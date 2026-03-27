Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Беседа в офисе
© https://unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free
Главная / Северо-Западный федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 8:48

Деньги на втором плане: что на самом деле заставляет петербуржцев менять место работы

Согласно результатам исследования платформы "Авито", опубликованным 26 марта 2026 года, 46% жителей Санкт-Петербурга учитывают репутацию работодателя при поиске новой вакансии. Помимо корпоративного имиджа, ключевым фактором для 51% опрошенных остается уровень заработной платы. Также важную роль в процессе принятия решения играет территориальная доступность офиса, на что указали 37% респондентов, и соблюдение баланса между профессиональными задачами и личной жизнью, что отметили 33% петербуржцев.

Ключевые критерии выбора нанимателя

Для большинства петербуржцев процесс трудоустройства давно перестал быть ориентацией исключительно на финансовое вознаграждение. Хотя 51% кандидатов ставят оклад на первое место, около трети соискателей придают первостепенное значение комфортной логистике до офиса и возможности сохранять личное время вне рабочих будней. Исследование подчеркивает, что современные требования сотрудников стали более комплексными и социально ориентированными.

Помимо базовых условий, всё большее значение приобретают дополнительные корпоративные опции. В частности, 13% опрошенных ищут возможность участия в интересных проектах, а наличие программы добровольного медицинского страхования необходимо для 12% жителей города. Каждый десятый кандидат обращает внимание на уровень оснащенности офисных пространств и объем предоставляемого социального пакета.

Аналитики отмечают, что совокупность данных факторов формирует полноценный запрос к будущему работодателю. Привлекательные условия труда в сочетании с грамотно выстроенной коммуникацией позволяют компаниям чаще попадать в поле зрения потенциальных сотрудников. В условиях высокой конкуренции на рынке труда именно внимание к деталям внутрикорпоративной политики дает организациям серьезное преимущество.

Значимость корпоративного бренда

Репутация бизнеса существенно влияет на показатели откликаемости на размещенные вакансии. По статистике, 40% специалистов готовы проявить интерес к предложению, если оно подкреплено качественной рекламой и демонстрацией привлекательных условий работы. При этом среди молодежной аудитории данный показатель заметно выше и достигает 54%, что говорит о высокой зависимости молодых специалистов от внешнего имиджа компании.

Внутренняя культура организации оценивается соискателями через призму отношений между руководством и подчиненными, что важно для 47% респондентов. Ощущение уюта и комфортная атмосфера имеют решающее значение для 33% опрошенных, а 30% уделяют пристальное внимание уровню командного духа внутри коллектива. Понимание этих приоритетов позволяет нанимателям эффективнее транслировать собственные ценности целевой аудитории.

"В городах-миллионниках 49% соискателей учитывают репутацию компании: они могут выбирать из множества вариантов, а потому смотрят не только на уровень зарплаты. Им важны также внутренняя атмосфера, комфорт внутри офиса, стиль управления и социальная ответственность организации. Реклама работодателя становится обязательным инструментом, который помогает выделить компанию на фоне конкурентов".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Традиционные способы поиска остаются актуальными, однако меняется их приоритетность. Почти половина петербуржцев — 45% — доверяют личным рекомендациям знакомых при смене места деятельности. Еще 30% респондентов используют для карьерного продвижения специализированные сайты объявлений и маркетплейсы вакансий, которые помогают систематизировать доступные предложения.

Социальные сети и инструменты телевизионной рекламы пока занимают менее значимые доли в структуре поиска работы. Очевидно, что горизонтальные связи и возможности цифровых платформ на текущем этапе развития экономики являются наиболее эффективными каналами взаимодействия нанимателя и кандидата. Учитывая эти данные, компании все чаще фокусируются на развитии HR-бренда именно в цифровой среде.

Статистика подтверждает, что жители крупнейших городов демонстрируют более осознанный подход к выбору места приложения своих сил. Высокая вариативность рынка труда позволяет петербуржцам не ограничиваться первым попавшимся предложением, а проводить сравнительный анализ на основе репутации и стиля управления. Этот тренд требует от менеджмента организаций планомерной работы над развитием внутренней среды и открытостью коммуникаций.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet