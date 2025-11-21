Как только ударили морозы — сразу меняю меню: добавляю пару продуктов, и организм держится даже при –20

С наступлением морозов организм начинает расходовать больше энергии, чтобы поддерживать тепло и стабильную работу внутренних систем. Когда температура опускается до -20 градусов и ниже, нагрузка становится особенно заметной.

В такие периоды тело нуждается в качественном "топливе", и, как отмечают специалисты, именно питание влияет на то, как быстро человек адаптируется к холоду и насколько крепким остаётся иммунитет. Комментарии Хайдеря Шарафетдинова, профессора кафедры диетологии и нутрициологии РМАНПО Минздрава России, помогают разобраться, какие продукты стоит включать в меню зимой, чтобы чувствовать себя бодро и защищённо.

Почему зимой рацион должен меняться

Когда температура резко падает, организм увеличивает энергозатраты. Важно не просто получать достаточное количество калорий, но и обеспечивать себя витаминами, минералами и полезными жирными кислотами. Именно сбалансированная комбинация нутриентов отвечает за устойчивость к инфекциям и способность переносить холод.

"В холодное время года особенно важно, чтобы питание было сбалансированным и полноценным по всем пищевым и биологически активным веществам. Для этого в рацион должны быть включены разнообразные продукты из всех шести основных групп продуктов питания", — пояснил профессор Хайдерь Шарафетдинов.

Особенно актуальным это становится на фоне роста респираторных заболеваний, когда иммунитет нуждается в дополнительной поддержке.

Что должно входить в зимнее меню: базовые принципы

Эксперт подчёркивает, что рацион должен включать продукты как животного, так и растительного происхождения. Молочные и кисломолочные изделия обеспечивают организм кальцием и белком, мясо и рыба дают аминокислоты, хлеб и крупы снабжают "длинными" углеводами, а растительные жиры поддерживают работу нервной системы. Главную роль играют овощи и фрукты: именно они поставляют клетчатку, антиоксиданты и витамин С, дефицит которого зимой особенно ощутим.

Зимой также важно помнить о контроле баланса жиров: сочетание сливочного масла и растительных масел позволяет получить как насыщенные, так и ненасыщенные жирные кислоты.

Сравнение продуктовых групп зимнего рациона

Продуктовая группа Основная польза Роль зимой Молочные продукты Белок, кальций Поддержка костей и иммунитета Мясо и рыба Аминокислоты, железо Энергия, восстановление тканей Хлеб и крупы Углеводы Длительное насыщение Фрукты и овощи Витамины, клетчатка Укрепление иммунитета Жиры Омега-3, энергия Терморегуляция Бобовые и орехи Растительный белок Дополнение рациона

Советы шаг за шагом: как составить полезное зимнее меню

Добавьте к каждому приёму пищи источник белка: рыбу, мясо, яйца, творог или бобовые. Употребляйте не менее 400 г овощей и фруктов ежедневно, отдавая предпочтение сезонным: капуста, морковь, свекла, цитрусовые, яблоки. Комбинируйте разные типы жиров — оливковое масло, орехи и немного сливочного масла. Включайте в рацион горячие блюда: супы, запеканки, каши — они согревают и улучшают пищеварение. Используйте специи вроде куркумы, имбиря, кориандра — они улучшают метаболизм. Пейте больше тёплых напитков: травяные чаи, морсы, тёплую воду с лимоном.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: делать упор только на калорийность.

Последствие: избыток жиров и углеводов без баланса витаминов ослабляет иммунитет.

Альтернатива: распределяйте рацион между белками, овощами и сложными углеводами. Ошибка: исключение растительных продуктов зимой.

Последствие: дефицит клетчатки и антиоксидантов.

Альтернатива: включайте капусту, тыкву, свеклу, цитрусовые, яблоки. Ошибка: отказ от молочных продуктов.

Последствие: недостаток кальция и белка.

Альтернатива: выбирайте йогурт, ряженку, кефир или творог средней жирности.

А что если…

Что если свежие овощи дорогие?

Используйте замороженные смеси — они не уступают по витаминам и подходят для супов и рагу.

Что если нет аппетита в морозы?

Сделайте акцент на горячих блюдах и лёгких перекусах: орехи, сухофрукты, йогурт.

Что если хочется сладкого?

Замените десерты фруктами, запечёнными яблоками, домашними смузи из банана и ягод.

Плюсы и минусы зимнего рациона

Аспект Плюсы Минусы Калорийность Дает энергию для согревания Легко переесть Горячие блюда Усиливают метаболизм Требуют времени на приготовление Сезонные овощи Доступность, польза Меньшее разнообразие зимой Жиры Улучшают терморегуляцию При избытке увеличивают нагрузку на сосуды

FAQ

Как выбрать жиры для зимнего рациона?

Используйте смесь: сливочное масло в небольшом количестве и масла холодного отжима — оливковое или льняное.

Что лучше есть утром зимой?

Каши, омлеты, творог, горячие напитки — это даёт энергию и согревает.

Нужно ли пить больше воды в морозы?

Да, даже зимой легко обезвожиться — пейте 1,5-2 литра жидкости с учётом горячих напитков.

Мифы и правда

Миф: зимой нужно есть больше жирного.

Правда: организм нуждается в балансе, а не в избытке калорий. Миф: свежих витаминов зимой нет.

Правда: капуста, яблоки, цитрусовые и замороженные овощи сохраняют ценность. Миф: холод снижает аппетит, значит можно есть меньше.

Правда: зимой возрастает потребность в энергии и микронутриентах.

Сон и психология

Зимой люди чаще ощущают сонливость и упадок сил. Это связано с коротким световым днём и снижением уровня витамина D. Правильное питание с достаточным количеством белка, сложных углеводов и антиоксидантов помогает стабилизировать эмоциональное состояние и улучшить качество сна.

Исторический контекст

Зимний рацион всегда был особым: ещё сотни лет назад люди делали заготовки, чтобы обеспечить себя витаминами в холодный сезон. Квашеная капуста, печёные корнеплоды, рыба и крупы долгое время были основой питания на Руси. Современный подход схож: разнообразие продуктов и грамотное сочетание белков, жиров и углеводов остаются ключевыми принципами.

Три интересных факта