Дерево может жить десятилетиями вне дома: секрет долгого срока службы садовой мебели раскрыт

Выбор садовой мебели требует понимания физических свойств материалов, так как уличная среда подвергает интерьерные объекты серьезным испытаниям. Изменения влажности и температурные перепады способны привести к деформации древесины, что особенно критично для изделий из массива дуба в межсезонье. Эксперты подчеркивают, что долговечность конструкций напрямую зависит от климатической устойчивости сырья. Об этом сообщает MosTimes.

Для обустройства открытых пространств оптимальным решением станут термоясень или тик, которые при должной обработке натуральными маслами практически не имеют ограничений по сроку службы. Руководитель фабрики Moonzana Макс Октябрев пояснил, что такие материалы легко адаптируются к агрессивным погодным условиям, требуя лишь периодического обновления защитного слоя.

"Первое — деревянная мебель. Ее можно смело покупать, если она сделана из термоясеня или тика. Такую мебель, как правило, покрывают натуральным маслом, предназначенным именно для использования на улице, она будет долговечная, практически нет у нее срока службы, иногда нужно обновлять финишное покрытие", — отметил Макс Октябрев.

Альтернативой выступает искусственный ротанг с металлическим каркасом, средний срок эксплуатации которого варьируется от пяти до пятнадцати лет. Согласно заявлению эксперта, композитные и пластиковые изделия обладают высокой влагостойкостью и нечувствительны к холодам, однако они проигрывают натуральному дереву в плане тактильных ощущений и визуальной эстетики. Кроме того, подчеркивается практичность мебели из нержавеющей стали, которая отлично подходит для стульев или скамеек, дополненных мягкими подушками.

При этом важно учитывать, что металлические столы могут быть некомфортны в повседневной эксплуатации и подходят далеко не всем пользователям. Финальный выбор должен основываться на сочетании климатических условий вашего региона и эстетических предпочтений владельца. Грамотный подбор материалов гарантирует, что мебель для сада станет надежным вложением на многие годы.