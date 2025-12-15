Как Иордания завоевала сердца россиян: бесплатные визы и незабываемые маршруты
Россия и Иордания отменяют визовый режим. С 13 декабря вступает в силу соглашение, подписанное в августе, и теперь россияне могут посещать Иорданию без виз на срок до 30 дней. Это открывает новые возможности для туризма и улучшает обмен между двумя странами. Что именно привлекает туристов в Иордании, выясняла корреспондент "МИР 24" Алена Касаткина.
Иордания: новый вектор для туризма
С отменой визового режима Иордания становится ещё более доступной для россиян. Теперь можно свободно посещать страну сроком до 30 дней, что даёт дополнительные перспективы для туризма. В последние годы Иордания пользуется растущей популярностью у российских туристов, что также подтверждается увеличением турпотока на 63% в 2025 году. С января по июль страну посетили почти 16 тысяч россиян.
1. Ароматерапия и сувениры из Иордании
Иордания славится своими ароматными маслами и травяными сборами, которые пользуются спросом у туристов. Ароматное апельсиновое масло или травяной сбор могут стать популярными сувенирами, которые российские туристы везут домой. Эфирные масла из цитрусовых и оливок, а также ароматерапия, привлекают внимание не только за пределами страны, но и среди местных жителей.
"В марте в Долине Мёртвого моря просто одурманивающий аромат, вся долина пахнет, когда цветет цитрус", — рассказывает Рани аль Анати, врач-терапевт, который переехал в Москву из Иордании.
2. Травяные сборы и уникальные рецепты
Рани, который уже 30 лет живёт в России, создал свой собственный травяной сбор, сочетая арабскую и русскую традиции. Этот микс стал популярным среди тех, кто ищет согревающие и восстанавливающие напитки. Травяные сборы из Иордании, такие как специальные чаи с травами, предоставляют туристам возможность привезти домой частичку традиционного иорданского гостеприимства.
"Этот микс согревает и укрывает, как шаль, сплетённую из нитей русской и арабской душ", — делится Рани аль Анати.
3. Места для паломников и исторические достопримечательности
Иордания привлекает туристов не только климатом, но и важными историческими и религиозными объектами. Для многих россиян важным местом является территория, где произошло крещение Иисуса Христа. Это крупнейший комплекс в Иордании, который имеет отдельную зону для православных паломников.
"Есть важное место для россиян — это место крещения, которое находится именно на территории Иордании. Здесь даже представлена наша церковь", — пояснил Артур Мурадян, вице-президент АТОР по международному туризму.
Иордания как туристическое направление
Иордания — это не только культурные и религиозные достопримечательности, но и красивейшие природные пейзажи. Древние города, археологические раскопки, пустыни и курорты на побережье Мёртвого моря и Красного моря — все это привлекает туристов.
4. Стоимость поездки и доступность
Иордания является доступной по сравнению с другими популярными туристическими направлениями. Авиаперелет из Москвы в Амман стоит от 30 до 60 тысяч рублей на одного человека. Неделя в пятизвездочном отеле будет стоить около 100 тысяч рублей. Кроме того, путешествие по стране требует дополнительных затрат: на дорогу от аэропорта до курортов нужно закладывать около 50 тысяч рублей, так как путешествие занимает 5-6 часов.
Сравнение: туризм в Иордании и других странах
-
Иордания — менее дорогая по сравнению с другими популярными направлениями для россиян, такими как Турция и Египет.
-
Это культурно-религиозное направление, которое привлекает туристов не только отдыхом, но и историей.
-
Местные курорты и природные пейзажи — главные плюсы путешествий в Иорданию.
Плюсы и минусы безвизового режима с Иорданией
Преимущества:
-
Упрощённая поездка без необходимости оформления визы.
-
Возможность без проблем оставаться в стране до 30 дней.
-
Доступность авиаперелетов и низкие цены на поездки.
Ограничения:
-
Необходимость дополнительных расходов на транспорт по территории Иордании.
-
Перелеты могут быть дольше, чем до более привычных направлений.
Советы по организации поездки в Иорданию
-
Забронируйте билет заранее, так как спрос на туры растёт.
-
Обязательно посетите места, связанные с историей и религией, такие как место крещения.
-
Изучите местные особенности и культурные традиции, чтобы лучше понять страну.
Популярные вопросы о поездках в Иорданию
-
Какие места стоит посетить в Иордании?
Место крещения, археологические раскопки, пустыни и курорты на Мёртвом и Красном морях.
-
Какой бюджет на поездку в Иорданию?
Авиаперелет — от 30 до 60 тысяч рублей, неделя в отеле — от 100 тысяч рублей.
-
Есть ли в Иордании религиозные достопримечательности?
Да, место крещения и другие религиозные объекты привлекают православных паломников.
