Деньги лежат на счёте, а налоговая готова вернуть часть: у инвестиций есть неочевидная льгота

Индивидуальный инвестиционный счёт для многих по-прежнему звучит как что-то из мира брокеров и графиков, хотя на деле это обычный способ вернуть часть налога и не отдавать государству весь доход с инвестиций. Люди открывают ИИС, пополняют его, покупают бумаги, а потом удивляются, что вычет можно оформить довольно спокойно — без беготни и лишней суеты. Если счёт оформлен правильно и срок выдержан, деньги возвращаются на банковский счёт, а доход по бумагам получает налоговую льготу. Тут, как обычно, всё упирается не в хитрость, а в порядок действий и сроки. И вот именно на этом многие и спотыкаются.

"Оформить налоговый вычет по ИИС просто, если соблюдать порядок и сроки подачи документов. На ИИС-3 можно получить два вида вычетов: на взнос и на доход. Максимальная база взносов для применения вычета — 400 тысяч рублей в год. Потолок для освобождения от НДФЛ — 30 миллионов рублей совокупного дохода по всем счетам, закрытым в одном налоговом периоде." консультант по уборке и уходу за домом Ирина Полякова

Что такое ИИС и чем отличаются его типы

ИИС, или индивидуальный инвестиционный счёт, открывают у брокера, чтобы вкладываться в ценные бумаги и пользоваться налоговыми льготами. Смысл у него простой: инвестор зарабатывает не только на росте бумаг, купонах и дивидендах, но и за счёт возврата части налога. Государство придумало этот инструмент, чтобы люди активнее заходили на российский фондовый рынок, а не держали деньги без движения.

У ИИС есть три варианта. Тип А даёт вычет на взносы, тип Б освобождает от налога на доход, а ИИС-3 объединяет обе льготы. При этом для старых счетов срок владения составляет три года, а для ИИС-3 он зависит от года открытия и постепенно увеличивается: если счёт открыт до 2024 года — три года, в 2024–2026 году — пять лет, в 2027 году — шесть, в 2028 году — семь, далее срок растёт на год, пока в 2031 году не дойдёт до десяти лет.

Старый ИИС типа А или Б и ИИС-3 одновременно держать нельзя. Старый счёт нужно либо трансформировать в ИИС-3, либо закрыть. Пополнять ИИС-3 можно без верхнего лимита по сумме, а вот по старым счетам действовал потолок в один миллион рублей в год.

Если закрыть ИИС раньше срока, льготы не сохранятся. С дохода придётся заплатить НДФЛ, а уже полученные вычеты на взносы придётся вернуть вместе с пенями. С 1 января 2026 года деньги на ИИС-3 у брокеров — участников системы будут застрахованы государством на сумму до 1,4 миллиона рублей, но это касается только ИИС-3, включая счета, трансформированные из старых типов.

Какие вычеты доступны и кто их получает

По ИИС типов А и Б действует два вида вычета, и выбирать можно только один из них. Вычет на взнос возвращает часть суммы, которую человек положил на счёт, а вычет на доход освобождает прибыль от налога. Для ИИС-3 схема шире: здесь можно получить оба вычета, но с оговорками по сроку владения и правилам закрытия.

Лимит для вычета на взносы — 400 тысяч рублей в год. С этой базы можно вернуть от 13 до 22 процентов, в зависимости от ставки НДФЛ конкретного человека. Если за год пополнить ИИС на 400 тысяч рублей, возврат составит от 52 до 88 тысяч рублей. С 1 сентября 2026 года родители, оформившие ИИС-3 в пользу ребёнка до 18 лет или до 24 лет при очном обучении, смогут заявить вычет с суммы до 500 тысяч рублей на каждого родителя.

Вычет на доход работает иначе. Он позволяет не платить налог с прибыли от продажи ценных бумаг, производных финансовых инструментов и купонов по облигациям, но лимит освобождения по ИИС-3 составляет 30 миллионов рублей. Этот предел считают по совокупному финансовому результату за весь срок действия счёта и по всем ИИС-3, закрытым в одном календарном году. Если доход окажется выше, налог заплатить всё равно придётся с суммы превышения.

Получить вычеты могут только налоговые резиденты России, то есть те, кто находится в стране больше 183 дней в году. Для вычета на взнос нужен официальный доход, с которого уже удержан НДФЛ: зарплата, доходы по договорам гражданско-правового характера, аренда недвижимости, авторские вознаграждения. Если НДФЛ не платился, то вычет на взнос не положен, а остаётся только льгота на доход.

