Незваный подземный сосед: кроты портят газон, но прогнать их с участка можно без опасных ловушек

Свежие холмики на газоне и провалы на грядках обычно замечают не сразу. Сначала трава вроде стоит ровно, потом под ногой мягко проседает земля, а рядом вылезает горка рыхлого грунта. И вот уже понятно: под участком хозяйничает крот. Сам он растения не ест, но после его ночных проходов участок выглядит так, будто по нему прошлись с лопатой без спроса.

"Кроты не едят растительную пищу, но их ходы быстро портят корни, грядки и газон. Если зверёк уже поселился на участке, лучше не тянуть и сразу выбирать мягкий способ отпугивания. Сначала обычно пробуют запахи и вибрацию, а уже потом ставят ловушки. Так меньше вреда и для почвы, и для самого животного". эксперт по агрономии и плодовому растениеводству Елена Малинина

Кто такой крот и как он живёт

Крот — маленький зверёк длиной около 15 сантиметров и весом до 120 граммов. Шерсть у него короткая, бархатистая, обычно чёрная или тёмно-серая, иногда с бурым оттенком. Передние лапы мощные, развёрнуты наружу и снабжены длинными когтями — именно они помогают рыть землю без остановки.

Почти вся жизнь крота проходит под землёй. Зрение у него слабое, зато обоняние и осязание развиты отлично, поэтому в темноте он находит добычу без проблем. Питается он червями, личинками насекомых, мокрицами, слизнями и другими мелкими беспозвоночными.

В поисках еды крот прокладывает целую сеть тоннелей, и их общая длина может доходить до полукилометра. Гнездо он устраивает на глубине 1-2 метров, а наружу выталкивает лишнюю землю, из-за чего и появляются кротовины. Зимой зверёк не спит, а весной и в первой половине лета становится особенно активным: начинается период размножения.

Чем крот мешает участку

Проблема не в самом зверьке, а в его подземной работе. Из-за тоннелей портится вид газона, проседает грунт, деформируются грядки и страдают корни растений. Если вода уходит в ходы, посадки получают меньше влаги, чем нужно.

Есть и бытовой риск: неровная почва легко подводит. Можно наступить на кротовину и подвернуть ногу. Ещё кроты переносят клещей, а те уже могут быть связаны с туляремией или энцефалитом, что опасно и для домашних животных, и для людей.

При этом крот не ест растения и даже помогает, когда уничтожает почвенных вредителей. Он рыхлит землю и насыщает её воздухом. Но если участок уже изрыт ходами, соседство быстро начинает раздражать даже самых спокойных владельцев.

Ловушки и сетки

Кроту бесполезен яркий свет, зато он остро реагирует на вибрацию и запах. Поэтому обычные капканы здесь не подходят: они калечат зверька. Для участка берут специальные трубы-ловушки, которые ставят прямо в тоннель.

Схема простая. Крот заходит внутрь, а обратно выйти уже не может из-за конструкции трубы. Животное при этом не получает повреждений, после чего его относят подальше от жилого сектора и выпускают.

Такую ловушку можно собрать и дома. Для этого нужны две полуторалитровые пластиковые бутылки: у одной срезают дно, у второй — оба конца, затем на горловине нарезают 6-8 лепестков и соединяют детали скотчем. Внутрь кладут несколько дождевых червей, и крот идёт на приманку.

Ещё один способ — металлическая сетка по периметру участка. Нижний край заглубляют минимум на 50 сантиметров, верхний должен выступать над землёй примерно на 20 сантиметров. Метод трудоёмкий и дорогой, но он работает там, где кроты появляются регулярно.

Отпугиватели и запахи

Низкочастотные вибрационные отпугиватели считаются одним из самых заметных способов борьбы. Это штырь с колбой, внутри которой работает механизм, создающий колебания почвы в диапазоне 400-1000 Гц. Штырь втыкают рядом с местом, где крот роет ходы, и животное уходит туда, где тише.

Подобный прибор можно собрать и самому. В землю ставят металлический штырь и подвешивают к нему жестяную или алюминиевую банку, чтобы она дребезжала на ветру. Но такая конструкция шумит и для людей, а ещё выглядит так, что на участке её не спрячешь.

Ультразвуковые отпугиватели, которые часто продают на маркетплейсах, работают слабее, чем обещают. В плотной земле и глине волна быстро гаснет, поэтому крот её почти не чувствует. Вертушки из CD-дисков и пластика тоже не спасают: это шум, а не вибрация, а крот на воздушный шум почти не реагирует.

Ароматические средства и народные способы

У крота хорошее обоняние, поэтому резкие запахи его действительно нервируют. В продаже есть гранулы, жидкости и спреи на основе эфирных масел, которые не вредят почве. Одним из таких средств называют "Кротогон-ЦД" на основе берёзового дёгтя.

Гранулы рассыпают в местах, где идут ходы, и перекапывают землю. Запах отпугивает не только кротов, но и землероек, слепышей, а также некоторые виды насекомых. Обработку повторяют регулярно в течение 1-2 недель, потом ещё раз через месяц.

Есть и народные приёмы. На участке высаживают нарциссы, бархатцы, рябчики императорские или молочай. Рядом с кротовинами иногда кладут касторовое масло, дёготь или тухлую рыбу, но последний вариант неприятен не только зверьку.

Керосин и нафталин обычно не дают результата: запах быстро уходит, а почва и посадки страдают. Заливать ходы водой тоже бессмысленно — она уходит вниз, а крот потом просто роет новый тоннель. Помогает и регулярное разрушение ходов: свежие кротовины закапывают, а землю утрамбовывают хотя бы раз в два дня.

"Самые спокойные для участка методы — это сетка, ловушка без травм и запаховые составы. Световые и ультразвуковые устройства часто ставят зря: крот их почти не замечает. Если участок уже изрыт, лучше работать сразу по двум направлениям — убирать ходы и ставить отпугивание. Тогда шанс вытеснить зверька выше". агроном, эксперт по растениеводству Наталья Полетаева

FAQ

Крот вредитель или нет?

Сам по себе нет: он не ест растения и питается насекомыми, червями и личинками. Проблемы начинаются из-за его ходов, которые портят грядки и газон.

Можно ли прогнать крота светом?

Нет, зрение у него слабое, а на свет он почти не реагирует. Гораздо сильнее его беспокоят вибрация и резкий запах.

Ультразвук помогает?

Слабее, чем обещают продавцы. В плотной земле такие волны быстро затухают, поэтому зверёк часто остаётся на месте.

Что делать с кротовинами на газоне?

Свежие холмики закапывают и утрамбовывают землю. Если делать это регулярно, крот дольше держит участок под своей сетью ходов и чаще уходит.

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