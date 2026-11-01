Мандарины уже на прилавке, а сладость под вопросом: какие осенние плоды не разочаруют дома
На овощных развалах и в сетевых магазинах уже пахнет цитрусами, хотя до новогодней суеты еще далеко. Коробки с мандаринами появляются раньше гирлянд, и покупатель обычно стоит перед знакомой дилеммой: брать первые попавшиеся плоды или подождать, когда сезон окончательно наберет силу. Проблема в том, что ранние партии бывают очень разными — одни радуют сочностью и тонкой кожурой, другие оставляют после себя лишь сухую мякоть и мысль, что "надо было выбрать тщательнее".
По наблюдениям рынка и данным Роскачества, настоящий пик мандаринового сезона в России приходится на ноябрь и декабрь, но это не значит, что октябрьские плоды хуже по умолчанию. У каждого сорта свой характер: один дает яркую сладость, другой — легкую кислинку, третий легко чистится и подходит тем, кто не любит долгую возню с кожурой. Как и с другими продуктами, ранняя покупка требует внимательности к деталям, иначе в корзину легко отправить неудачную партию, замаскированную под "самые лучшие цитрусы".
Какие мандарины появляются осенью и чем они отличаются
Сезонный разброс у мандаринов вполне предсказуем. Уже с начала октября в продаже встречаются клементины — они обычно сладкие, сочные и почти всегда без лишней косточковой "драмы". Чуть позже, с конца октября, появляется шива-микан: небольшой, приплюснутый плод с желтоватой кожурой. С начала ноября на прилавки выходит муркотт — один из самых сладких вариантов, но у него есть нюанс, о котором покупатели часто узнают уже дома: косточек может быть заметно больше.
Сатсума, которую многие любят за простоту в употреблении, чаще всего массово поступает в ноябре и декабре. У этих плодов кожура легко отделяется, мякоть обычно почти без косточек, а вкус держится на приятной кислинке. Внутри этой группы и скрываются те самые абхазские мандарины, о которых начинают спрашивать ближе к зиме: они относятся к сорту уншиу. Настоящий абхазский плод отличается рыхлой кожурой, ярким ароматом и малым количеством косточек, но раньше декабря его массового появления на рынке ждать не стоит.
|Сорт
|Когда появляется
|Особенности
|Клементин
|С начала октября
|Сладкий, сочный, обычно с небольшим количеством косточек
|Шива-микан
|С конца октября
|Маленький, приплюснутый, с желтоватой кожурой
|Муркотт
|С начала ноября
|Очень сладкий, но часто с большим количеством косточек
|Сатсума
|В ноябре и декабре
|Легко чистится, обычно без косточек и с кислинкой
"У свежих мандаринов плодоножка зеленая и упругая. Сухой или потемневший хвостик говорит о длительном хранении".
Старший преподаватель кафедры пищевой безопасности РОСБИОТЕХа Павел Викторович Лебедев
Как понять, что мандарин будет сладким, а не водянистым
Внешний вид может подсказать многое, но не все. На сладость не всегда указывает идеально ровный оранжевый цвет: у некоторых сортов допустим зеленоватый оттенок, и это не признак незрелости. Гораздо полезнее брать плод в руку и оценивать его вес — хороший мандарин обычно ощущается тяжелее, чем кажется на вид. Это значит, что внутри достаточно сока, а не воздуха и сухой волокнистой мякоти.
Упругая кожура без вмятин, трещин и подсохших участков — еще один важный ориентир. Если поверхность рыхлая, а при нажатии плод кажется пустоватым, дома, скорее всего, ждет не яркий цитрус, а вялый компромисс. Отдельно стоит обратить внимание на аромат: у зрелого мандарина он заметный, чистый, без посторонней затхлости. Именно сочетание этих признаков помогает отсеять неудачную партию еще у прилавка.
"Под видом абхазских мандаринов иногда продают импортные клементины, поэтому ориентироваться только на название на ценнике небезопасно. Лучше смотреть на кожуру, аромат и то, насколько легко плод отдает сок при легком нажатии".
Консультант по пищевым технологиям и качеству питания Ирина Андреевна Корнилова
В осенней торговле у мандаринов есть еще одна тонкость: первые поставки нередко выглядят нарядно, но выигрывают не внешностью, а логистикой и сроком хранения. Чем дольше фрукт лежит на складе, тем выше риск потерять сочность. Поэтому у свежей партии кожура обычно не пересушена, а сами плоды не выглядят "уставшими" от долгой дороги. Здесь работает простое правило: яркая упаковка не заменяет нормальный товар.
Если хочется купить мандарины не к "когда-нибудь", а сразу к столу, лучше ориентироваться на сорт, дату поступления и ощущения от самого плода. Иными словами, осенний мандарин стоит выбирать не глазами рекламы, а руками и носом. Это экономит и деньги, и настроение — особенно когда речь идет о фрукте, который должен радовать, а не напоминать о неудачной покупке.
FAQ: ответы на ваши вопросы
Когда начинается мандариновый сезон?
Первые поставки появляются уже в октябре, а пик сезона обычно приходится на ноябрь и декабрь.
Какие мандарины самые сладкие?
Чаще всего сладостью выделяются клементины и муркотт, но у муркотта может быть больше косточек.
Как отличить абхазские мандарины?
Это, как правило, сорт уншиу из группы сатсума: рыхлая кожура, аромат и немного косточек.
На что смотреть в первую очередь при покупке?
На зеленую упругую плодоножку, вес плода, целостность кожуры и выраженный цитрусовый запах.
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