Без фундамента теплица — карточный домик: ошибки дачников, из-за которых теплица живет всего 1 год

Теплица — это не просто конструкция, а целая экосистема, где каждый элемент играет свою роль. Особенно важно правильно установить теплицу, если вы хотите, чтобы она прослужила долго. Был случай, когда знакомая дачница, из-за спешки, дождалась весны, выбрала первую попавшуюся теплицу и потом вовсю мучилась с недовольным урожаем. Такие ошибки не редкость, особенно среди тех, кто впервые начинает заниматься огородничеством.

"Основная ошибка большинства дачников — спешка. Теплицы требуют тщательной подготовки, начиная с выбора качественных материалов до правильного монтажа. Иногда даже небольшие недочеты могут стоить потраченных усилий и денег." Эксперт по агрономии Елена Малинина

Покупка теплицы в горячие весенние месяцы

Когда зима уходит, а весна пульсирует в цветах, дачники спешат выбрать теплицу. Это сильное искушение: запустить процесс к весенним высадкам. Но такая спешка может обойтись в копеечку. Часто цены на теплицы летают вверх, а ожидание доставки может растянуться. Здравый подход: приобретать теплицу осенью, чтобы зимой заняться подготовкой.

Ранее установка позволяет не только сэкономить, но и избежать лишней торопливости. Это время для размышлений и тщательного выбора модели, чтобы весной не ловить себя на мысли, что ваш выбор оказался ошибочным. Лучше заранее спланировать все, чтобы в нужный момент не остаться без теплицы.

Некачественные материалы

Подбор конструктивных материалов для теплицы — это не только вопрос удобства, но и долговечности. За экономию на материалах надо расплачиваться в будущем. К примеру, дешевые пленки или поликарбонат могут быстро испортиться под солнечными лучами или снегом. Каждый, кто хочет построить качественную теплицу, должен обратить внимание на надежность каркаса и толщину используемых материалов.

Профильная труба с сечением 20x40 мм — это оптимальное решение. В конструкции обязательно учитывайте толщину: например, незамкнутый профиль будет служить меньше, чем профильная труба, даже если толщина у них идентична.

Помимо этого, обязательно важно помнить о защите от ультрафиолета для поликарбоната. Такой шаг увеличит продолжительность службы. Без этого покрытия поликарбонат по истечении нескольких сезонов начнет желтеть, трескаться и рассыпаться.

Неподходящее место

Куда правильно ставить теплицу, как не в идеальное место? Каждый сантиметр здесь имеет значение. Лучшие места для теплицы — на южной или юго-восточной стороне участка. Важно обеспечить максимальные солнечные часы для развития растений, которые находятся внутри. Но, несмотря на это, стоит учитывать позиции высот домов или деревьев, которые могут затенять теплицу и ухудшить условия для растений.

Также нужно помнить, что рядом не должно быть высоких растений и изгородей, ведь они могут заблокировать доступ света. Учитывайте, что используемые вами растения также требуют определенного пространства — томаты не стоит высаживать на местах, где много лет подряд рос картофель.

Наконец, лучшая ориентация для теплицы — с востока на запад, что обеспечит равномерное освещение. Это важно для повышения урожайности растений.

Установка теплицы прямо на грунт

Если теплица стоит прямо на земле, сроки её службы могут значительно сократиться. Грунт, который будет ожидать усадку, может погубить конструкцию. Перекосы, плохо открывающиеся двери и повреждения покрытия — всё это может произойти, если не предусмотрена подготовка основания.

Для небольших конструкций хорошим решением будет основание из бруса. Но для больших теплиц стоит задуматься о заливке бетона на глубину промерзания грунта, которая для средней полосы составляет около 120 см. Бетонный фундамент обеспечит устойчивость и долголетие теплицы.

Неправильный монтаж

Последний, но не менее важный шаг — это монтаж теплицы. Ошибки на этапе установки могут свести на нет все ваши усилия. Например, перевернутая сторона поликарбоната или преждевременное снятие защитной пленки может привести к его быстрому разрушению.

Некоторые дачники забывают следить за вертикальным положением сот во время укладки поликарбоната. Неправильное укладывание может вызвать затруднения с конденсацией и накапливанием пыли. После монтажа обязательно закройте края покрытия, чтобы избежать попадания в соты грязи и насекомых.

Также важно не натягивать крепежные элементы слишком сильно, чтобы не повредить материал. Лучше всего для установки использовать специальные профили и крепления. Таким образом, вы гарантируете надежность конструкции.

FAQ

Чем важно покрытие теплицы? Качественное покрытие защищает растения от неблагоприятных погодных условий. Поэтому стоит обращать внимание на его толщину и плотность.

Как выбрать место для установки теплицы? Рекомендовано ставить теплицу на солнце, вдали от теней деревьев и посторонних структур, чтобы растения получали нужное количество света.

Зачем нужен фундамент? Фундамент обеспечивает долговечность теплицы, предотвращает её деформацию и защищает от влаги и насекомых.

"Правильный подход к установке теплицы и выбор качественных материалов обеспечивают надежность конструкции и долговечность. Помните, что ваши усилия окупятся высокими урожаями." Агроном Наталья Полетаева

Читайте также