Цифры на мультиметре успокаивают напрасно: перед зимой аккумулятор проверяют совсем по-другому

Перед зимой батарея редко умирает одним щелчком. Чаще она сначала подаёт мелкие сигналы: утром стартер крутит тяжелее, фары на холостых чуть тускнеют, а после короткой поездки машина уже не выглядит бодрой. Вчера это ещё списывали на сырость и холодный гараж, а через неделю первый мороз расставляет всё по местам. Проверить аккумулятор можно без сервиса и без дорогого прибора, но смотреть только на напряжение — слабая идея. Нормальные 12,6 вольта ещё не доказывают, что батарея честно отдаст пусковой ток, когда мотору это реально понадобится.

"Нужно не просто смотреть на напряжение, а проверять аккумулятор под нагрузкой. У батареи может быть 12,6 вольта на холостом измерении, но при пуске она уже не вытянет стартер. Возраст тоже многое показывает: после четырёх-пяти лет ресурс нередко заметно проседает, а к шести годам перед зимой без проверки лучше не рисковать. Если машина стала крутиться заметно тяжелее, это уже не случайность, а повод разбираться. Самая честная проверка — это сочетание возраста, напряжения и поведения при запуске", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Александр Михайлов. автомеханик Александр Михайлов

Возраст аккумулятора

Для обычной свинцово-кислотной батареи срок службы уже сам по себе много о чём говорит. Если аккумулятору меньше трёх лет и он не сидел на вечном недозаряде, обычно у него ещё остаётся приличный запас. Четыре-пять лет — это уже зона повышенного внимания, потому что даже в этом возрасте батарея может внезапно сдать, особенно после тяжёлого сезона.

Шесть лет и больше — повод проверять батарею перед холодами уже не "для галочки", а по-взрослому. AGM и EFB действительно иногда живут дольше обычных заливных АКБ, но технология сама по себе не делает их бессмертными. На ресурс сильнее давят недозаряд, жара под капотом, короткие поездки и глубокие разряды.

Дата выпуска обычно спрятана на корпусе или на наклейке производителя, а иногда её ставят и на клеммах. Здесь лучше не гадать на глаз: старая батарея может выглядеть бодро, но внутри уже сильно просесть. Именно поэтому возраст — это не приговор, а первый фильтр, после которого уже имеет смысл идти дальше. Для тех, кто хочет разобраться, как работает зимняя проверка техники перед морозами, логика всегда одна: сначала простые признаки, потом измерения.

Напряжение после стоянки

Измерять напряжение сразу после поездки бессмысленно. После работы генератора или зарядки на пластинах держится поверхностный заряд, и мультиметр может показать слишком красивую цифру, которая мало похожа на реальное состояние батареи. Поэтому машине лучше дать постоять хотя бы несколько часов, а ещё надёжнее — оставить её на ночь.

Утром уже можно смотреть на показания в режиме измерения напряжения. Для полностью заряженной обычной свинцовой АКБ ориентиры такие: 12,6-12,8 вольта — заряд высокий, 12,4 вольта — примерно 70-80%, 12,2 вольта — около половины, 12,0 вольта и ниже — батарея сильно разряжена. Здесь важно не спутать разряд с износом.

Если аккумулятор после ночной стоянки быстро падает к 12,2 вольта и ниже без серьёзных потребителей, искать нужно либо саморазряд, либо утечку тока в машине. Один только красивый показатель ещё ни о чём не говорит, и это как раз тот случай, когда внешне всё прилично, а внутри уже начинается беда. Такой подход помогает не перепутать живую батарею с той, что просто умеет хорошо притворяться.

Просадка при запуске

Зимой аккумулятор нужен не для магнитолы и подсветки салона, а для стартера. Поэтому один из самых показательных домашних тестов — посмотреть, как ведёт себя напряжение в момент холодного запуска. Мультиметр подключают прямо к выводам АКБ и следят за минимальным значением во время прокрутки двигателя.

Для исправной батареи при положительной температуре желательно видеть не ниже примерно 9,6-10 вольт. Если напряжение почти сразу падает до 8-9 вольт, стартер крутится вяло, а после запуска снова появляется 14 вольт, проблема часто именно в аккумуляторе. Но торопиться с выводами не стоит: тугой стартер, плохая масса двигателя и окисленные клеммы тоже умеют устроить такую просадку.

