Ремонт начинался с одной суммы, а закончился другой: где подрядчики прячут переплату

Ремонт редко начинается с красивой цифры и на ней же заканчивается. Чаще всё идёт по знакомому сценарию: сначала в смете одна сумма, потом всплывают дополнительные работы, потом вдруг оказывается, что материалов взяли с запасом, и итог уже совсем другой. Особенно неприятно, когда лишнее замечают не на старте, а после подписания бумаг, когда деньги уже ушли. Чтобы не попасть в такую историю, смету нужно читать не бегло, а по строчкам — от объёмов до чека на каждую закупку. Вместе со студией дизайна и ремонта квартир "Атлон ФМ" и Артёмом Кожиным разбираемся, где обычно прячутся лишние траты и как держать процесс под контролем.

"Главный обман в процессе ремонта — поверхностная смета, отсутствие фиксации объёмов выполненных работ, нормальной финансовой отчётности по чекам и расходованию подотчётных средств". строитель, эксперт по строительным и отделочным работам Артём Кожин

Смета — это не бумажка для галочки, а расчёт, по которому потом сверяют весь ремонт. Если человек смотрит только на общую цифру и не разбирает строки, он сам отдаёт подрядчику право крутить сумму как угодно. Дальше начинаются "неучтённый демонтаж", "лишний вывоз мусора" и прочие сюрпризы, которые почему-то не всплыли до подписи договора.

Честная смета не прячет работу за общими словами. В ней видно, сколько квадратных метров штукатурки, сколько точек по электрике, какая площадь под плитку и сколько перегородок нужно смонтировать. Чем меньше тумана в документе, тем проще потом спорить не на эмоциях, а по фактам.

Если цифры в смете кажутся слишком гладкими, это уже повод насторожиться. В ремонте редко бывает так, что всё идёт по одной линии без уточнений. Обычно именно там, где текст становится слишком коротким, потом и вылезает лишний расход.

Как выглядит нормальная смета и где в ней подвох

В нормальной смете каждая операция расписана отдельно, а не спрятана под одной строчкой "ремонт под ключ". Указаны объёмы, единицы измерения и цена за каждую позицию. Для штукатурки это квадратные метры, для плитки — площадь укладки, для электрики — количество точек, для перегородок — площадь монтажа.

Павел Дынай из LAB|Remont отметил, что проблемы чаще всего начинаются там, где нет точной фиксации объёмов и прозрачных чеков. По его словам, потом именно это и превращается в спорный расчёт, когда заказчику показывают уже новую цифру. В такой ситуации человек платит не за работу, а за чужую версию цифр.

Если подрядчик раздражается на простые вопросы, это плохой знак. Нормальный исполнитель спокойно объясняет, почему в смете именно такие объёмы и откуда взялась каждая позиция. Когда вместо ответа идут общие фразы, лучше тормозить процесс до разбирательства.

Как платить и не отдать лишнего

Аванс обычно держат на уровне 20-30% от стоимости работ. Его вносят только после договора и обязательно фиксируют чеком или распиской. Всё, что выше, уже выглядит как лишний риск, особенно если подрядчик торопит с переводом.

Основные деньги должны оставаться у заказчика до конца ремонта. Платёж идёт только за завершённый этап, после приёмки и подписи акта. Это не формальность, а обычный рычаг, который помогает не переплачивать за недоделки и срыв сроков.

Если ремонт идёт по этапам, не ленитесь сверять таблицы и акты с исходной сметой. В документах легко спрятать лишние метры или повторить одну и ту же работу под разными названиями. Пока акт не проверен, платить рано.

Схемы обмана и красные флаги

Одна из самых частых схем — заниженная стартовая цена. Заказчику называют приятную сумму, а потом отдельно считают демонтаж, вывоз мусора, часть электрики и всё, что не попало в первый расчёт. В итоге дешёвый старт заканчивается совсем другой цифрой.

Ещё один ход — размытые формулировки. Если в смете есть "прочие услуги", "сопутствующие работы" или "организация процесса", у подрядчика появляется удобная зона без чёткой проверки. Чем точнее расписан каждый пункт, тем меньше шансов на лишний счёт.

