Уход за кожей лица
Анастасия Шевелева Опубликована сегодня в 22:41

Черные точки превращаются в хроническую боль: ошибки ухода, которые мешают коже дышать

Появление комедонов на лице часто становится следствием сложного взаимодействия внутренних биологических механизмов и внешних раздражителей, включая влияние гормонального фона, уровень стресса и ошибки в косметических ритуалах. Этот процесс, по сути, представляет собой нарушение естественного обновления эпидермиса, приводящее к патологической закупорке волосяных фолликулов, что требует осознанного подхода к дерматологическому уходу. Эффективная коррекция состояния кожи невозможна без понимания этиологии проблемы и отказа от агрессивных методов очищения. Об этом сообщается на сайте Pravda.Ru.

Косметолог Василина Миронова пояснила, что классификация комедонов базируется на их способности взаимодействовать с окружающей средой, что напрямую определяет видимый оттенок образования. В случае с открытыми порами окисление кожного сала и ороговевших частичек придает им темный цвет, тогда как закрытые формы остаются визуально светлыми из-за отсутствия контакта с воздухом. Причина физиологического формирования пробок в обоих случаях остается идентичной — скопление себума и роговых чешуек внутри канала фолликула.

"Открытые комедоны — это черные точки, когда кожное сало и омертвевшие клетки окисляются на воздухе и темнеют. Закрытые комедоны — это белые точки, потому что их содержимое не выходит на поверхность и не контактирует с воздухом. При этом формируются они одинаково — из-за скопления кожного сала и клеток кожи в поре. В результате образуется пробка, которая закупоривает фолликул", — пояснила Василина Миронова.

Специалист подчеркнула, что активность сальных желез во многом детерминирована генетической предрасположенностью и гормональными изменениями, включая периоды пубертата или фазы менструального цикла. Хронический стресс, провоцирующий рост кортизола, также выступает катализатором гиперсекреции себума. По словам Мироновой, рацион питания, изобилующий быстрыми углеводами и молочными продуктами, вкупе с использованием комедогенной косметики существенно усугубляет закупорку пор. Эксперт также акцентировала внимание на том, что нарушение процессов естественной десквамации клеток кожи создает благоприятную среду для формирования устойчивых сальных пробок.

Для улучшения состояния дермы в домашних условиях эксперт рекомендует сфокусироваться на деликатном очищении дважды в день и применении средств с салициловой кислотой или энзимами. Важным этапом является использование качественного увлажнения некомедогенными препаратами и периодическое применение масок на основе глины. Миронова предостерегла от попыток механического удаления высыпаний, так как травматизация тканей с высокой вероятностью приведет к развитию инфекционного процесса и образованию рубцов. В ситуациях, когда домашняя терапия не показывает видимых результатов, она настоятельно советует делегировать решение проблемы профессиональному врачу-дерматологу.

Автор Анастасия Шевелева
Анастасия Шевелева — врач-косметолог, дерматолог (КГМУ, РУДН) с 10-летним стажем. Эксперт по аппаратной терапии, инъекционным методикам и составу косметики.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

