Мастера ремонта назвали основные ошибки при подборе материалов для скрытого плинтуса в помещениях

Плинтус обычно вспоминают в самом конце ремонта, когда силы уже на нуле, а смета распухла. Берут что подешевле, крепят на клей и ждут, что оно как-нибудь проживёт. Но именно эта полоска у пола может вытянуть комнату вверх, сгладить кривые стены и собрать весь интерьер в одну линию. Ошибиться тут легко: в прошлом месяце знакомые поставили высокий плинтус под низкий потолок и сразу получили тяжёлый, приземистый вид. Поэтому смотреть надо не только на цвет, но и на стены, высоту помещения и сам материал.

"Сначала нужно смотреть не на сам плинтус, а на стены. Если они кривые, это сразу меняет выбор материала и способ монтажа. Даже в новостройке ровная стена у пола встречается не так часто, как хотелось бы. Поэтому проверку лучше сделать до покупки, а не после", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru руководитель ремонтной компании Rem: style Глеб Иванов. руководитель ремонтной компании Глеб Иванов

С чего начать выбор плинтуса

Первый шаг — проверить стены у пола длинным уровнем. Делать это надо в нескольких местах, иначе одна точка даст обманчивую картину. Если стена уходит волной, это сразу видно, и тогда тонкий жёсткий профиль может лечь плохо.

Именно поэтому опытные мастера сначала оценивают основание, а потом уже бегут за отделкой. Тут логика простая: кривую стену не спрячешь красивым названием на упаковке. Лучше потратить десять минут на замер, чем потом мучиться с зазорами и щелями.

Времени такая проверка почти не съедает. Зато сразу понятно, нужен ли гибкий вариант или можно брать более жёсткий материал. Для ремонта это нормальная привычка, а не лишняя осторожность.

Пластик, дюрополимер или МДФ

Пластиковый плинтус из ПВХ остаётся самым дешёвым вариантом. У него есть гибкие края, и это помогает, если стены неидеальны. Но у сборных моделей со временем часто отрываются заглушки и уголки.

Дюрополимер плотнее и удобнее в монтаже и запиле. Он легко красится, но просит ровные стены, иначе все огрехи вылезут наружу. МДФ — самый крепкий плинтус классической формы, к тому же его можно взять в ламинированной плёнке или под покраску.

Если в доме есть дети или животные, лучше смотреть на цельные материалы. Тут уже важна не только красота, но и запас прочности. Сборный пластик в быту быстро показывает слабые места.

Подробно про ошибки при заказе отделки и выбор материалов мы уже писали отдельно. Там как раз видно, где экономия уместна, а где потом вылезают лишние траты. С плинтусом история та же самая.

Скрытый плинтус и его варианты

Скрытый плинтус, его ещё называют "невидимкой", не выступает из стены. Стык между полом и стеной остаётся в одной плоскости, а в отделочных каталогах это решение зовут по-разному: "неплинтус", "микроплинтус", "теневой профиль". Смысл у всех один.

Ставят такую конструкцию ещё до финишной отделки. В стену утапливают жёсткий профиль, чаще алюминиевый, потом его закрывают штукатуркой или гипсокартоном. После этого в профиль вставляют декоративную планку, которая и прикрывает технический стык.

У решения есть несколько вариантов. Вставку делают в цвет стен, красят, обклеивают обоями или, наоборот, оставляют контрастной из МДФ, шпона или металла. Есть и теневой профиль, где между полом и стеной остаётся тёмная полоса.

Отдельная версия — "парящие стены", когда в зазор встраивают светодиодную ленту. Есть и микроплинтус: тонкая металлическая накладка в 5-10 мм, без сложного монтажа в стену. Такой вариант выбирают там, где нужен аккуратный край, но без тяжёлой подготовки.

Если интересует ещё и тема ремонта стен, загляните в материал про проверку спорных сборов на ремонт. Там тоже многое упирается в качество работ и в то, кто за них отвечает. В отделке мелочей не бывает.

Какая высота подойдёт комнате

Для помещения с потолками 2,6-2,8 метра обычно берут плинтус шириной 7-8 см. Это спокойная, рабочая высота, которая не спорит с комнатой. Для потолков от 3 метров и выше уже подходит плинтус от 12 см и больше.

Здесь ошибка заметна сразу. Слишком высокий плинтус под низким потолком утяжеляет комнату, а слишком низкий под высоким теряется и выглядит случайно. Проверить пропорцию можно просто: приложить к стене полоску картона нужной высоты.

Такой приём помогает понять, как полоса у пола будет читаться в реальной комнате. На экране каталога всё часто выглядит одинаково, а в квартире разница становится очень заметной. Вот почему мерить надо на месте, а не на глаз.

Цвет: пол, стены, двери

Единого правила тут нет. Многое зависит от комнаты, бюджета и того, какой эффект нужен хозяину. Но рабочие схемы давно известны и без сюрпризов.

Плинтус в цвет пола визуально продолжает покрытие и хорошо смотрится в небольших комнатах. Плинтус в цвет стен, наоборот, убирает границу у пола и помогает визуально приподнять потолок. Это особенно полезно там, где высота и так не радует.

Есть ещё вариант в цвет дверей и наличников. Тогда плинтус становится продолжением дверной рамы и собирает периметр комнаты. Белый плинтус остаётся самым спокойным решением, если выбор даётся тяжело: он сочетается почти с любым полом и не перегружает интерьер.

Если хотите посмотреть, как в ремонте считают не только красоту, но и деньги, пригодится материал про распределение бюджета на отделку. Там хорошо видно, почему мелкая деталь иногда стоит внимания не меньше крупной. Плинтус как раз из таких.

"Если в комнате низкие потолки, плинтус в цвет стен работает лучше всего. Он убирает резкую линию у пола и делает помещение визуально легче. Для высоких потолков уже можно брать более массивный вариант, чтобы он не потерялся. А вот материал и цвет всегда надо подбирать после замера, иначе потом придётся переделывать", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru строитель Михаил Волков. строитель Михаил Волков

Ответы на популярные вопросы

Можно ли купить плинтус до выравнивания стен?

Можно, но рискованно. Сначала лучше понять, насколько стены ровные, и только потом выбирать жёсткий или более гибкий вариант.

Что практичнее для семьи с детьми?

Цельные материалы вроде дюрополимера или МДФ. У сборного пластика слабое место — заглушки и уголки, они быстрее выходят из строя.

Скрытый плинтус подойдёт всем?

Нет. Ему нужны хорошо подготовленные стены и нормальный монтаж, а это уже дороже обычного решения.

Как не ошибиться с высотой?

Ориентируйтесь на потолки: 7-8 см для 2,6-2,8 метра и от 12 см для помещений от 3 метров. Если сомневаетесь, проверьте пропорцию картоном.

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