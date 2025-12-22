Как Хургада становится идеальным курортом для новогодних каникул: солнечные дни и теплое море

Для россиян, которые планируют провести новогодние каникулы в Египте, Хургада становится одним из самых привлекательных курортов, где можно наслаждаться летней погодой даже в конце декабря. Солнечные дни и комфортные температуры делают отдых у моря по-настоящему приятным и расслабляющим. Об этом сообщает ActualNews.

Погода в Хургаде в конце декабря

По прогнозам синоптиков, начиная с 27 декабря дневная температура в Хургаде будет держаться около +24 градусов. Эта погода идеально подходит для пляжного отдыха, водных активностей и прогулок по курорту. Тёплое Красное море остаётся достаточно комфортным для купания, а отсутствие изнуряющей жары делает пребывание у воды ещё более приятным.

Вечером температура будет немного снижаться, и после заката столбик термометра может опуститься до +16 градусов. Поэтому туристам стоит взять с собой лёгкую куртку или кофту, чтобы не замерзнуть в вечерние часы. 1 января температура может немного снизиться до +21 градуса днём, однако это не помешает комфортному отдыху и экскурсиям по курорту.

Праздничный отдых в Хургаде

Хургада остаётся одним из самых популярных зимних курортов для россиян. В новогодний период курорт сочетает тёплый климат с развитой инфраструктурой для туристов. Местные отели готовят специальные новогодние программы с банкетами, шоу и развлекательными мероприятиями, что придаёт празднику особую атмосферу. Однако важно помнить, что сервис и условия проживания в отелях могут значительно различаться даже внутри одной категории, поэтому путешественники часто ориентируются на отзывы других туристов, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Египет: отдых за пределами пляжа

Египет — это не только пляжи и система "всё включено". Страна предлагает богатую экскурсионную программу, которая позволяет туристам познакомиться с уникальной историей, культурой и природой региона. Поездки в пустыню, осмотр архитектурных памятников и прогулки по старинным кварталам делают отдых гораздо более разнообразным.

"Египет — это не только пляжный отдых. Страна богата историей, культурой и уникальной природой, которую стоит исследовать", — отметил представитель "Турпрома" Александр Гордиец.

Важные организационные моменты

При планировании поездки важно учитывать не только погодные условия, но и организационные детали. В частности, стоит следить за изменениями в правилах въезда в страну. Уже известно, что в ближайшие годы стоимость туристической визы в Египет вырастет, поэтому туристам рекомендуется заранее подготовиться к изменениям в визовой политике.

Новогодние каникулы в Хургаде — это отличная возможность провести время на тёплом море, насладиться праздничной атмосферой и открыть для себя новые горизонты Египта. Это путешествие позволяет начать год без суеты и холода, погрузившись в спокойный отдых и перезагрузку.