Опасно, когда бригада тащит на объект больше материалов, чем реально нужно. Остатки потом могут исчезнуть вместе с исполнителем, а заказчик фактически оплачивает ещё и чужой ремонт. То же касается двойного счёта, когда одни и те же работы прячут под разными названиями: на бумаге объём растёт, а по факту это старая схема в новом обличье.

Артём Кожин отдельно предупредил, что добросовестные подрядчики не прячут чеки и не нервничают из-за сторонней проверки. Если вас отсекают от закупок, не показывают объекты и требуют крупный аванс без договора, это уже не рабочий процесс, а повод искать другого исполнителя. Иначе ремонт быстро превращается в затяжной разбор полётов.

Что делать с ценами на материалы и доплатой

Проверять цены на материалы проще всего через сайты крупных строительных магазинов. Небольшая разница допустима: подрядчик может заложить доставку, подъём на этаж или хранение. Но если цена выше рынка на 20-30% и этому нет объяснения, вопрос надо задавать сразу.

Дополнительные работы сами по себе не редкость. Сняли покрытие — увидели трещины, вскрыли пол — нашли разрушенную стяжку, и без лишних действий уже не обойтись. Но здесь есть одно правило: подрядчик обязан заранее показать проблему, приложить фото и дождаться согласия заказчика.

Лучше всего такие условия сразу прописывать в договоре. Тогда скрытые работы не превращаются в сюрприз, а становятся отдельной согласованной частью ремонта. И это как раз тот случай, когда лишний пункт в бумагах экономит куда больше, чем красивая устная договорённость.

Ориентиры по стоимости и повод насторожиться

Для Москвы и Санкт-Петербурга в 2026 году ориентиры такие: косметический ремонт однушки 35 м2 — 600-900 тысяч ₽, косметический ремонт двушки — 900 тысяч — 1,4 миллиона ₽. Капитальный ремонт однушки начинается от 1,5 миллиона ₽, двушки — от 2 миллионов ₽. Индивидуальные работы по дизайн-проекту стоят 40-70 тысяч ₽ за м2 вместе с материалами, а типовые решения без дизайн-проекта — от 45-50 тысяч ₽ за м2.

Универсальной цены тут нет, и это нормально. Старый фонд с перекрытиями и усилением конструкций почти всегда выходит дороже новостройки, где стены уже ровнее и база спокойнее. Но если смета уходит в два раза выше или ниже рынка, её нужно перепроверять по каждой строке.

Есть и простые признаки, что подрядчик может тянуть время или поднимать чек по ходу дела. Это отказ от договора, просьба сразу отдать крупный аванс, отсутствие подробной сметы и обещание закончить ремонт слишком быстро. Полноценный ремонт двушки с нуля обычно занимает минимум 5-6 месяцев, и это уже реальность, а не чей-то рекламный лозунг.

"Как выглядит честная смета? На самом деле — довольно скучно. В ней нет загадочных пунктов и красивых формулировок. Каждая работа расписана отдельно, понятны объёмы, единицы измерения и стоимость. Чем проще прочитать смету обычному человеку, тем больше к документу доверия". дизайнер интерьеров, эксперт по оформлению жилых пространств Елена Маркова

FAQ

Нужно ли просить сметы у нескольких подрядчиков?

Да, это помогает увидеть разброс цен и понять, где цифры заметно выбиваются из нормы. Если один вариант сильно отличается от остальных, его стоит разобрать по пунктам.

Можно ли соглашаться на аванс 50%?

Лучше не надо. Для обычного ремонта разумнее держать аванс в пределах 20-30%, и только после договора.

Что делать, если в акте выросли объёмы работ?

Не подписывать документ, пока не получите объяснение. Если цифры не сходятся со сметой, сначала разберите расхождение, потом платите.

Когда нужен технадзор?

Он полезен на капитальном ремонте и крупных объектах, где много скрытых работ и риск ошибок выше. Для небольшой косметики он может оказаться лишним, но на сложном ремонте помогает держать цифры и качество под контролем.

Проверено экспертом: строитель, эксперт по строительным и отделочным работам Артём Кожин

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