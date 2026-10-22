Квартира пустует, а счета приходят исправно: в коммунальных платежах есть расходы, которые можно убрать

В платёжке за квартиру иногда всплывают строки, которые большинство жильцов не трогает годами. Радиоточка, общая телевизионная антенна, стационарный телефон — всё это тихо тянет деньги, хотя дома ими давно почти не пользуются. В новостройках проводное радио до сих пор встречается, хотя работает без электричества и задумывалось для оповещения при чрезвычайных ситуациях. За такую "на всякий случай" услугу в среднем берут 50-90 рублей в месяц, а в год набегает уже заметная сумма. Если убрать лишнее и не лениться с показаниями, коммуналка становится заметно тише, без этого вечного фона из ненужных начислений.

"Радиоточка, телевизионная антенна и стационарный телефон часто годами висят в квитанциях, хотя людям они уже не нужны. Сначала стоит проверить, чем именно вы реально пользуетесь, а потом уже подавать заявление на отключение. Документы простые, но без справки об отсутствии задолженности и паспорта никуда не двинуться. Сроки тоже не мгновенные: отключение занимает время, зато экономия потом идёт каждый месяц". консультант по уборке и уходу за домом, клинер-менеджер Татьяна Костина

Откажитесь от радиоточки, антенны и домашнего телефона

Радиоточку можно отключить через МФЦ, районное отделение управления инженерных служб или управляющую компанию — конкретный адрес лучше уточнить в своей УК. Для этого обычно просят заявление, справку об отсутствии задолженности и копию паспорта. Услуга отключения платная, 60 рублей, а вся процедура может занять около двух месяцев. Зато перерасчёт делают с даты подачи заявления, так что экономия начинается не когда всё уже "дошло", а сразу по документам.

Коллективная телевизионная антенна тоже встречается почти в каждом доме, хотя обходится в 135-180 рублей в месяц, а местами и дороже. Если у вас есть кабельное телевидение или телевизор дома давно служит подставкой для пыли, от антенны можно отказаться. Схема почти та же, только платить за отключение не нужно, а вот вернуть антенну обратно уже платно — 16 рублей. Тут счёт, как ни странно, довольно прямой: лишней услуги нет, денег тоже не надо.

Стационарный домашний телефон многие держат просто по привычке, хотя ежемесячно он может обходиться в 210-560 рублей. Отключается он бесплатно в офисе Ростелекома, если принести заявление, паспорт и справку об отсутствии задолженности. Если позже захочется вернуть линию, подключение уже будет платным. Иными словами, старый телефонный аппарат иногда стоит в квартире только как напоминание о том, за что вы всё ещё платите.

Поставьте счётчики и передавайте показания

Если в квартире нет счётчиков на воду, начисления идут по нормативам, а они обычно заметно выше реального расхода. По расчётам, на одного человека закладывают 6,9 кубометра холодной воды в месяц, то есть около 230 литров в день, и от 4,61 до 4,8 кубометра горячей воды в зависимости от региона. Для домов, где приборы поставить можно, но жильцы этим не занялись, действует повышающий коэффициент 1,5. Норматив при этом считают не по факту проживания, а по числу прописанных, и это уже отдельная история.

Ставить счётчики нужно через аккредитованную фирму, а потом приборы ещё и опломбировать, после чего зарегистрировать в управляющей компании. Без этого показания просто не примут. В большинстве городов их можно передавать через интернет, по телефону или даже через бумажку в специальном ящике в подъезде. Есть и приборы с вай-фаем, которые сами отправляют данные раз в месяц, но стоят они недёшево — от 4000 рублей.

Проверка счётчиков тоже входит в рутину: каждые 4-6 лет их нужно сдавать на поверку, а после неё снова опломбировать. Если в квартире два стояка и четыре запорных крана, счётчиков на воду должно быть четыре — два на холодную и два на горячую. С электричеством похожая логика: в новых домах иногда ставят двухтарифные приборы, и ночной расход выходит дешевле. Для тех, кто любит бытовую арифметику без лишней романтики, это самый понятный способ не переплачивать.