Поэтому сначала клеммы очищают и нормально затягивают. Это простая вещь, но её почему-то часто пропускают, а потом винят батарею, которая ещё могла бы пожить. Если нужна дополнительная ориентация по сезонной диагностике, полезно сравнить поведение машины с тем, как ведёт себя автомобиль при холодном пуске в похожих условиях.

Пусковой ток и зарядка

Тестер с проверкой пускового тока даёт уже куда более честную картину, чем обычный мультиметр. На корпусе аккумулятора указан паспортный пусковой ток, например 600 ампер по EN, а прибор измеряет внутреннее сопротивление и считает, сколько батарея реально способна отдать. Если заявлено 600 ампер, а прибор показывает 560-600, состояние хорошее. Если остаётся 450-500, ресурс уже просел, но батарея ещё жива.

Когда вместо 600 ампер остаётся 300-350, такую АКБ перед зимой уже трудно назвать надёжной. Особенно если ей больше четырёх-пяти лет, потому что именно в мороз важна способность быстро отдать большой ток. Старый аккумулятор может держать 12,6 вольта без нагрузки и при этом не провернуть холодный двигатель.

Перед покупкой новой батареи стоит проверить и саму зарядку автомобиля. На заведённой машине старого типа обычно ждут примерно 13,8-14,7 вольта, но на современных моделях с интеллектуальным управлением генератором показания могут гулять. Если система обычная и напряжение стабильно ниже примерно 13,5 вольта, проверяют генератор, регулятор, ремень, силовой провод и массу.

Отдельно имеет смысл оценить ток покоя. После "засыпания" электронных блоков у многих машин нормой считаются несколько десятков миллиампер, хотя точное значение зависит от модели. Если авто за несколько дней высаживает даже исправную АКБ, менять батарею бессмысленно — искать нужно потребителя, который не выключается. Здесь хорошо работает простое правило: сначала проверка машины, потом новая батарея, а не наоборот.

Когда батарею пора менять

Самые плохие признаки обычно ходят пачкой. Возраст больше пяти-шести лет, быстрая потеря напряжения после полной зарядки, просадка при запуске ниже 9-9,5 вольта, заметно медленнее вращающийся стартер на холодную — всё это уже тревожный набор. Если тестер показывает меньше примерно 60-70% заявленного пускового тока, ситуация становится совсем не радужной.

После нескольких коротких попыток запуска батарея тоже может резко сдаться. Если совпали хотя бы три таких признака, ждать сильного мороза обычно нет смысла. Летом двигатель ещё способен завестись даже от уставшей АКБ, а зимой её слабые места вылезают сразу, без скидок и поблажек.

При похолодании химические процессы в свинцовом аккумуляторе замедляются, доступная ёмкость и способность отдавать ток уменьшаются. Одновременно холодное моторное масло нагружает стартер сильнее, чем в тёплый сезон. Поэтому не стоит гадать по одному красивому числу на мультиметре: важны сразу три вещи — напряжение после стоянки, просадка при запуске и фактический пусковой ток. Если всё это в норме, батарею обычно менять не нужно.

"Если аккумулятор после стоянки держит нормальное напряжение, но при запуске резко проваливается, это уже признак потери пусковой способности. В такой ситуации не стоит делать вид, что батарея ещё "походит”: зимой она подведёт первой же холодной ночью. При этом перед заменой нужно исключить утечку тока и проблемы с зарядкой, иначе новая АКБ быстро окажется в том же положении. Техническая логика здесь простая: сперва исключаем неисправности автомобиля, потом меняем сам аккумулятор", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru автомеханик Николай Тихонов. автомеханик Николай Тихонов

FAQ

Как понять, что аккумулятор ещё живой?

Нужно смотреть не только на напряжение, но и на просадку при запуске, а также на фактический пусковой ток. Если все три показателя в норме, батарея, скорее всего, ещё справляется.

Можно ли судить только по 12,6 вольта?

Нет. Такое напряжение бывает и у батареи, которая уже плохо отдаёт ток под нагрузкой. Именно поэтому один мультиметр без проверки запуска даёт неполную картину.

Почему после поездки измерение обманывает?

Потому что после работы генератора на пластинах остаётся поверхностный заряд. Он временно поднимает показания, хотя реальное состояние батареи может быть хуже.

Когда аккумулятор лучше менять без долгих раздумий?

Если ему больше пяти-шести лет, он быстро теряет заряд, а при запуске сильно проседает. Особенно если тестер показывает заметно сниженный пусковой ток и стартер крутит вяло.

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