Дом уже продают, а строит его не тот, кто кладёт кирпичи: у застройщика есть скрытая роль

Слово "застройщик" в документах звучит сухо, но за ним обычно стоит вполне земная история: котлован, шум техники с утра и длинная очередь вопросов у тех, кто уже внёс деньги за будущую квартиру. Одни считают, что это просто компания, которая строит дом, другие путают её с подрядчиком и инвестором. На деле у застройщика свой набор прав, обязанностей и денег, без которых стройка не поедет ни на метр. Разобраться в этом полезно заранее, потому что именно здесь чаще всего и всплывают ошибки, которые потом дорого обходятся покупателю.

"Застройщик — это не просто название компании, а участник стройки с жёстко определёнными обязанностями. Он отвечает не только за сам объект, но и за документы, сроки и порядок привлечения денег. Если у компании нет нужной базы, риски для покупателя сразу растут. Поэтому смотреть нужно не на красивый сайт, а на юридическую и финансовую основу проекта. Иначе потом можно остаться и без квартиры, и с долгой перепиской по возврату денег". строитель Михаил Волков

Кто такой застройщик по закону

В российском праве понятие застройщика описано в Федеральном законе №214-ФЗ. Этот закон регулирует продажу недвижимости в строящихся домах и нужен в первую очередь для защиты покупателей от обмана. Если компания продаёт квартиры или таунхаусы ещё до ввода дома в эксплуатацию, она должна работать по этим правилам.

По закону застройщик — это хозяйственное общество, у которого есть минимум три года опыта строительства многоквартирных домов общей площадью не меньше 5 тысяч квадратных метров. У компании также должно быть разрешение на ввод жилого дома в эксплуатацию в качестве застройщика. Проще говоря, случайная фирма "с улицы" сюда не подходит.

Закон прямо говорит и о том, что застройщик — это юридическое лицо, а не физлицо. Речь идёт о компании, которая собирается строить жилые помещения на участке, купленном или взятом в аренду. При этом нормы №214-ФЗ не распространяются на индивидуальное жилищное строительство, если человек возводит частный дом для себя.

Откуда берутся деньги на строительство

У застройщика должна быть собственная финансовая база: её размер обязан превышать 10% от проектной стоимости объекта. В расчёт идут не только деньги на счетах, но и имущество, которое принадлежит компании. До получения разрешения на строительство застройщик открывает счёт в банке и размещает на нём эти 10%.

Если собственных средств не хватает, компания может взять кредит. Но есть и другой вариант: деньги на стройку могут формироваться за счёт долевых вложений покупателей. В этом случае сумма кредита должна превышать 40% от проектной стоимости объекта, а само привлечение денег дольщиков требует специального разрешения.

Также застройщик может использовать целевой заём, но он не должен быть больше 20% от стоимости всего проекта. Процентная ставка по такому займу может отклоняться от ключевой ставки Центрального банка не более чем на 2%. Здесь всё довольно жёстко, потому что стройка без понятной финансовой опоры быстро превращается в проблему для всех участников.

Что именно делает застройщик

Застройщик организует весь процесс строительства и часто выступает генеральным инвестором. Он подписывает договоры долевого участия с другими участниками проекта и отвечает за исполнение этих договоров. Если у компании нет разрешения на строительство, дольщики вправе потребовать возврат денег, включая выплаченные проценты по ипотеке.

Кроме денег, застройщик собирает документы, проводит инженерные изыскания и проверяет участок, где планируется стройка. Его задача — добиться того, чтобы проектная документация соответствовала строительным нормам и была утверждена вовремя. Если бумага "хромает", потом хромает и весь объект.

Компания нанимает подрядчиков, закупает материалы и оборудование, а потом контролирует ход работ. При нарушениях застройщик может менять подрядчиков, и это не всегда признак хаоса — часто так выглядит нормальный контроль качества. Сам застройщик тоже может выполнять работы как подрядчик, но для части из них нужен допуск саморегулируемой организации.

Как проверить застройщика перед сделкой

Перед подписанием договора стоит начать с даты регистрации юридического лица. Эти данные есть на сайте налоговой службы, и они сразу показывают, как давно компания работает. После этого имеет смысл проверить, есть ли у неё документы на земельный участок и действующее разрешение на строительство.

Не лишним будет посмотреть на расчётный счёт в банке и узнать, как давно он открыт. Ещё один сигнал — собственный работающий сайт и страницы в соцсетях. Там часто остаются комментарии, по которым видно, как компания общается с покупателями и как реагирует на вопросы.

Полезно изучить и завершённые проекты. Нужно понять, есть ли сданные дома, объекты с затянувшейся сдачей и финансовые долги у компании. Кредит сам по себе не повод для паники: стройка часто идёт на заёмные деньги, но у застройщика всё равно должны быть зарегистрированное юрлицо, несколько законченных объектов и понятная история работы.

"Покупателю не стоит ограничиваться красивой презентацией и обещанием сроков. Надо смотреть на разрешение на строительство, на права на землю и на то, есть ли у компании завершённые объекты. Если стройка ведётся на кредитные деньги, это нормально, но цифры должны биться. Когда у застройщика нет прозрачной базы, риск задержек и проблем с документами становится заметно выше. Проверка занимает немного времени, а экономит очень много нервов". строитель Артём Кожин

Ответы на популярные вопросы

Застройщик и подрядчик — это одно и то же?

Нет, не одно и то же. Застройщик организует проект, отвечает за документы, деньги и сроки, а подрядчик выполняет конкретные строительные работы.

Можно ли покупать квартиру у застройщика без проверки документов?

Можно, но риск слишком высокий. Без проверки права на землю, разрешения на строительство и истории компании покупатель фактически идёт вслепую.

Почему у застройщика могут быть кредиты?

Потому что стройка часто финансируется заёмными средствами. Сам по себе кредит не проблема, если условия законны и компания не выходит за установленные ограничения.

Что делать, если разрешение на строительство отсутствовало на момент продажи?

Дольщик вправе требовать возврат средств. По описанным правилам можно вернуть не только деньги за квартиру, но и проценты по ипотеке.

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