усатым беглецом, когда включаешь свет за водой. Люди часто списывают это на грязную посуду или случайный визит из подъезда, но насекомые умеют быстро закрепляться в тёплых и влажных местах. Их тянет туда, где есть крошки, капли воды и щели. Именно поэтому бороться с ними нужно сразу, не растягивая историю на месяцы.

"Тараканы редко ограничиваются одной квартирой. Если у соседей идёт постоянный источник воды, мусор и щели, насекомые будут идти туда, где им проще выжить. Поэтому обработка только своего жилья часто даёт временный результат. Нужно перекрывать ходы, убирать влагу и не оставлять им кормовую базу. Иначе они вернутся через вентиляцию, трубы и розетки", — разъяснила в беседе с Pravda. Ru консультант по уборке и уходу за домом Ирина Полякова.

консультант по уборке и уходу за домом

В чём опасность тараканов

Тараканов нельзя назвать паразитами в прямом смысле. Они не питаются кровью и не живут за счёт тканей человека, как клопы. Но это не делает их безобидными. Насекомых тянет к бытовым отходам, а вместе с ними они разносят бактерии, вирусы, плесень, грибки и паразитов.

Проблема в том, что тараканы оставляют всё это на посуде, мебели, детских игрушках и других вещах, которые человек трогает каждый день. Потом микроорганизмы попадают в дом уже без самих насекомых. Если тараканы живут долго, у жильцов могут появиться астма, аллергический ринит и дерматит.

Опасны и их следы. В пыли остаются фекалии, частицы хитинового покрова, а потом всё это попадает в лёгкие и на кожу. Домашние животные тоже под ударом: кошка или собака могут заболеть, если таракан переносил вирус, либо отравиться после обработки в соседней квартире.

Если в доме не хватает еды и воды, тараканы могут кусать человека во сне. Для детей это особенно неприятная история, потому что у них тонкая кожа. В квартире с ними лучше не тянуть, иначе одна ночная находка быстро превращается в постоянную проблему.

Откуда берутся тараканы в доме

Тараканы быстро размножаются и легко приспосабливаются к тяжёлым условиям. Их притягивают тепло, влага и тёмные щели, поэтому кухня для них почти идеальна. Там есть раковина, мусорное ведро, бытовая техника, трубы и вентиляция.

Часто насекомые приходят от соседей, из подвалов и мусоропроводов. В многоэтажках они спокойно идут через щели, сквозные розетки, трубы и вентиляционные шахты. Если тараканы уже есть в доме, остановить их одной закрытой дверью не получится.

Ещё одна приманка — грязь и вода. Неубранный мусор, оставленная на ночь посуда и еда в открытых ёмкостях создают для них удобные условия. Капающий кран или течь в трубе тоже работает как постоянный источник влаги.

Иногда насекомых приносят из магазина вместе с продуктами, из поездки в чемодане или в коробке с доставкой. Такое бывает реже, но бывает. Перед заселением тараканы проверяют территорию, и если в квартире сухо, чисто и без щелей, они чаще выбирают другое место.

Первые признаки несложно заметить. На обоях, полу, полках и шкафах появляются чёрные точки — это следы жизнедеятельности насекомых. В укромных местах можно найти яйца и белых личинок, а при сильном заражении в квартире появляется запах гнили.

Как вывести тараканов

Из народных средств чаще всего используют приманки с борной кислотой. Порошок смешивают с сырыми желтками, иногда добавляют муку, сахар или крахмал, а потом скатывают шарики и раскладывают там, где уже видели тараканов. Насекомых тянет на запах еды, а кислота действует на их желудки.

Ещё один вариант — нашатырный спирт. Его разводят в воде: на 1 л воды берут одну чайную ложку спирта, после чего обрабатывают плинтусы, вентиляционные решётки, проёмы дверей и окон. Во время такой уборки нужны маска и перчатки, а потом квартиру оставляют на 2-3 часа и хорошо проветривают.

Столовый уксус тоже используют часто. Его разводят водой и протирают полы, плинтусы, сантехнику и места, где тараканы появляются чаще всего. Личинки можно обрызгать неразбавленным уксусом, но если дома есть маленькие дети или животные, работать нужно аккуратно.

В магазинах продаются гели, аэрозоли, карандаши, порошки и ловушки с абамектином, фипронилом или борной кислотой. Ими пользоваться проще, чем самодельными приманками, но инструкция тут не для красоты. Если нарушить дозировку или схему применения, можно не вывести насекомых и навредить людям или животным.

Ловушки и приманки не дают мгновенного эффекта. Они чаще работают вместе с другими способами, а не поодиночке. Если тараканов много, один баллончик проблему не закроет.

Когда домашние методы не срабатывают, вызывают специалистов по дезинсекции. У них есть препараты и оборудование, которых нет в свободной продаже, и они могут обработать квартиру с учётом её особенностей. Перед их визитом обычно приходится уйти из дома, а после — делать генеральную уборку.

"Если тараканов уже видно днём, значит, очаг большой. В такой ситуации бытовые средства часто только сбивают их на время. Помогает только жёсткая обработка плюс перекрытие всех ходов, через которые они идут в квартиру. После этого надо убрать остатки еды, проверить трубы и не оставлять воду в раковине на ночь", — предупредил в беседе с Pravda. Ru строитель Михаил Волков.

строитель

Что делать, если соседи не выводят тараканов

Вывести тараканов только у себя мало. Если в доме есть заражённая квартира, насекомые будут возвращаться снова и снова. Поэтому без соседей здесь часто не обойтись, даже если хочется решить всё без лишних разговоров.

