Бетон уже каменный, а доски трогать рано: у фундамента есть срок, который часто путают

Утром на стройке пахнет мокрым цементом, доской и сырой землёй, а рядом уже гудит миксер и звякают стяжки. И вот тут опалубка решает почти всё: если форма собрана криво или снята раньше времени, ровного фундамента не будет, как ни крути. Бетон сам по себе никуда не держится, ему нужна жёсткая рамка, пока смесь набирает прочность. Ошибка на этом этапе потом вылезает трещинами, сколами и лишними тратами, а исправлять их всегда дороже, чем сделать нормально с первого раза.

"По опыту скажу, что при распалубке важнее смотреть не на количество дней, а на то, какую прочность успел набрать бетон. Один и тот же состав при 20 или 5 ℃ будет твердеть совершенно по-разному. Особенно осторожно нужно работать с плитами, балками и другими нагруженными конструкциями: преждевременное снятие опор может привести к прогибам и трещинам, которые уже не исправить косметическим ремонтом. Вертикальную опалубку обычно снимают раньше, но и здесь важно не повредить углы и кромки свежего бетона. На практике я всегда советую закладывать небольшой запас по времени, особенно если погода была холодная или температура сильно менялась в течение суток". профессиональный строитель Борис Годунов

Что такое опалубка и зачем она нужна

Опалубка — это временная форма из щитов, панелей или блоков, которая удерживает бетон, пока он не схватится. Без неё свежая смесь просто расползлась бы, и никакого аккуратного фундамента, стены или дорожки не получилось бы. Она задаёт геометрию конструкции, держит её в нужных размерах и не даёт бетону потерять форму в первые сутки.

Есть у неё и ещё одна работа, менее заметная, но не менее важная. Опалубка прикрывает свежий бетон от быстрого высыхания и резких перепадов температуры, а это напрямую влияет на прочность. Если говорить проще, она помогает смеси не сдаться раньше времени. В случае несъёмных полистирольных блоков форма после заливки вообще остаётся в стене и работает как утеплитель.

Для частного дома такая конструкция нужна почти на каждом шаге, где заливают бетон. Это касается фундаментов, стен, цоколей и дорожек на участке. И тут уже мелочей не бывает: если щиты повело или их собрали с зазором, потом это видно сразу, без всякой экспертизы.

Внутри всё упирается в три вещи: жёсткость, герметичность и точность сборки. Бетон не любит лишних движений, а свежая смесь особенно. Поэтому форма должна держать массу без расползания, не течь по швам и не коробиться от влаги.

Какие виды опалубки бывают

В частном строительстве чаще всего используют деревянную, металлическую и несъёмную полистирольную опалубку. Деревянная собирается из досок, влагостойкой фанеры или ОСБ, стянутых брусом, и стоит недорого. Её легко подогнать под нужный размер, но служит она недолго: доски ведёт, а фанера со временем расслаивается.

Металлическая опалубка собрана из стальных или алюминиевых щитов на замках. Она дороже, зато выдерживает много циклов и даёт более ровную поверхность бетона. Для одного частного дома покупать такой комплект обычно невыгодно, поэтому его чаще берут в аренду на время заливки.

Несъёмная полистирольная опалубка собирается из блоков пенополистирола или похожего материала. Их ставят как конструктор, а потом заливают бетоном изнутри. После застывания блоки остаются частью стены, а заодно помогают с утеплением. Такой вариант имеет смысл там, где теплоизоляция нужна не меньше самой заливки.

Для фундамента в обычном доме чаще всего хватает дерева или металла. Несъёмные блоки логичнее ставить на цоколь или стены отапливаемого здания. Если прикидывать по деньгам и задачам, то тут уже помогает точный расчёт пространства и нагрузки, а не выбор "на глазок".

Сколько бетон застывает в опалубке

Бетон не твердеет за один вечер, как многие ждут по неопытности. Он набирает прочность постепенно, а проектную отметку в среднем выходит взять за 28 суток при температуре около +20 ℃. В частном строительстве чаще всего используют марки М200 и М300 на портландцементе, и именно от их состава, температуры и влажности зависит темп набора прочности.

При +20 ℃ бетон обычно выходит на 70% прочности примерно за 7 дней, при +15 ℃ - за 10 дней, при +10 ℃ - за 15 дней. При +5 ℃ этот срок растягивается до 20-25 дней, а ниже нуля процесс почти останавливается. Без противоморозных добавок или прогрева в мороз прочность нормально не наберётся.

Марка тоже играет роль. У М350 и М400 цемента больше, поэтому они схватываются бодрее в первые дни. Быстротвердеющий цемент, который маркируют как БТЦ, даёт прирост скорости примерно на 30-40%, и это выручает осенью, когда ночами уже холодно.

Есть ещё один нюанс, который часто портит картину: пересыхание. В жару верхний слой теряет влагу, трескается и потом хуже набирает прочность, даже если марка и температура подходят. Поэтому бетон укрывают плёнкой и периодически увлажняют, иначе экономия времени выходит боком. Тут полезно помнить и про микроклимат в жару и на солнце: материал ведёт себя куда капризнее, чем кажется со стороны.

Как определить, что бетон уже застыл

Снимать опалубку наугад нельзя, особенно если речь идёт о несущих элементах. К концу первых суток бетон обычно набирает только 5-10% прочности, к третьему дню — 25-30%. Для вертикальной опалубки этого уже может быть достаточно, но для плит, балок и ригелей — нет.

Проверить состояние бетона в быту можно несколькими простыми способами. Если капнуть на поверхность воду и она почти не впитывается, значит верхний слой уже схватился. Если остаётся вмятина от пальца, царапина от ногтя или глухой след после удара рукояткой молотка, спешить с демонтажем рано.

По СП 70.13330.2012 боковую опалубку снимают, когда бетон набрал 0,2-0,3 МПа. На практике для фундамента и стен в тёплую погоду это обычно 3-7 дней. С горизонтальными несущими конструкциями всё жёстче: при пролёте до шести метров опору убирают только после набора 70% проектной прочности, а если пролёт больше — после 80%.

В холодную погоду сроки растягиваются в несколько раз. Если бетон залит без прогрева и без добавок, опалубку лучше держать не меньше месяца, а перед снятием всё равно проверить прочность. Для массивных конструкций бытовой проверки мало, поэтому здесь уже нужен склерометр или контрольные кубики из той же партии.

"Сроки всегда зависят не только от погоды, но и от самого элемента. Вертикальные щиты можно снимать раньше, а вот плиты перекрытия и другие нагруженные конструкции требуют запаса, потому что после демонтажа они сразу принимают вес сверху. Если есть сомнения, лучше добавить время, чем потом ловить прогибы и трещины. В быту люди часто смотрят только на внешний вид поверхности, но это не даёт полной картины по прочности внутри массива". строитель Артём Кожин

Как снять опалубку своими руками

Демонтаж начинается не с щита, а со стяжек, распорок и крепёжных уголков. Сначала убирают всё, что держало форму изнутри, а потом уже аккуратно отрывают щиты от бетона. Если материал прилип, поддевают его монтажной лопаткой или ломом, но без резких ударов по свежей поверхности.

Снимать элементы лучше постепенно и сверху вниз. Так конструкция не потеряет опору раньше времени и не поведёт кромки. После этого щиты очищают от цементного молочка и остатков раствора, пока они не засохли, иначе повторно использовать их будет сложнее.

Поверхность после распалубки надо сразу осмотреть. Раковины, сколы и трещины лучше заделать сразу, пока дефект свежий и не расползся дальше. Металлическую опалубку после работы очищают и смазывают составом для форм, чтобы не пошла коррозия и следующая заливка шла без лишней возни.

Деревянные щиты обычно выдерживают 3-5 циклов, если снимать их аккуратно и каждый раз нормально очищать. Чтобы продлить срок службы, их перед заливкой покрывают эмульсией или формовочным маслом. Несъёмная полистирольная опалубка, разумеется, повторно не используется — она остаётся частью стены навсегда.

Ответы на популярные вопросы

Когда можно снимать боковую опалубку?

Обычно через 3-7 дней в тёплую погоду, если бетон набрал нужную прочность. Но ориентироваться лучше не только на срок, а на температуру и тип конструкции.

Можно ли снимать опалубку зимой?

Можно, но сроки там совсем другие. Если бетон залит без прогрева и без добавок, форму держат минимум месяц и только потом проверяют прочность.

Как понять, что бетон ещё сырой?

Если поверхность впитывает воду, мнётся пальцем или царапается ногтем, снимать форму рано. Глухой звук при ударе тоже плохой знак.

Что лучше для частного дома — дерево или металл?

Для разовой заливки чаще берут дерево: дешевле и проще. Металл выгоднее там, где нужен не один цикл, а много повторных заливок.

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