Как ускорить созревание компоста: простые методы для получения перегноя без использования химии

Компост не обязан пахнуть свалкой и лежать мёртвым грузом у забора. Если куча собрана с умом, она работает как обычная живая система: трава, листья, вода, воздух и немного терпения. В жару это особенно заметно — сырой слой быстро сбивается в липкий ком, а пересушенная масса просто замирает. При нормальной закладке готовый перегной можно получить за 4-6 месяцев, то есть за один сезон.

"Быстрый компост держится на трёх вещах: правильной смеси зелёной и сухой массы, нормальной влажности и доступе воздуха. Если один из этих элементов выпадает, разложение резко тормозится. Куча не должна быть ни сухой, ни мокрой, иначе вместо перегноя получится вялый и долгий процесс. Самый простой ориентир — масса как отжатая губка". эксперт по агрономии и плодовому растениеводству Елена Малинина

Что класть в компост

Основа тут простая: в кучу идут два типа сырья. Зелёное даёт азот, коричневое — углерод. К зелёному относят свежую траву, кухонные очистки и сорняки без семян, к коричневому — сухие листья, солому и картон без краски.

Если свалить всё подряд, толку будет мало. Сырая трава слёживается, плохо пропускает воздух и начинает киснуть. Сухая масса без зелёной части тоже не тянет процесс, потому что микробам не хватает питания.

Рабочее соотношение — примерно 1:2, где одна часть зелёного идёт на две части коричневого. Это не магия, а нормальный баланс для разложения. Его проще держать сразу, чем потом пытаться спасать слипшийся ком.

Как собрать кучу

Компост не любят собирать одним толстым слоем. Гораздо лучше чередовать материалы: слой травы, потом сухие листья или солому, потом снова органика. Между слоями должен оставаться воздух, иначе внутри всё быстро уплотнится.

Чем плотнее монолит, тем дольше он будет лежать без движения. Внутри такой кучи не хватает кислорода, а без него разложение идёт медленно. Поэтому рыхлая структура здесь важнее красивого вида.

Крупные ветки лучше заранее измельчить. Пластик и другой мусор в компосте не нужны вовсе, это уже не заготовка, а помойка. Если в куче есть жёсткие куски, они только тормозят общий процесс.

Влага и воздух

С влажностью всё решает один простой тест: масса должна быть как отжатая губка. Если сжать горсть материала, из неё не должна течь вода. При этом она не должна рассыпаться в пыль.

Когда внутри сухо, разложение почти встаёт. Когда слишком мокро, запускается гниение, и запах это быстро выдаёт. Тут нет серединки "и так сойдёт": компост либо работает, либо стоит.

Воздух нужен не меньше воды. Перемешивание раз в 2-3 недели насыщает кучу кислородом и двигает процесс быстрее. Без этого нижние слои часто задыхаются и превращаются в тяжёлую, сырую массу.

"Если куча стоит без перемешивания, нижние слои быстро уплотняются и начинают работать хуже. Свежая трава, напротив, даёт запас азота и заметно ускоряет разложение. Полезно следить и за укрытием: плёнка помогает держать тепло, но вентиляцию перекрывать нельзя. Ещё один рабочий приём — добавить немного старого компоста, он запускает процесс быстрее". агроном-практик Иван Трухин

Как ускорить процесс

Есть несколько приёмов, которые помогают не ждать лишний сезон. Свежая трава работает как ускоритель азота, если не забивать ею кучу под завязку. Тёплая вода тоже помогает, особенно когда масса подсохла после жары или ветра.

Плёнку используют не для красоты. Она удерживает тепло и влагу, но её нельзя укладывать герметично, иначе воздух не пойдёт внутрь. Без вентиляции куча начнёт преть, а не зреть.

Старый компост годится как закваска. Он уже содержит рабочую микрофлору и помогает новой массе быстрее включиться в процесс. Это особенно полезно в начале сезона, когда закладка только формируется.

Когда компост готов

Готовый компост легко узнать по цвету. Он становится тёмным, почти землистым. Запах тоже меняется: вместо сырой травы и кухонных остатков появляется аромат лесной земли.

Ещё один признак — в массе не видно узнаваемых кусков. Если в куче всё ещё лежат цельные листья, ветки или очистки, ей нужно время. Нормальный перегной выглядит как ровная, рассыпчатая земля, а не как склад отходов.

Схема на сезон простая: весной закладка, летом перемешивание и добавление материала, осенью — готовый перегной. При нормальных условиях на это уходит 4-6 месяцев. Если нарушить баланс, срок легко растянется на годы.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли класть в компост сорняки?

Да, если на них нет семян. Иначе потом часть сорняков вернётся обратно на участок.

Почему компост пахнет гнилью?

Чаще всего он переувлажнён или ему не хватает воздуха. Такой запах обычно говорит, что кучу пора перемешать и подсушить.

Нужно ли поливать компост?

Да, если масса пересохла. Ориентир простой: по влажности она должна напоминать отжатую губку.

Можно ли ускорить компост без химии?

Можно. Для этого хватает свежей травы, старого компоста, воздуха и нормальной влажности.

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