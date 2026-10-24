Чистое бельё пахнет затхлостью: стиральная машина подаёт сигнал, который легко пропустить

Плесень в стиральной машине обычно всплывает не сразу: сначала появляется тяжёлый сырой запах, потом на резинке люка или в лотке проступают тёмные пятна. В ванной это особенно заметно — влажность высокая, дверца после стирки закрыта, а барабан внутри остаётся мокрым. В таком режиме грибок чувствует себя вольготно, и никакая "свежесть после стирки" уже не спасает. Хорошая новость в том, что машину можно отмыть и вернуть ей нормальный вид, если не тянуть и не запускать процесс.

"Плесень в стиральной машине чаще всего появляется в местах, где дольше всего держится влага: в манжете, лотке для порошка, на внутренних поверхностях барабана. Если после стирки дверцу держат закрытой, а резинку и отсек не просушивают, грибок закрепляется довольно быстро. Чтобы убрать его, обычно нужна не одна обработка, а нормальная последовательная чистка. После этого машину ещё нужно правильно сушить, иначе проблема вернётся", — разъяснила консультант по уборке и уходу за домом Ирина Полякова. консультант по уборке и уходу за домом Ирина Полякова

Почему появляется плесень

Чёрный грибок в стиральной машине не привязан к конкретной модели и может появиться почти где угодно: в отсеке для порошка, на уплотнительной резинке дверцы, на стенках внутри корпуса. Чаще всего его подкармливают вполне бытовые вещи — влажное бельё, которое долго лежит в барабане, и закрытая дверца после стирки. Если к этому добавить грязный фильтр и сливной шланг, условия для плесени становятся почти идеальными.

Отдельная история — стирка на низких температурах. При такой обработке внутри остаётся больше влаги, а налёт и грязь со временем оседают на внутренних деталях. Строительный специалист Михаил Волков здесь говорит по-простому: если узел долго мокнет и не проветривается, чистым он не останется. То же касается и лотка для порошка, где нередко скапливается не только средство, но и мокрый осадок.

Плесень выдают не только пятна, но и запах, который сидит в машине упрямо, даже если запускать стирку с порошком и кондиционером. На этом этапе многие думают, что проблема в моющем средстве, хотя дело обычно в самом устройстве и уходе за ним. Тут уже нужен не "ароматизатор", а нормальная обработка внутренних поверхностей.

Чем убрать грибок и запах

Самый простой путь — специальные средства от плесени для стиральных машин. Их продают в форме порошка, таблеток, спрея или геля, а применять их нужно строго по инструкции производителя. Обычно удобнее всего запускать холостой цикл без белья, а средства для точечной обработки оставлять на поверхности на нужное время и потом смывать.

При выборе состава лучше смотреть на этикетку без спешки. Очистители с хлором для такой техники не лучший вариант: они могут испортить резиновые элементы и сделать их менее эластичными. Если нужна мягкая, но рабочая схема, часто используют лимонную кислоту: 200 граммов засыпают в отсек для порошка и запускают полный цикл на высокой температуре, а после протирают дверцу и промывают лоток.

Ещё один рабочий способ — уксус. В барабан наливают один стакан 6 или 9-процентного уксуса и включают пустую машину на максимальной температуре с полной программой. После цикла дверцу оставляют открытой, чтобы всё высохло, а манжету и лоток при желании дополнительно протирают губкой с уксусом. Запах у средства резкий, зато быстро выветривается, если открыть дверь в помещение и окна в квартире.

Если плесени немного, можно обойтись мыльным раствором. Для этого хозяйственное или антибактериальное мыло растворяют в тёплой воде, а затем мягкой губкой проходятся по манжете, лотку и углам, где обычно стоит влага. Вместо мыла подойдёт и средство для мытья посуды: 5-7 капель на 200 миллилитров воды. Когда загрязнение заметнее, помогает смесь из десяти таблеток перекиси водорода и 200 граммов пищевой соды — её засыпают в лоток и запускают холостую стирку при температуре от 60 °C.

"Лимонная кислота и уксус помогают не только убрать запах, но и снять часть отложений, которые задерживают влагу внутри машины. Но для результата важна не одна чистка, а нормальная просушка всех уязвимых мест после цикла. Если этого не делать, грибок снова закрепится на манжете и в лотке. Поэтому любая обработка работает только вместе с регулярным уходом", — предупредил строитель Артём Кожин. строитель Артём Кожин

Как не дать плесени вернуться

Профилактика здесь довольно приземлённая, без хитростей. После стирки бельё не нужно держать в барабане, дверцу лучше оставлять приоткрытой, а резинку и внутренние поверхности — протирать насухо. Если машина стоит в ванной, где и так влажно, проветривание становится не привычкой, а обязательным действием.

Раз в месяц стоит доставать лоток для порошка и промывать его под проточной водой. Фильтр тоже нельзя забывать: в нём накапливается грязь, которая потом только подпитывает сырость и запах. А раз в два месяца полезно запускать профилактическую стирку без загрузки на высокой температуре — со специальным средством или с той же лимонной кислотой.

Отдельно стоит следить за тем, где хранится грязное бельё. Если вещи подолгу лежат прямо в машине, плесень получает лишний повод задержаться внутри. Проще сразу убрать бельё в короб или корзину, чем потом оттирать манжету и ловить стойкий запах по всей ванной.

FAQ

Можно ли обойтись только одной чисткой?

Если плесени немного, иногда хватает одной обработки, но чаще после неё нужен повторный цикл и тщательная просушка. Без этого грибок быстро возвращается.

Что выбрать: уксус или лимонную кислоту?

Оба варианта рабочие, но лимонная кислота дополнительно помогает с накипью. Уксус хорош, когда нужен ещё и сильный дезодорирующий эффект.

Почему после стирки запах остаётся даже с порошком?

Порошок не убирает плесень, если она сидит в манжете, лотке или внутри шланга. Тогда запах идёт не от белья, а от самой машины.

Как часто делать профилактику?

Раз в два месяца полезно запускать холостую стирку с очистителем или лимонной кислотой. Лоток и фильтр лучше проверять и промывать минимум раз в месяц.

Проверено экспертом: консультант по уборке и уходу за домом Ирина Полякова

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