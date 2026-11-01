Мандарины уже на прилавке, а сладость под вопросом: какие осенние плоды не разочаруют дома

На овощных развалах и в сетевых магазинах уже пахнет цитрусами, хотя до новогодней суеты еще далеко. Коробки с мандаринами появляются раньше гирлянд, и покупатель обычно стоит перед знакомой дилеммой: брать первые попавшиеся плоды или подождать, когда сезон окончательно наберет силу. Проблема в том, что ранние партии бывают очень разными — одни радуют сочностью и тонкой кожурой, другие оставляют после себя лишь сухую мякоть и мысль, что "надо было выбрать тщательнее".

По наблюдениям рынка и данным Роскачества, настоящий пик мандаринового сезона в России приходится на ноябрь и декабрь, но это не значит, что октябрьские плоды хуже по умолчанию. У каждого сорта свой характер: один дает яркую сладость, другой — легкую кислинку, третий легко чистится и подходит тем, кто не любит долгую возню с кожурой. Как и с другими продуктами, ранняя покупка требует внимательности к деталям, иначе в корзину легко отправить неудачную партию, замаскированную под "самые лучшие цитрусы".

Какие мандарины появляются осенью и чем они отличаются

Сезонный разброс у мандаринов вполне предсказуем. Уже с начала октября в продаже встречаются клементины — они обычно сладкие, сочные и почти всегда без лишней косточковой "драмы". Чуть позже, с конца октября, появляется шива-микан: небольшой, приплюснутый плод с желтоватой кожурой. С начала ноября на прилавки выходит муркотт — один из самых сладких вариантов, но у него есть нюанс, о котором покупатели часто узнают уже дома: косточек может быть заметно больше.

Сатсума, которую многие любят за простоту в употреблении, чаще всего массово поступает в ноябре и декабре. У этих плодов кожура легко отделяется, мякоть обычно почти без косточек, а вкус держится на приятной кислинке. Внутри этой группы и скрываются те самые абхазские мандарины, о которых начинают спрашивать ближе к зиме: они относятся к сорту уншиу. Настоящий абхазский плод отличается рыхлой кожурой, ярким ароматом и малым количеством косточек, но раньше декабря его массового появления на рынке ждать не стоит.

Сорт Когда появляется Особенности Клементин С начала октября Сладкий, сочный, обычно с небольшим количеством косточек Шива-микан С конца октября Маленький, приплюснутый, с желтоватой кожурой Муркотт С начала ноября Очень сладкий, но часто с большим количеством косточек Сатсума В ноябре и декабре Легко чистится, обычно без косточек и с кислинкой

"У свежих мандаринов плодоножка зеленая и упругая. Сухой или потемневший хвостик говорит о длительном хранении". Старший преподаватель кафедры пищевой безопасности РОСБИОТЕХа Павел Викторович Лебедев

Как понять, что мандарин будет сладким, а не водянистым

Внешний вид может подсказать многое, но не все. На сладость не всегда указывает идеально ровный оранжевый цвет: у некоторых сортов допустим зеленоватый оттенок, и это не признак незрелости. Гораздо полезнее брать плод в руку и оценивать его вес — хороший мандарин обычно ощущается тяжелее, чем кажется на вид. Это значит, что внутри достаточно сока, а не воздуха и сухой волокнистой мякоти.

Упругая кожура без вмятин, трещин и подсохших участков — еще один важный ориентир. Если поверхность рыхлая, а при нажатии плод кажется пустоватым, дома, скорее всего, ждет не яркий цитрус, а вялый компромисс. Отдельно стоит обратить внимание на аромат: у зрелого мандарина он заметный, чистый, без посторонней затхлости. Именно сочетание этих признаков помогает отсеять неудачную партию еще у прилавка.

"Под видом абхазских мандаринов иногда продают импортные клементины, поэтому ориентироваться только на название на ценнике небезопасно. Лучше смотреть на кожуру, аромат и то, насколько легко плод отдает сок при легком нажатии". Консультант по пищевым технологиям и качеству питания Ирина Андреевна Корнилова

В осенней торговле у мандаринов есть еще одна тонкость: первые поставки нередко выглядят нарядно, но выигрывают не внешностью, а логистикой и сроком хранения. Чем дольше фрукт лежит на складе, тем выше риск потерять сочность. Поэтому у свежей партии кожура обычно не пересушена, а сами плоды не выглядят "уставшими" от долгой дороги. Здесь работает простое правило: яркая упаковка не заменяет нормальный товар.

Если хочется купить мандарины не к "когда-нибудь", а сразу к столу, лучше ориентироваться на сорт, дату поступления и ощущения от самого плода. Иными словами, осенний мандарин стоит выбирать не глазами рекламы, а руками и носом. Это экономит и деньги, и настроение — особенно когда речь идет о фрукте, который должен радовать, а не напоминать о неудачной покупке.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Когда начинается мандариновый сезон?

Первые поставки появляются уже в октябре, а пик сезона обычно приходится на ноябрь и декабрь.

Какие мандарины самые сладкие?

Чаще всего сладостью выделяются клементины и муркотт, но у муркотта может быть больше косточек.

Как отличить абхазские мандарины?

Это, как правило, сорт уншиу из группы сатсума: рыхлая кожура, аромат и немного косточек.

На что смотреть в первую очередь при покупке?

На зеленую упругую плодоножку, вес плода, целостность кожуры и выраженный цитрусовый запах.

Проверено экспертом: консультант по пищевым технологиям и качеству питания Ирина Корнилова.

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