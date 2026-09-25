Осушитель не спасёт от сырости: 5 причин, из-за которых квартира постоянно «мокнет»

Сырость в квартире редко приходит одна. Сначала на стекле висит тонкая плёнка воды, потом в углу темнеет стык, а за шкафом уже пахнет так, будто там неделю сушили мокрые тряпки. Обои начинают отходить, дерево разбухает, металл покрывается рыжим налётом, а вещи в шкафу хранят запах влаги даже после стирки. Если в комнате ещё и дышать тяжело, жильцы часто списывают всё на сезон, хотя причина обычно куда приземлённее. Норма влажности в квартире, если смотреть на ГОСТ 30494-2011, — около 30-45% зимой и 30-60% летом.

"Если влажность держится выше нормы, жильё начинает портиться быстрее, чем кажется. Сначала страдают отделка и мебель, а потом люди замечают плесень и запах сырости. Чаще всего проблема сидит в вентиляции, холодных стенах или скрытой протечке. Пока источник не найден, бороться только с запахом бесполезно. Сначала надо убрать причину, потом уже сушить воздух и поверхность". строитель Михаил Волков

Почему в квартире растёт влажность

Самая частая причина — слабая вытяжка. Вентканалы забиваются пылью, мусором и строительной крошкой, и воздух перестаёт уходить из кухни и санузла. Влага остаётся внутри после готовки, стирки и обычного дыхания, а потом оседает на холодных местах. Ещё один классический вариант — конденсат на окнах и стенах, когда тёплый воздух упирается в холодное стекло или угол.

Свою лепту вносят протечки. Они бывают в санузле, в старых трубах и даже сверху, если течёт крыша, когда квартира находится на последнем этаже. Хитрость в том, что источник не всегда виден сразу, а вода уже работает внутри стены и пола. Если дом промерзает, на холодной поверхности тоже появляется влага, а потом и грибок.

Для первых этажей и частных домов есть ещё одна история — близость грунтовых вод. Влага поднимается по капиллярам в фундаменте и стенах, и сырость годами держится в нижней части здания. В таких случаях простым проветриванием не отделаться. Тут надо разбираться с подвалом, фундаментом и гидроизоляцией.

"Если в квартире сыреют углы и окна постоянно запотевают, сначала смотрят на тягу и на состояние стен. Даже хороший ремонт не спасёт, если вентканал забит или стена промерзает. В таких случаях мебель лучше отодвинуть от наружной стены, а влажные зоны не закрывать наглухо. Иначе воздух просто застаивается, а за шкафом вылезает плесень". дизайнер интерьеров Ксения Орлова

Как вернуть нормальную вентиляцию

Если тяга слабая, проветривание уже не спасает. Проверить канал можно обычным листом бумаги или спичкой у решётки вытяжки на кухне и в санузле. Если бумага прилипает, а пламя отклоняется, тяга есть. Если нет — канал, скорее всего, забит, и без прочистки не обойтись.

Вентиляционные решётки нельзя перекрывать мебелью или закрывать обоями во время ремонта. Это частая ошибка, после которой влажный воздух просто не находит выхода. Полезен и приточный клапан: он подаёт свежий воздух даже при закрытых окнах. Зимой это особенно удобно, когда долго держать форточку открытой не хочется.

В ванной и на кухне хорошо работает вытяжной вентилятор с датчиком влажности. Он включается сам, когда показатель поднимается, и быстрее убирает лишний пар. В тексте исходника отдельно упоминалась модель Electrolux Magic EAFM-100TH с таймером и гигростатом, но сама идея здесь простая: в мокрых зонах нужен принудительный отвод воздуха, а не надежда на удачу.

Чтобы влажность не возвращалась, мало один раз открыть окно. Нужен постоянный обмен воздуха, особенно если в квартире много людей, готовка идёт часто и бельё сушится внутри. Иначе сырость снова сядет на окна, стены и шкафы. Тут уже никакая косметика не вытащит ситуацию.

Что делать, если на стенах уже плесень

Плесень не убирается одним махом, если оставить причину сырости на месте. Сначала ищут, откуда идёт влага: промерзающий угол, протечку или забитую вентиляцию. Без этого грибок вернётся. Дальше поражённый участок обрабатывают хлоркой, уксусом или специальным средством от плесени, но работать нужно в перчатках и маске.

После удаления грибка поверхность просушивают до конца. Потом её заново покрывают грунтовкой с антисептическими добавками. Это помогает сбить риск повторного появления плесени. Если пятно расползлось по большой площади или ушло за обои почти по всей комнате, домашней уборки уже мало.

В такой ситуации обычно вызывают специалистов. Они убирают не только видимое пятно, но и то, что сидит глубже в отделке. Иначе через пару недель всё вернётся на то же место, только с более тяжёлым запахом. Это как раз тот случай, когда полумера выходит дороже нормальной обработки.

Как вести себя летом и зимой

Летом влажность часто растёт из-за жары и тёплого влажного воздуха с улицы. Помогает проветривание утром и вечером, когда снаружи прохладнее. Если есть кондиционер, его можно перевести в режим осушения. Так он не только охлаждает, но и убирает лишнюю влагу.

Зимой история другая. Тёплый воздух внутри сталкивается с холодными окнами и стенами, и на них тут же появляется конденсат. Проветривать лучше коротко, но интенсивно — по 10-15 минут. Долгое открытое окно в мороз только выхолаживает квартиру и делает углы ещё холоднее.

Нужно проверить уплотнители на окнах. Если они рассохлись или потрескались, их меняют. Щели выстуживают откосы, а на холодных местах снова скапливается вода. В этом же ряду стоит и бельё: если сушить его в жилой комнате, влажность подскакивает на 5-10%, и запах сырости закрепляется быстрее.

Как бороться с влажностью на первом этаже и в частном доме

На первом этаже сырость часто тянет из подвала и от грунта. Если под квартирой сырой подвал, влага поднимается через перекрытия. За состояние подвала отвечает управляющая компания, так что тут нужна заявка на осмотр и, при необходимости, гидроизоляция. Внутри квартиры без этого можно только временно приглушить проблему.

Холодный пол тоже даёт свой эффект. Над сырым подвалом он быстро собирает конденсат, а в комнате становится тяжело убрать запах. Помогают утепление и гидроизоляционная подложка под финишным покрытием. Ещё полезно отодвинуть мебель от наружных стен хотя бы на 5-10 сантиметров. Тогда воздух будет ходить свободнее, а влага не станет копиться за шкафами и диванами.

В частном доме список длиннее. Там надо просушить подвал и фундамент, проверить продухи в цоколе, обработать дерево антисептиком и посмотреть на отмостку. Если вокруг дома трещины или её нет вовсе, вода уходит прямо под фундамент. В подполье тоже нужна нормальная вентиляция, иначе сырость и запах плесени быстро приживутся.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли убрать сырость только осушителем?

Нет, осушитель уберёт лишнюю влагу, но не решит проблему, если в квартире течёт труба, забита вытяжка или промерзает стена. Сначала ищут источник, потом уже сушат воздух.

Помогают ли соль и сода?

Да, но только в маленьких закрытых местах вроде шкафа или кладовки. Они впитывают часть влаги и запах, но не заменяют ремонт и вентиляцию.

Почему на окнах так много конденсата зимой?

Из-за разницы температур между тёплой комнатой и холодным стеклом. Если уплотнители изношены или откосы промерзают, воды будет ещё больше.

Что делать, если плесень пошла за обои?

Снимать отделку и искать источник влаги. Если площадь большая, лучше звать специалистов, потому что поверхностная обработка проблему не остановит.

Читайте также