Сначала обычно пробуют договориться мирно. Если это не работает, жалобу можно направить в прокуратуру, горадминистрацию или местное отделение Роспотребнадзора. Чем больше подписей соберут жильцы, тем выше шанс, что на обращение отреагируют.

Ещё один путь — обратиться в санитарную службу, жилищную инспекцию или управляющую компанию. Вариант с оплатой обработки проблемной квартиры самими соседями тоже возможен. Если и это не помогает, остаётся суд, но для него нужно экспертное заключение о наличии тараканов.

Параллельно свою квартиру надо закрыть от новых гостей. Вентрешётку закрывают мелкоячеистой сеткой, щели и трещины в стенах и полу убирают, на окна ставят плотные москитные сетки. Заодно проверяют, насколько плотно закрываются двери и окна.

Для тех, кто хочет глубже разобрать бытовые риски, полезно посмотреть материал о дополнительных платежах при покупке квартиры и заметку о том, как заставить вытяжку работать без лишнего шума. Ещё одна полезная тема — как выбрать раковину для маленькой ванной. Эти материалы помогают убрать бытовые ошибки, из-за которых насекомым и самой квартире живётся слишком вольготно.

"После обработки люди часто совершают одну и ту же ошибку — сразу возвращаются к обычной уборке и сбивают защитный слой. Сначала нужно выдержать срок, который назвал специалист, потом уже мыть поверхности и проверять щели. Иначе смысл обработки заметно теряется", — разъяснила в беседе с Pravda. Ru консультант по уборке и уходу за домом Татьяна Костина.

консультант по уборке и уходу за домом

FAQ

Опасны ли тараканы для здоровья?
Да. Они переносят бактерии, вирусы, плесень и грибки, а ещё могут провоцировать аллергию и астму.

Можно ли вывести тараканов только народными средствами?
Иногда можно снизить их число, но при большом заражении этого обычно мало. Тогда подключают магазинные препараты или дезинсекторов.

Почему тараканы чаще всего идут на кухню?
Там есть вода, тепло, крошки, мусор и укрытия. Для насекомых это самое удобное место в квартире.

Что делать, если тараканы идут от соседей?
Сначала пытаться договориться, потом обращаться в УК, Роспотребнадзор, жилищную инспекцию или суд. Параллельно нужно закрыть все пути, через которые они попадают в квартиру.

Проверено экспертом: консультант по уборке и уходу за домом Ирина Полякова

Читайте также

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лишние метры под крышей: как законно превратить обычный чердак в жилую комнату 28.06.2026 в 17:14

Многие путают чердачное пространство с мансардой, не подозревая, что технические зоны скрывают критически важные для дома инженерные коммуникации и сети.

Читать полностью » Конец монополии провайдеров: дома начнут сдавать с готовой цифровой сетью для всех операторов связи 26.06.2026 в 16:11

Жильцам новостроек перестанут портить ремонт бесконечными прокладками кабелей благодаря новым правилам подготовки многоквартирных домов к заселению.

Читать полностью » Бюджет на ремонт: что на самом деле скрывают подрядчики и на что уйдут ваши деньги в через год 26.06.2026 в 15:08

Цифры в смете часто не совпадают с реальностью, заставляя владельцев переплачивать за скрытые дефекты и услуги мастеров еще до завершения главных работ.

Читать полностью » Вернуться и не сойти с ума: что обязательно нужно сделать в квартире перед отъездом на отдых 26.06.2026 в 14:34

Сборы чемодана часто вытесняют из памяти простые, но важные действия, которые могут защитить дом от неприятных сюрпризов во время вашего отсутствия.

Читать полностью » Недвижимость хотят защитить нотариусами: почему последствия покупки квартиры все равно пугают 24.06.2026 в 15:19

Юрист Александр Бенхин оценил для NewsInfo идею введения обязательного заверения любых сделок в недвижимостью нотариусом.

Читать полностью » Обычная тумбочка — это вчерашний день: 8 моделей для тех, кто любит функциональность 23.06.2026 в 18:31

Вечерний хаос из книг, зарядок и гаджетов у кровати часто становится причиной лишних движений, но современные мебельные решения меняют привычный уклад.

Читать полностью » Электронная подпись как приговор: за какие цифровые удобства вы можете заплатить собственной квартирой 23.06.2026 в 14:38

Повсеместное внедрение удаленных форматов при купле-продаже жилья открыло неожиданные лазейки для злоумышленников, использующих доверчивость граждан.

Читать полностью » Хватит мерзнуть: что делать, если газовая колонка перестала греть воду 23.06.2026 в 8:49

Ваша домашняя система перестал включаться, издавая лишь монотонные щелчки, и оставила семью без горячей воды в самый неподходящий момент.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Закупки топлива Россией оказались не сенсацией: главная интрига спрятана в деталях сделки
Красота и здоровье
Ферритин в крови зашкаливает не просто так: вот что может стоять за таким показателем
Технологии
Пользователей хотят связать одним идентификатором: главная опасность спрятана не в регистрации
Еда
Обман под видом ГОСТа: вся правда о том, как менялся рецепт "Краковской" последние 500 лет
Еда
Советская диетология работает лучше модных марафонов: как восстановить ЖКТ и прийти в форму
Технологии
Солнечные панели вдоль трасс уже не фантастика: главная сложность оказалась не в технологии
Еда
Самый знаменитый гриб в мире назван в честь убийства, которое он никогда не совершал
Наука
Диплом под диктовку нейросети: искусственный интеллект поставил вузы перед выбором
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet