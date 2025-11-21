Как только ударили морозы — сразу меняю меню: добавляю пару продуктов, и организм держится даже при –20
С наступлением морозов организм начинает расходовать больше энергии, чтобы поддерживать тепло и стабильную работу внутренних систем. Когда температура опускается до -20 градусов и ниже, нагрузка становится особенно заметной.
В такие периоды тело нуждается в качественном "топливе", и, как отмечают специалисты, именно питание влияет на то, как быстро человек адаптируется к холоду и насколько крепким остаётся иммунитет. Комментарии Хайдеря Шарафетдинова, профессора кафедры диетологии и нутрициологии РМАНПО Минздрава России, помогают разобраться, какие продукты стоит включать в меню зимой, чтобы чувствовать себя бодро и защищённо.
Почему зимой рацион должен меняться
Когда температура резко падает, организм увеличивает энергозатраты. Важно не просто получать достаточное количество калорий, но и обеспечивать себя витаминами, минералами и полезными жирными кислотами. Именно сбалансированная комбинация нутриентов отвечает за устойчивость к инфекциям и способность переносить холод.
"В холодное время года особенно важно, чтобы питание было сбалансированным и полноценным по всем пищевым и биологически активным веществам. Для этого в рацион должны быть включены разнообразные продукты из всех шести основных групп продуктов питания", — пояснил профессор Хайдерь Шарафетдинов.
Особенно актуальным это становится на фоне роста респираторных заболеваний, когда иммунитет нуждается в дополнительной поддержке.
Что должно входить в зимнее меню: базовые принципы
Эксперт подчёркивает, что рацион должен включать продукты как животного, так и растительного происхождения. Молочные и кисломолочные изделия обеспечивают организм кальцием и белком, мясо и рыба дают аминокислоты, хлеб и крупы снабжают "длинными" углеводами, а растительные жиры поддерживают работу нервной системы. Главную роль играют овощи и фрукты: именно они поставляют клетчатку, антиоксиданты и витамин С, дефицит которого зимой особенно ощутим.
Зимой также важно помнить о контроле баланса жиров: сочетание сливочного масла и растительных масел позволяет получить как насыщенные, так и ненасыщенные жирные кислоты.
Сравнение продуктовых групп зимнего рациона
|Продуктовая группа
|Основная польза
|Роль зимой
|Молочные продукты
|Белок, кальций
|Поддержка костей и иммунитета
|Мясо и рыба
|Аминокислоты, железо
|Энергия, восстановление тканей
|Хлеб и крупы
|Углеводы
|Длительное насыщение
|Фрукты и овощи
|Витамины, клетчатка
|Укрепление иммунитета
|Жиры
|Омега-3, энергия
|Терморегуляция
|Бобовые и орехи
|Растительный белок
|Дополнение рациона
Советы шаг за шагом: как составить полезное зимнее меню
-
Добавьте к каждому приёму пищи источник белка: рыбу, мясо, яйца, творог или бобовые.
-
Употребляйте не менее 400 г овощей и фруктов ежедневно, отдавая предпочтение сезонным: капуста, морковь, свекла, цитрусовые, яблоки.
-
Комбинируйте разные типы жиров — оливковое масло, орехи и немного сливочного масла.
-
Включайте в рацион горячие блюда: супы, запеканки, каши — они согревают и улучшают пищеварение.
-
Используйте специи вроде куркумы, имбиря, кориандра — они улучшают метаболизм.
-
Пейте больше тёплых напитков: травяные чаи, морсы, тёплую воду с лимоном.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: делать упор только на калорийность.
Последствие: избыток жиров и углеводов без баланса витаминов ослабляет иммунитет.
Альтернатива: распределяйте рацион между белками, овощами и сложными углеводами.
-
Ошибка: исключение растительных продуктов зимой.
Последствие: дефицит клетчатки и антиоксидантов.
Альтернатива: включайте капусту, тыкву, свеклу, цитрусовые, яблоки.
-
Ошибка: отказ от молочных продуктов.
Последствие: недостаток кальция и белка.
Альтернатива: выбирайте йогурт, ряженку, кефир или творог средней жирности.
А что если…
Что если свежие овощи дорогие?
Используйте замороженные смеси — они не уступают по витаминам и подходят для супов и рагу.
Что если нет аппетита в морозы?
Сделайте акцент на горячих блюдах и лёгких перекусах: орехи, сухофрукты, йогурт.
Что если хочется сладкого?
Замените десерты фруктами, запечёнными яблоками, домашними смузи из банана и ягод.
Плюсы и минусы зимнего рациона
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Калорийность
|Дает энергию для согревания
|Легко переесть
|Горячие блюда
|Усиливают метаболизм
|Требуют времени на приготовление
|Сезонные овощи
|Доступность, польза
|Меньшее разнообразие зимой
|Жиры
|Улучшают терморегуляцию
|При избытке увеличивают нагрузку на сосуды
FAQ
Как выбрать жиры для зимнего рациона?
Используйте смесь: сливочное масло в небольшом количестве и масла холодного отжима — оливковое или льняное.
Что лучше есть утром зимой?
Каши, омлеты, творог, горячие напитки — это даёт энергию и согревает.
Нужно ли пить больше воды в морозы?
Да, даже зимой легко обезвожиться — пейте 1,5-2 литра жидкости с учётом горячих напитков.
Мифы и правда
-
Миф: зимой нужно есть больше жирного.
Правда: организм нуждается в балансе, а не в избытке калорий.
-
Миф: свежих витаминов зимой нет.
Правда: капуста, яблоки, цитрусовые и замороженные овощи сохраняют ценность.
-
Миф: холод снижает аппетит, значит можно есть меньше.
Правда: зимой возрастает потребность в энергии и микронутриентах.
Сон и психология
Зимой люди чаще ощущают сонливость и упадок сил. Это связано с коротким световым днём и снижением уровня витамина D. Правильное питание с достаточным количеством белка, сложных углеводов и антиоксидантов помогает стабилизировать эмоциональное состояние и улучшить качество сна.
Исторический контекст
Зимний рацион всегда был особым: ещё сотни лет назад люди делали заготовки, чтобы обеспечить себя витаминами в холодный сезон. Квашеная капуста, печёные корнеплоды, рыба и крупы долгое время были основой питания на Руси. Современный подход схож: разнообразие продуктов и грамотное сочетание белков, жиров и углеводов остаются ключевыми принципами.
Три интересных факта
-
Фрукты и овощи зимой важны не меньше, чем летом: витамин С помогает бороться с инфекциями.
-
Горячие супы улучшают кровообращение и согревают лучше сладких калорийных блюд.
-
Молочные продукты зимой способствуют восстановлению мышц, что важно при низкой физической активности.
