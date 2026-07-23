Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Диван в гостинной
Диван в гостинной
© Pravda.Ru by Дарья Лебедева is licensed under publiс domain
Главная / Недвижимость
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 15:49

Ошибка при выборе обивки мебели: доверились внешнему блеску вместо реальной долговечности

Выбор обивки для мягкой мебели — задача не из простых. Боязнь ошибиться заставляет многих сомневаться между бархатистым велюром и фактурной рогожкой. Оба материала имеют свои преимущества и недостатки. Подходят они для разных условий эксплуатации: в гостиной, на кухне или в студии. Это зависит от образа жизни, наличия домашних животных и стиля интерьера. Разберем, чем они отличаются по тактильным ощущениям, уходу и долговечности.

"Выбор между велюром и рогожкой зависит не только от вашего вкуса, но и от намерения использовать мебель по назначению. Если вы выбираете диван для активного использования, рогожка может стать более практичным выбором", — заметила эксперта по дизайну интерьеров Ксения Орлова.

Дизайнер интерьеров Ксения Орлова

Рогожка: особенности и свойства

Рогожка — тканый материал с характерным шахматным узором, идеально сочетающийся с натуральными фактурами, такими как лен и дерево. Изначально её плели вручную из болотного растения рогоз, однако современные версии используют смесь волокон, включая лён, хлопок и синтетические добавки.

К ключевым свойствам рогожки относятся высокая прочность и износостойкость, она отлично выдерживает активную эксплуатацию. Такой диван подходит для семей с детьми или часто собирающихся гостей. Кроме того, рогожка дышащая, обеспечивая комфорт в жару, что выгодно отличает её от многих синтетических тканей.

Тем не менее, стоит учитывать, что шершавая поверхность рогожки может не понравиться тем, кто предпочитает мягкую обивку. Также без специальной пропитки загрязнения будут труднее удалять, а острые предметы могут повредить волокна.

Велюр: плюсы и минусы

Велюр, происходящий от французского слова "velours", представляет собой очень мягкий материал с коротким ворсом и деликатным блеском. Его элегантный внешний вид позволяет ему гармонировать с разнообразными интерьерами, делая диван более привлекательным.

Обивка из велюра обеспечивает тактильный комфорт и лёгкость в уходе: большинство загрязнений можно удалить простой влажной тряпкой. Кроме этого, велюр устойчив к деформациям и не образует заломов. Однако его чувствительность к механическим повреждениям: в местах активного использования ворс может истираться, и на поверхности остаются следы от прикосновений, что требует регулярного ухода.

Кроме того, качественный велюр значительно дороже рогожки, что тоже стоит учитывать, выбирая обивку для дивана.

Что выбрать: велюр или рогожку

При выборе между велюром и рогожкой учитывайте не только свой стиль, но и образ жизни. Если важен акцент на фактуре и прочность ткани, рогожка лучше справится с интенсивной нагрузкой и дешевле по стоимости. Однако, если вы желаете минимального ухода и элегантности, велюр будет более предпочтительным.

Также просмотрите, где будет находиться диван. Если вы решили разместить его в кухне, велюр будет хорошим выбором: он не впитывает запахи и легко чистится от капель. Рогожка будет практичнее в условиях, где ожидается высокая активность — например, в детской комнате.

Ответы на популярные вопросы

Как выбрать ткань для дивана?
Обратите внимание на прочность, лёгкость ухода и эстетические качества. Важно, чтобы ткань соответствовала вашему образу жизни и стилю интерьера.
Можно ли комбинировать разные обивки на одном диване?
Да, сочетание различных тканей может добавить интересный акцент, но следует внимательно выбирать, чтобы они гармонировали друг с другом.
Нужна ли специальная пропитка для дивана?
Пропитка поможет защитить диван от загрязнений и влаги, особенно если у вас есть домашние животные или дети.
Как ухаживать за велюровой обивкой?
Для ухода достаточно периодически использовать влажную тряпку и щётку для ткани, это поможет сохранить её в хорошем состоянии.

Проверено экспертом: дизайнер интерьеров Ксения Орлова

Читайте также

Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Покупатели квартир ждут идеального момента: вот почему рынок жилья не прощает долгих раздумий 14.07.2026 в 14:35

Риелтор Ирина Асоулюк пояснила NewsInfo, почему россияне массово корректируют свои планы по приобретению жилья.

Читать полностью » Квартира на первом этаже продастся быстрее: вот как найти главные козыри 13.07.2026 в 12:56

Эксперт по недвижимости Константин Апрелев дал NewsInfo советы по продаже так называемых сложных квартир.

Читать полностью » Продавцы мебели постоянно пытаются это скрыть: на что на самом деле нужно смотреть при покупке стола 09.07.2026 в 19:12

Выбор обеденного стола часто оказывается обманчивым, превращая комфортную зону приема пищи в препятствие для свободного передвижения по кухне.

Читать полностью » Эффект дорогого ресторана из бабушкиных тарелок: как преобразить стол за копейки 08.07.2026 в 19:06

Красивая подача обеда не требует покупки дорогого фарфора, если знать несколько базовых правил сочетания простых предметов и текстиля для создания уюта.

Читать полностью » Новшества по семейной ипотеке перенесли на осень: что скрывается за этой паузой 08.07.2026 в 13:07

Экономист Василий Колташов назвал NewsInfo причины, по которым введение новых условий семейной ипотеки отложено до октября текущего года.

Читать полностью » Хрустальная люстра и вечные обои: что сегодня кажется нам дикостью в советских интерьерах 06.07.2026 в 10:13

Вспоминаем, как устроена была жизнь в типичном советском доме, где каждый предмет имел жесткую функцию и объяснял логику быта, непонятную сегодня.

Читать полностью » Больше чем просто веник: простые аксессуары, которые выводят баню на новый уровень 06.07.2026 в 9:44

Правильная организация банного пространства превращает обычное посещение парной в полноценный ритуал, избавляя от суеты и лишнего визуального шума.

Читать полностью » Спальня, кухня и гардероб в одной студии: как зонировать пространство без потерь 03.07.2026 в 11:38

Сложная геометрия студии требует нестандартного подхода к расстановке мебели, чтобы дом не превратился в склад коробок после пары недель жизни.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Протеиновые диеты обвинили зря: почки повреждают совсем другие привычки
Садоводство
Лук сгниет еще до зимы, если этого не сделать: вот как правильно сушить урожай
Общество
Школа возьмется за культуру общения: новый курс должен остановить тревожную тенденцию
Технологии
Клиент бесследно исчез из поля зрения банка: как профессионалы вычисляют людей даже без телефонов
Еда
Домашнее варенье без сахара: эксперты раскрыли методы сохранения натурального вкуса ягод
Питомцы
Почему грумеры отказываются стричь кошек летом без ветеринарных показаний
Авто и мото
Миф о дешевом топливе из гаража: реальный состав нефти разрушил надежды энтузиастов на экономию
Авто и мото
Идеальный вид кузова скрывает капитальный провал: владелец рискует потерять огромные деньги
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet