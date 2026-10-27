Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Запуск автомобиля с проводов
Запуск автомобиля с проводов
© Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 13:54

Гибрид приехал на помощь, но лучше не спешить: не всякая машина может стать донором тока

Севший аккумулятор обычно ставит водителя в довольно банальную ловушку: утром всё щёлкает, лампы тускнеют, а мотор даже не пытается ожить. Рядом стоит машина с живым АКБ, в багажнике лежат провода, и кажется, что дело пяти минут. Но именно тут многие и ошибаются, потому что у современных машин схема подключения может отличаться, а перепутанная полярность бьёт уже не по стартеру, а по электронике.

"Прикуривание касается только 12-вольтовой системы и выполняется через указанные производителем контакты. Высоковольтную батарею таким способом не запускают. Некоторые машины с гибридной системой вообще запрещено использовать как донор: их точки рассчитаны на запуск собственного автомобиля, а не на передачу большого тока другой машине."

автоэксперт Иван Рогов

Что сделать до подключения проводов

Сначала обе машины нужно заглушить и выключить зажигание вместе с потребителями. Автомобили ставят так, чтобы они не соприкасались, а потом проверяют напряжение: для обычной легковой машины нужен источник на 12 В. Если есть сомнения, что напряжение совпадает, а провода подходят по сечению и состоянию, лучше не лезть в подключение наугад.

У разных производителей порядок действий отличается, и инструкция к конкретной модели здесь важнее любого универсального совета. Проверка аккумулятора перед зимой и вообще состояние батареи помогают понять, не упрётся ли запуск в более глубокую проблему. Если АКБ уже еле живой, один удачный запуск ничего не решит.

Перед работой стоит убедиться, что зажимы держатся плотно и не соскочат, а провода не попадают к ремням, вентиляторам и горячим деталям. Красные зажимы не должны касаться кузова и тем более друг друга. Искра рядом с аккумулятором опасна, потому что при зарядке батарея может выделять взрывоопасный газ.

Порядок подключения и снятия зажимов

На многих машинах схема выглядит так: красный зажим цепляют к плюсовой клемме или специальной плюсовой точке разряженного автомобиля. Второй красный зажим идёт к плюсу донорской батареи, затем чёрный зажим подключают к минусу донорской батареи. Последний чёрный зажим ставят на штатную точку массы на машине с разряженным аккумулятором.

Эту последнюю точку ищут по руководству, потому что она может быть отдельным металлическим контактом на кузове или двигателе. Не всегда правильно цеплять чёрный зажим прямо на минусовую клемму севшей батареи. Volvo, к примеру, указывает использовать предусмотренную точку подключения, потому что неверный выбор может перегрузить цепь или повлиять на систему контроля аккумулятора.

После подключения действуют по инструкции конкретного автомобиля. В одних руководствах нужно завести двигатель донора и подождать несколько минут, в других есть отдельные условия для гибридной системы или специальных зарядных точек. Не стоит жать газ до высоких оборотов и крутить стартер долго: если машина не схватила за несколько секунд, попытку нужно прекратить и проверить контакты.

Если стартер не проворачивается или слышны только щелчки, длинные повторы способны перегреть провода и сам стартер. Когда двигатель завёлся, провода снимают в обратном порядке, не давая зажимам коснуться друг друга или плюсовых контактов. Рывком их не дёргают, потому что это уже лишний риск там, где он не нужен.

"На многих машинах порядок такой: красный зажим подключают к плюсовой клемме или специальной плюсовой точке разряженного автомобиля. Второй красный зажим — к плюсу донорской батареи. Чёрный зажим — к минусу донорской батареи. Второй чёрный зажим — к штатной точке массы на машине с разряженным аккумулятором."

автоэксперт Дмитрий Сафронов

Почему с гибридами и электромобилями всё сложнее

Отдельная осторожность нужна с гибридами и электромобилями. У них может быть обычная 12-вольтовая батарея, которая питает бортовую электронику, и высоковольтная тяговая батарея. Запуск "прикуриванием" касается только 12-вольтовой системы и выполняется через контакты, которые указал производитель.

Высоковольтную батарею таким способом не запускают. Некоторые машины с гибридной системой вообще нельзя использовать как донор, потому что их точки рассчитаны на запуск собственного автомобиля, а не на передачу большого тока другой машине. Volvo прямо предупреждает об этом для ряда моделей.

После запуска батарее всё равно нужно время на восстановление заряда. Поездка может помочь, но не всегда заменяет полноценную зарядку сетевым устройством. Если АКБ снова быстро разряжается, причину надо искать, а не превращать запуск от соседской машины в регулярный ритуал.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли сразу заводить машину после подключения проводов?
В некоторых руководствах это разрешено не сразу, а после короткой паузы. Лучше свериться с инструкцией к конкретной модели, потому что порядок зависит от автомобиля.

Почему нельзя цеплять чёрный зажим на минус севшей батареи?
Потому что производитель может предусмотреть отдельную точку массы. Неправильное подключение иногда влияет на цепи и систему контроля аккумулятора.

Что делать, если мотор не запустился с первой попытки?
Не крутить стартер долго и не мучить провода. Лучше остановиться, проверить контакты и подождать, чем перегреть систему.

Можно ли использовать гибрид как донор?
Не всегда. Для части моделей это запрещено, и производитель прямо указывает, что их точки подключения рассчитаны только на собственный запуск.

Проверено экспертом: автоэксперт Иван Рогов

Читайте также

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кузов под защитой, а деньги под вопросом: дорогая оклейка автомобиля скрывает важные ограничения 21.10.2026 в 12:31

Выясняем, почему попытка добавить второй уровень защиты кузова может обернуться серьезными финансовыми потерями вместо экономии на ремонте.

Читать полностью » Сначала свои заправки, потом зарубежные рынки: Россия меняет условия экспорта дизельного топлива 20.10.2026 в 18:02

Завершение ремонтной кампании на нефтеперерабатывающих предприятиях открыло новые возможности для корректировки экспортных потоков в стране.

Читать полностью » Бортовой компьютер пугает цифрами: лишние литры бензина не всегда означают ремонт двигателя 19.10.2026 в 15:36

Внезапный рост аппетита автомобиля часто связан не с серьезной поломкой, а с особенностями использования, которые многие водители привыкли не замечать.

Читать полностью » Ржавый кузов, 55 сил и очередь желающих: старый советский внедорожник до сих пор ищут по сараям 19.10.2026 в 11:33

Спустя десятилетия после схода с конвейера эта модель вызывает не ностальгию, а жесткую конкуренцию среди тех, кто ищет в механике абсолютную надежность.

Читать полностью » Аккумулятор сел, а клеммы трогать не хочется: зарядка прямо на машине таит один нюанс 18.10.2026 в 15:23

Стандартная процедура оживления батареи зимой скрывает опасные нюансы, способные вывести из строя электронику современного автомобиля.

Читать полностью » Машина уже выбрана, а банк сказал нет: в одном регионе отказывают чаще, чем в других 18.10.2026 в 11:18

Сентябрьская статистика НБКИ заставила многих пересмотреть планы на покупку транспорта из-за неожиданного роста числа отказов в банках.

Читать полностью » Утром стекло как панцирь, а ехать нужно сейчас: три способа борьбы со льдом работают по-разному 17.10.2026 в 18:42

Утренние попытки очистить машину от наледи часто заканчиваются визитом в сервис, если действовать привычными методами без учета физики процесса.

Читать полностью » Ценник пополз вниз, а в 49 регионах — вверх: бензин в России устроил статистический парадокс 17.10.2026 в 13:34

Незначительное колебание стоимости литра топлива на официальных графиках создает обманчивое впечатление легкодоступности поездок для владельцев авто.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Сад еще не уснул, а дачники уже попрощались: ноябрь позволяет сделать то, что весной будет поздно
Советы и рекомендации
Осень выключает солнце на 6 часов раньше: есть простой способ вернуть бодрость
Экономика
Контрафакт на маркетплейсах вырос в масштабах: борьба с подделками может обернуться неожиданными последствиями
Экономика
Резюме отправлено, а телефон молчит: необычный способ сокращает путь к работодателю
Еда
Минтай принесли без особой радости, а съели до крошки: хрустящую корочку создаёт не мука
Недвижимость
Обои уже на стенах, а потолочники едут с пушкой: один неверный момент может испортить ремонт
Наука
Зима сделает пробный заход: первый снег придет в центр Россию раньше, чем многие успеют подготовиться
Красота и здоровье
Холод запускает неприятные процессы у корней волос: при какой температуре шапка становится необходимой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet