Деньги банку отданы, но дело не закончено: что проверить после полного закрытия ипотеки

Последний платеж по ипотеке сам по себе ещё не делает квартиру полностью свободной. Пока в ЕГРН висит запись об обременении, жильё нельзя нормально продать, подарить или обменять без согласия банка. И если в спешке пропустить хотя бы один документ, потом можно долго бегать между банком, МФЦ и Росреестром. Так что закрытие кредита — это не финал, а целая цепочка шагов, где каждая бумага играет свою роль.

"Доли должны определяться с учётом размера средств маткапитала и стоимости квартиры, быть соразмерными и не символическими: например, по 1/100 доле на человека может быть признано недостаточным". консультант по уборке и уходу за домом, клинер-менеджер Ирина Полякова

Как закрыть ипотеку без остатка

Перед последним платежом банк лучше не угадывать, а проверить. Нужно запросить точную сумму задолженности, потому что даже копейка хвоста оставит кредит открытым. Пока остаток висит на счёте, обременение не снимут, и вся история затянется.

Досрочное погашение можно провести двумя путями: сократить срок или уменьшить ежемесячный платёж. Первый вариант быстрее выводит из кредита и сильнее экономит на процентах, второй снижает нагрузку на бюджет. При желании можно выбрать уменьшение платежа, но продолжать вносить прежнюю сумму — тогда долг будет уходить быстрее.

Заявление на досрочное погашение по закону подают минимум за один рабочий день до списания денег. Но банки часто ставят свои сроки — от 3 до 30 дней, и это уже не шутка, а их внутренний порядок. Во многих приложениях заявку принимают онлайн, иногда до 23:00 по московскому времени в день платежа.

Если опоздать, деньги уйдут как обычный ежемесячный платёж. Ещё одна частая история — банк не зачисляет лишнюю сумму автоматически, и деньги зависают на счёте до отдельного распоряжения клиента. Поэтому лучше заранее проверить условия и не отдавать банку повод для лишней возни.

Какие бумаги взять в банке

После полного списания долга нужно добрать подтверждения. Обычно в банке берут справку о полном погашении ипотеки, выписку с нулевым остатком и оригинал закладной с отметкой о закрытии, если она была бумажной. Эти бумаги нужны не для красоты, а чтобы потом было чем отбиваться от технических сбоев и вопросов.

Если закладная электронная, часть работы банк делает сам. Он направляет документы в Росреестр через цифровые каналы, а заёмщику не приходится ходить по инстанциям. При бумажной закладной всё проще и одновременно скучнее: забрать документ, собрать пакет и подать заявление самому.

Для Росреестра понадобятся паспорт, справка из банка, закладная с отметкой о погашении и заявление на снятие обременения. Госпошлина за погашение регистрационной записи об ипотеке не предусмотрена. Это тот редкий случай, когда государство денег не просит.

Проверено экспертом: консультант по уборке и уходу за домом, клинер-менеджер Ирина Полякова

Как снять обременение с квартиры

Сам последний платёж ещё не делает жильё свободным. Пока в ЕГРН стоит запись об ипотеке, квартира остаётся в залоге у банка. Значит, без его согласия её не продать и не подарить.

Если закладная электронная, банк сам отправляет уведомление в Росреестр после погашения кредита. Срок обычно занимает от 3 до 5 рабочих дней, и личный визит заёмщика не нужен. При бумажной закладной процесс дольше — от 5 до 7 рабочих дней после подачи документов.

Когда среди собственников есть несовершеннолетние, порядок меняется. Ребёнок с 14 лет приходит лично и подписывает заявление сам, а за детей младше 14 лет это делают родители, усыновители или опекуны. Здесь уже без паспортов и свидетельств о рождении не обойтись.

После внесения изменений в Росреестр нужно проверить выписку из ЕГРН. В графе "Ограничения прав и обременение объекта недвижимости" не должно остаться ничего. Только после этого квартира перестаёт числиться залоговой по документам.

Что делать со страховкой и вычетом

После закрытия ипотеки не стоит забывать про платные услуги банка. SMS-информирование и другие сервисы часто продолжают списывать деньги сами по себе, пока клиент не подаст отдельное заявление. Если услуга была оплачена заранее, можно просить вернуть часть суммы за неиспользованный период.

Со страховкой история похожая. После полного досрочного погашения кредита полис теряет смысл, и часть премии за неиспользованный срок можно вернуть. Для этого нужна справка о полном закрытии кредита, заявление в страховую и копии паспорта, договора и подтверждающего документа из банка.

Деньги должны вернуть в течение 7 рабочих дней после получения заявления. Но не всегда это работает для обязательного страхования залогового имущества: возврат возможен только если договор заключён после 1 сентября 2020 года. Если по полису уже была страховая выплата, возврат тоже не дадут.

Остаётся налоговый вычет по ипотечным процентам. Его могут получить граждане РФ с официальным доходом, с которого платится НДФЛ, а кредит должен быть целевым. Максимальная сумма процентов для расчёта вычета — 3 миллиона рублей, то есть при ставке 13% можно вернуть до 390 тысяч рублей, а при ставке 22% — до 660 тысяч рублей.

Подать на вычет можно только за последние три календарных года. Если заявление идёт в 2026 году, к зачёту берут 2023, 2024 и 2025 годы. Через личный кабинет ФНС часто приходит уже предзаполненное заявление, и там остаётся только проверить данные, подписать и отправить.

"Внесение последнего платежа по ипотеке не означает, что квартирой можно свободно распоряжаться, поскольку в ЕГРН продолжает числиться запись об ипотеке. Квартиру с таким обременением нельзя продать, подарить или обменять без разрешения банка. После закрытия кредита важно проверить выписку и убедиться, что запись снята". строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков

FAQ

Можно ли ограничиться одним последним платежом?

Нет. Сначала нужно убедиться, что долг закрыт полностью, потом получить банковские документы и только после этого снимать обременение.

Нужна ли госпошлина за снятие ипотеки?

Нет, за погашение регистрационной записи об ипотеке госпошлина не предусмотрена.

Что делать, если в квартире есть ребёнок-собственник?

При бумажной закладной ребёнок с 14 лет подписывает заявление сам, а за детей младше 14 лет это делают законные представители.

Можно ли вернуть налог после закрытия ипотеки?

Да, по процентам за последние три календарных года, если есть официальный доход и целевой ипотечный договор.

Проверено экспертом: строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков

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