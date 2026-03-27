Деньги на втором плане: что на самом деле заставляет петербуржцев менять место работы

Согласно результатам исследования платформы "Авито", опубликованным 26 марта 2026 года, 46% жителей Санкт-Петербурга учитывают репутацию работодателя при поиске новой вакансии. Помимо корпоративного имиджа, ключевым фактором для 51% опрошенных остается уровень заработной платы. Также важную роль в процессе принятия решения играет территориальная доступность офиса, на что указали 37% респондентов, и соблюдение баланса между профессиональными задачами и личной жизнью, что отметили 33% петербуржцев.

Ключевые критерии выбора нанимателя

Для большинства петербуржцев процесс трудоустройства давно перестал быть ориентацией исключительно на финансовое вознаграждение. Хотя 51% кандидатов ставят оклад на первое место, около трети соискателей придают первостепенное значение комфортной логистике до офиса и возможности сохранять личное время вне рабочих будней. Исследование подчеркивает, что современные требования сотрудников стали более комплексными и социально ориентированными.

Помимо базовых условий, всё большее значение приобретают дополнительные корпоративные опции. В частности, 13% опрошенных ищут возможность участия в интересных проектах, а наличие программы добровольного медицинского страхования необходимо для 12% жителей города. Каждый десятый кандидат обращает внимание на уровень оснащенности офисных пространств и объем предоставляемого социального пакета.

Аналитики отмечают, что совокупность данных факторов формирует полноценный запрос к будущему работодателю. Привлекательные условия труда в сочетании с грамотно выстроенной коммуникацией позволяют компаниям чаще попадать в поле зрения потенциальных сотрудников. В условиях высокой конкуренции на рынке труда именно внимание к деталям внутрикорпоративной политики дает организациям серьезное преимущество.

Значимость корпоративного бренда

Репутация бизнеса существенно влияет на показатели откликаемости на размещенные вакансии. По статистике, 40% специалистов готовы проявить интерес к предложению, если оно подкреплено качественной рекламой и демонстрацией привлекательных условий работы. При этом среди молодежной аудитории данный показатель заметно выше и достигает 54%, что говорит о высокой зависимости молодых специалистов от внешнего имиджа компании.

Внутренняя культура организации оценивается соискателями через призму отношений между руководством и подчиненными, что важно для 47% респондентов. Ощущение уюта и комфортная атмосфера имеют решающее значение для 33% опрошенных, а 30% уделяют пристальное внимание уровню командного духа внутри коллектива. Понимание этих приоритетов позволяет нанимателям эффективнее транслировать собственные ценности целевой аудитории.

"В городах-миллионниках 49% соискателей учитывают репутацию компании: они могут выбирать из множества вариантов, а потому смотрят не только на уровень зарплаты. Им важны также внутренняя атмосфера, комфорт внутри офиса, стиль управления и социальная ответственность организации. Реклама работодателя становится обязательным инструментом, который помогает выделить компанию на фоне конкурентов". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Особенности поиска работы в мегаполисе

Традиционные способы поиска остаются актуальными, однако меняется их приоритетность. Почти половина петербуржцев — 45% — доверяют личным рекомендациям знакомых при смене места деятельности. Еще 30% респондентов используют для карьерного продвижения специализированные сайты объявлений и маркетплейсы вакансий, которые помогают систематизировать доступные предложения.

Социальные сети и инструменты телевизионной рекламы пока занимают менее значимые доли в структуре поиска работы. Очевидно, что горизонтальные связи и возможности цифровых платформ на текущем этапе развития экономики являются наиболее эффективными каналами взаимодействия нанимателя и кандидата. Учитывая эти данные, компании все чаще фокусируются на развитии HR-бренда именно в цифровой среде.

Статистика подтверждает, что жители крупнейших городов демонстрируют более осознанный подход к выбору места приложения своих сил. Высокая вариативность рынка труда позволяет петербуржцам не ограничиваться первым попавшимся предложением, а проводить сравнительный анализ на основе репутации и стиля управления. Этот тренд требует от менеджмента организаций планомерной работы над развитием внутренней среды и открытостью коммуникаций.