Как оформить вычет по ИИС пошагово

С 2022 года вычет за пополнение ИИС можно получить упрощённо, если брокер передаёт данные в налоговую. Тогда ФНС сама готовит заявление в личном кабинете, а человеку остаётся его найти и подписать. На проверку у налоговой есть до одного месяца, после чего деньги переводят ещё в течение 15 дней.

Если данных от брокера нет, придётся идти классическим путём и заполнять декларацию 3-НДФЛ. Документы подают уже после окончания календарного года, в котором были внесены деньги на ИИС. Причём сделать это можно в любой день следующего года, а право на вычет сохраняется ещё три года. Например, в 2026 году можно заявить вычет за 2025, 2024 и 2023 годы.

Сначала нужно авторизоваться в личном кабинете на портале ФНС и оформить неквалифицированную электронную подпись. Затем, если в кабинете нет данных о доходах, заказать справку 2-НДФЛ у работодателя. После этого берут договор на ведение ИИС и брокерский отчёт, подтверждающий пополнение, и формируют декларацию. Подать её можно через сайт ФНС или через Госуслуги.

Проверка декларации занимает до трёх месяцев, а перечисление денег — ещё до 30 дней. При этом вычет за тот год, в котором ИИС был закрыт, оформить уже не получится. Если счёт пополняли в 2026 году, закрывать его раньше 2027-го не стоит — иначе льгота слетит.

Есть и ещё один нюанс: если у человека несколько ИИС-3 и он закрывает один из них, право на будущие вычеты на взносы по остальным счётам может потеряться. Но если при закрытии перевести активы на другой ИИС-3 или потом открыть новый ИИС-3, право на вычеты по ранее открытым счетам сохраняется.

Что можно потерять и на что смотреть заранее

ИИС выглядит удобно, но деньги на нём надолго замораживаются. Для ИИС-3 и старых счетов вывод средств до срока почти всегда означает потерю льгот. Исключение для ИИС-3 есть только одно — оплата дорогостоящего лечения, список которого утверждён распоряжением правительства России от 18.01.2024 №76-р.

Нужно помнить и про состав активов. На ИИС можно покупать российские акции и облигации, паи фондов и драгоценные металлы. Иностранную валюту хранить на счёте нельзя, а дивиденды в любом случае облагаются налогом, на каком бы счёте они ни были получены.

Вычеты можно совмещать с другими налоговыми вычетами, но только в пределах уже уплаченного НДФЛ. Если налог за год человек и так выбрал на лечение или покупку квартиры, на ИИС может просто не остаться базы. Поэтому счёт особенно полезен тем, кто стабильно платит НДФЛ с основной базы доходов.

Для примера: при взносе 350 тысяч рублей и ставке 13 процентов можно вернуть 45 500 рублей. При ставке 15 процентов и пополнении на 500 тысяч рублей база для расчёта всё равно ограничится 400 тысячами, так что вычет составит 60 тысяч рублей. Тут математика сухая, без сюрпризов, и именно поэтому её лучше считать заранее, а не после закрытия счёта.

"Вычет на взнос оформляют за предыдущий календарный год, а подать заявление можно через брокера или через 3-НДФЛ в личном кабинете ФНС. Если брокер уже передал данные в налоговую, система сама подготовит заявление, и человеку останется только его подписать. Когда счёт пополняется регулярно, лучше не тянуть до последнего дня, потому что срок проверки и перевода денег тоже занимает время. ИИС работает только тогда, когда инвестор держит в голове и срок, и документы, и размер уплаченного налога." строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков

Ответы на популярные вопросы

Можно ли открыть несколько ИИС-3?

Да, с 1 января 2024 года разрешено иметь до трёх ИИС-3 в разных банках. При этом старый ИИС типа А или Б нужно закрыть либо трансформировать.

Нужно ли отдельно оформлять вычет на доход?

Нет, отдельно его оформлять не требуется. По ИИС-3 доход освобождается от НДФЛ при закрытии счёта после минимального срока, а по старым ИИС действует правило с подтверждающей справкой из ФНС.

Можно ли вывести деньги с ИИС раньше срока?

Обычно нет, если не закрывать счёт и не терять льготы. Для ИИС-3 есть исключение только для оплаты дорогостоящего лечения по утверждённому перечню.

Кто не сможет получить вычет на взнос?

Тот, кто не платит НДФЛ с официальных доходов в России. Если налога за год нет, вычет на взнос оформить не получится, зато может остаться вычет на доход.

Проверено экспертом: строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков

Читайте также