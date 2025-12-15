Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Волков Опубликована сегодня в 4:52

Как Иордания завоевала сердца россиян: бесплатные визы и незабываемые маршруты

Иордания стала популярной среди россиян: турпоток увеличится на 63% — МИР 24

Россия и Иордания отменяют визовый режим. С 13 декабря вступает в силу соглашение, подписанное в августе, и теперь россияне могут посещать Иорданию без виз на срок до 30 дней. Это открывает новые возможности для туризма и улучшает обмен между двумя странами. Что именно привлекает туристов в Иордании, выясняла корреспондент "МИР 24" Алена Касаткина.

Иордания: новый вектор для туризма

С отменой визового режима Иордания становится ещё более доступной для россиян. Теперь можно свободно посещать страну сроком до 30 дней, что даёт дополнительные перспективы для туризма. В последние годы Иордания пользуется растущей популярностью у российских туристов, что также подтверждается увеличением турпотока на 63% в 2025 году. С января по июль страну посетили почти 16 тысяч россиян.

1. Ароматерапия и сувениры из Иордании

Иордания славится своими ароматными маслами и травяными сборами, которые пользуются спросом у туристов. Ароматное апельсиновое масло или травяной сбор могут стать популярными сувенирами, которые российские туристы везут домой. Эфирные масла из цитрусовых и оливок, а также ароматерапия, привлекают внимание не только за пределами страны, но и среди местных жителей.

"В марте в Долине Мёртвого моря просто одурманивающий аромат, вся долина пахнет, когда цветет цитрус", — рассказывает Рани аль Анати, врач-терапевт, который переехал в Москву из Иордании.

2. Травяные сборы и уникальные рецепты

Рани, который уже 30 лет живёт в России, создал свой собственный травяной сбор, сочетая арабскую и русскую традиции. Этот микс стал популярным среди тех, кто ищет согревающие и восстанавливающие напитки. Травяные сборы из Иордании, такие как специальные чаи с травами, предоставляют туристам возможность привезти домой частичку традиционного иорданского гостеприимства.

"Этот микс согревает и укрывает, как шаль, сплетённую из нитей русской и арабской душ", — делится Рани аль Анати.

3. Места для паломников и исторические достопримечательности

Иордания привлекает туристов не только климатом, но и важными историческими и религиозными объектами. Для многих россиян важным местом является территория, где произошло крещение Иисуса Христа. Это крупнейший комплекс в Иордании, который имеет отдельную зону для православных паломников.

"Есть важное место для россиян — это место крещения, которое находится именно на территории Иордании. Здесь даже представлена наша церковь", — пояснил Артур Мурадян, вице-президент АТОР по международному туризму.

Иордания как туристическое направление

Иордания — это не только культурные и религиозные достопримечательности, но и красивейшие природные пейзажи. Древние города, археологические раскопки, пустыни и курорты на побережье Мёртвого моря и Красного моря — все это привлекает туристов.

4. Стоимость поездки и доступность

Иордания является доступной по сравнению с другими популярными туристическими направлениями. Авиаперелет из Москвы в Амман стоит от 30 до 60 тысяч рублей на одного человека. Неделя в пятизвездочном отеле будет стоить около 100 тысяч рублей. Кроме того, путешествие по стране требует дополнительных затрат: на дорогу от аэропорта до курортов нужно закладывать около 50 тысяч рублей, так как путешествие занимает 5-6 часов.

Сравнение: туризм в Иордании и других странах

  1. Иордания — менее дорогая по сравнению с другими популярными направлениями для россиян, такими как Турция и Египет.

  2. Это культурно-религиозное направление, которое привлекает туристов не только отдыхом, но и историей.

  3. Местные курорты и природные пейзажи — главные плюсы путешествий в Иорданию.

Плюсы и минусы безвизового режима с Иорданией

Преимущества:

  1. Упрощённая поездка без необходимости оформления визы.

  2. Возможность без проблем оставаться в стране до 30 дней.

  3. Доступность авиаперелетов и низкие цены на поездки.

Ограничения:

  1. Необходимость дополнительных расходов на транспорт по территории Иордании.

  2. Перелеты могут быть дольше, чем до более привычных направлений.

Советы по организации поездки в Иорданию

  1. Забронируйте билет заранее, так как спрос на туры растёт.

  2. Обязательно посетите места, связанные с историей и религией, такие как место крещения.

  3. Изучите местные особенности и культурные традиции, чтобы лучше понять страну.

Популярные вопросы о поездках в Иорданию

  1. Какие места стоит посетить в Иордании?
    Место крещения, археологические раскопки, пустыни и курорты на Мёртвом и Красном морях.

  2. Какой бюджет на поездку в Иорданию?
    Авиаперелет — от 30 до 60 тысяч рублей, неделя в отеле — от 100 тысяч рублей.

  3. Есть ли в Иордании религиозные достопримечательности?
    Да, место крещения и другие религиозные объекты привлекают православных паломников.

