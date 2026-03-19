Беседка
Артём Кожин Опубликована сегодня в 13:47

Дерево может жить десятилетиями вне дома: секрет долгого срока службы садовой мебели раскрыт

Выбор садовой мебели требует понимания физических свойств материалов, так как уличная среда подвергает интерьерные объекты серьезным испытаниям. Изменения влажности и температурные перепады способны привести к деформации древесины, что особенно критично для изделий из массива дуба в межсезонье. Эксперты подчеркивают, что долговечность конструкций напрямую зависит от климатической устойчивости сырья. Об этом сообщает MosTimes.

Для обустройства открытых пространств оптимальным решением станут термоясень или тик, которые при должной обработке натуральными маслами практически не имеют ограничений по сроку службы. Руководитель фабрики Moonzana Макс Октябрев пояснил, что такие материалы легко адаптируются к агрессивным погодным условиям, требуя лишь периодического обновления защитного слоя.

"Первое — деревянная мебель. Ее можно смело покупать, если она сделана из термоясеня или тика. Такую мебель, как правило, покрывают натуральным маслом, предназначенным именно для использования на улице, она будет долговечная, практически нет у нее срока службы, иногда нужно обновлять финишное покрытие", — отметил Макс Октябрев.

Альтернативой выступает искусственный ротанг с металлическим каркасом, средний срок эксплуатации которого варьируется от пяти до пятнадцати лет. Согласно заявлению эксперта, композитные и пластиковые изделия обладают высокой влагостойкостью и нечувствительны к холодам, однако они проигрывают натуральному дереву в плане тактильных ощущений и визуальной эстетики. Кроме того, подчеркивается практичность мебели из нержавеющей стали, которая отлично подходит для стульев или скамеек, дополненных мягкими подушками.

При этом важно учитывать, что металлические столы могут быть некомфортны в повседневной эксплуатации и подходят далеко не всем пользователям. Финальный выбор должен основываться на сочетании климатических условий вашего региона и эстетических предпочтений владельца. Грамотный подбор материалов гарантирует, что мебель для сада станет надежным вложением на многие годы.

Автор Артём Кожин
Артём Кожин — инженер-строитель (УГНТУ), эксперт по технадзору с 20-летним опытом. Специалист по энергоэффективным технологиям и аудиту зданий.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Африканский гость требует жажды: редкий график полива превращает чахлый цветок в глянцевый куст 09.03.2026 в 15:38

Глянцевый страж подоконника часто теряет лоск из-за чрезмерной заботы владельца, который забывает об изначальной среде обитания этого стойкого гостя.

Читать полностью » Микробиом оживает в грунте: сочетание стимуляторов с компаньонами усиливает защиту от вредителей 09.03.2026 в 13:03

Как правильно использовать янтарную кислоту для рассады, какие ошибки могут привести к потере урожая и важность подкормок.

Читать полностью » Тропический гость теряет лоск: скрытый дисбаланс влаги в субстрате убивает корни комнатных растений 08.03.2026 в 18:17

Когда глянцевая листва любимого растения начинает желтеть и сохнуть, причина часто кроется в деталях ухода, которые легко упустить из виду в домашней суете.

Читать полностью » Зеленое золото из семян: как вырастить туи самостоятельно и сэкономить на дорогих растениях 08.03.2026 в 17:25

Хотите роскошные туи в саду, но не готовы тратить целое состояние? Узнайте, как вырастить их самостоятельно.

Читать полностью » Ягоды растут как на дрожжах: обычная сухая корка заменяет дорогие удобрения для садовода 08.03.2026 в 15:09

Старая привычка выбрасывать остатки хлеба лишает сад мощного стимулятора роста. Простая органика из кухни способна изменить структуру почвы и размер ягод.

Читать полностью » Тайна удачного урожая: неправильно выбранные семена могут разрушить садоводческие мечты 08.03.2026 в 8:41

Сколько времени и усилий уходит на плоды рынка, когда выбор семян становится настоящим искусством.

Читать полностью » Газон весной: когда пора действовать, чтобы споры мха не захватили участок 06.03.2026 в 17:19

Весна приближается, но невидимая атака мха на газон уже началась — что делать, чтобы не потерять зелёный ковер.

Читать полностью » Цитрусовые расцветают весной: как правильно ухаживать за лимоном, чтобы успеть с урожаем 06.03.2026 в 13:51

Советы по уходу за лимоном в весенний период помогут избежать распространённых ошибок и обеспечить хороший урожай.

Читать полностью »

Новости
СКФО
Свет гаснет — искусство просыпается: Пятигорск готовится к большой премьере в непривычное время
УрФО
Суровый край снимает маску: южноуральские озера и горы готовят громкую премьеру для всей страны
УрФО
Бетонные короли сдают позиции: тюменский рынок недвижимости готовится к долгожданной паузе
УрФО
Подвиг в тылу равен фронтовому: депутаты Тюмени предложили новый статус для важной даты
УрФО
Плодородный слой утекает в никуда: челябинские земли столкнулись с масштабной водной эрозией
УрФО
Деньги для здоровья и знаний: как поддержка от губернатора Курганской области формирует кадровое будущее
УрФО
Цифровая крепость науки: уральский университет потеснил гигантов в битве за авторские права
СФО
Тише едешь — дальше не будешь: цифры продаж недвижимости в Томске насторожили аналитиков рынка