Следите за привычками, которые съедают деньги

Когда люди начинают экономить, чаще всего упираются не в крупные траты, а в бытовые мелочи. Воду не надо лить просто так: кран лучше закрывать, пока намыливаете посуду или чистите зубы, а в душе не стоять подолгу. Если выбирать между ванной и душем, душ обычно выгоднее, особенно если не превращать его в получасовой сеанс размышлений. Для плиты тоже есть простой закон: диаметр посуды и конфорки должен совпадать, а кастрюлю лучше накрывать крышкой.

Если у вас двухтарифный счётчик, стиральную и посудомоечную машины логичнее запускать ночью. И не гоняйте технику полупустой: лишняя вода и свет расходуются вхолостую. Стирать на 60-90 градусах и с высоким отжимом без причины тоже не стоит — чаще хватает быстрой стирки при 30-40 градусах и отжима 400-600 оборотов. Так и ткани живут дольше, и счёт не раздувается без нужды.

Ещё один привычный расход — свет и режим ожидания у приборов. Не оставляйте лампы включёнными без надобности, а технику без дела — в розетке, если она действительно тянет ток. Компьютер или ноутбук в режиме сна потребляет в среднем 0,02 кВт/ч, но цифры зависят от модели. Если спящий компьютер оставлять на 8 часов в день, за год набегает 58,4 кВт/ч, или 169 рублей при тарифе 2,9 рубля за киловатт. Мелочь? Да. Но из таких мелочей и собирается вся коммунальная картина.

Почините неисправности и уберите теплопотери

Первым делом проверьте сантехнику: нигде не должно капать и подтекать. Самая частая беда — сливной бачок унитаза, из-за него за месяц может уйти лишний кубометр воды. Если батареи греют слабо и приходится включать обогреватель, дождитесь конца отопительного сезона и вызовите сантехника. Прочистка батарей бесплатна, а если и после этого дома холодно, нужно писать жалобы в управляющую компанию.

Окна тоже любят вынимать деньги из кошелька. Деревянные конструкции на зиму нужно тщательно заклеивать, а пластиковые — проверять на герметичность и нормальное закрытие. Если из щелей тянет, можно потерять до 50% тепла. Формально за это вы отдельно не платите, если нет тепловых счётчиков, но потом компенсируете потери обогревателем или тёплым полом. Тут уже экономия превращается в обратный процесс.

Есть и более долгий путь — поставить в квартире рычажные смесители, унитаз с двухфазным сливом и энергосберегающие лампочки. Рычажный смеситель быстрее выводит нужную температуру, а аэрация помогает тратить меньше воды без потери напора. Двухфазный слив даёт возможность использовать маленькую кнопку и экономить до 50% воды. Светодиодные лампы тоже работают спокойно и берут в 5-10 раз меньше электричества, чем обычные. Если заменить всё по уму, в быту сразу исчезает много лишних расходов.

"Счётчики на воду и электричество дают самый понятный эффект, потому что вы сразу видите разницу между нормативом и реальным потреблением. Но выгода появляется только тогда, когда приборы установлены и зарегистрированы как положено, иначе показания просто не засчитают. По газу всё сложнее: если в квартире только плита, окупаемость может растянуться, а вот при колонке счётчик уже работает заметно быстрее. И ещё один момент: если в доме есть теплопотери, сначала нужно убрать их, а уже потом ждать серьёзной экономии". строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков

FAQ

Можно ли вернуть радиоточку после отключения?

Да, вернуть её можно бесплатно. Но сначала придётся пройти процедуру отключения и подать заявление.

Нужно ли платить за отключение телевизионной антенны?

Нет, сама схема отказа бесплатная. А вот если потом решите подключить антенну снова, за возврат возьмут 16 рублей.

Когда делают перерасчёт за время отсутствия в квартире?

Если вы отсутствовали 5 дней и более и платите по нормативам, можно подать заявление в УК. К нему прикладывают подтверждающие документы, но за отопление перерасчёта не будет.

Стоит ли ставить газовый счётчик в любой квартире?

Не всегда. Если есть только плита, выгода может быть небольшой, а окупаемость — долгой. Если в квартире ещё и колонка, счётчик обычно окупается быстрее.

Проверено экспертом: строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков

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