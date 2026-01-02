Вижу пятна на коже — срочно делаю это обследование: проверено — помогает избавиться от высыпаний

Проблемы с желудочно-кишечным трактом (гастрит, язва, колит и другие заболевания) могут не только нарушать пищеварение, но и усиливать кожные заболевания. Различные кожные патологии, такие как крапивница, экзема, себорейный дерматит, акне или розацеа, часто бывают следствием внутренних нарушений. Об этом сообщают Здоровье Mail.

Как кожа сигнализирует о сбоях в работе ЖКТ

Проблемы с желудком и кишечником могут проявляться на коже следующими симптомами:

кожный зуд,

сухость или бледность кожи,

пятна, подкожные узлы, расчесы,

жировые отложения на веках (ксантомы, ксантелазмы),

пигментные пятна,

выпадение волос или перхоть,

изменение цвета кожи и слизистых оболочек.

Как различные заболевания ЖКТ влияют на состояние кожи

Каждое заболевание ЖКТ может оказывать свое специфическое влияние на кожу.

Патология поджелудочной железы

При заболеваниях поджелудочной железы могут появляться пятна на туловище (петехии, пурпура), мигрирующая эритема, воспаление слизистой рта и языка.

Заболевания печени и желчных путей

Когда печень или желчные пути подвержены заболеваниям, характерны такие симптомы, как "сосудистые паучки", "печеночные ладони", расширенные вены на животе ("голова медузы").

Острый панкреатит

Этот недуг может вызывать появление пятен на коже груди и спины, а также узлы с отеками на голенях.

Какие обследования помогут выявить причину кожных проблем

Для выявления причин кожных заболеваний важно провести комплексную диагностику.

Общие анализы:

общий анализ крови,

биохимический анализ крови (билирубин, холестерин, АСТ, АЛТ, глюкоза и другие),

анализ мочи,

копрограмма.

Дополнительные исследования:

анализ на вирусные гепатиты (A, B, C),

УЗИ брюшной полости,

тесты на Helicobacter pylori.

Для диагностики проблем с кожей:

анализ чешуек кожи на грибковые инфекции,

исследование на клещей рода Demodex.

Комплексный подход к диагностике и лечению

Только комплексная диагностика, которая включает не только обследование кожи, но и анализ состояния внутренних органов, поможет выявить истинную причину кожных проблем. Это способствует улучшению общего состояния здоровья, ведь здоровье кожи напрямую связано с работой внутренних органов.