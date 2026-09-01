Урожай после сбора легко испортить: несколько правил помогут сохранить овощи до весны

Август и сентябрь на даче всегда пахнут землей, сухой ботвой и свежей картошкой из мешка. Утром еще прохладно, а к обеду погреб уже ждут новые запасы: картофель, свёкла, морковь, капуста. И вот тут многих подводит привычка свалить урожай в кучу и закрыть дверь. Овощи так не хранятся: им нужны отбор, просушка, своя температура и место без скачков сырости.

"Картофель нельзя бросать в хранилище сразу после копки. Ему нужно дать просохнуть, потом убрать все поврежденные клубни и только после этого закладывать на хранение. Если в погребе держится лишняя влага, клубни быстрее портятся и трогаются в рост". Агроном-практик Иван Трухин

Как подготовить картофель к закладке

Поздний картофель в темном и прохладном месте спокойно лежит 5-7 месяцев, но только если не торопиться. Сначала клубни перебирают и сразу убирают зеленые картофелины, картофелины с дуплистостью, следами проволочника и любыми царапинами. Зеленые в пищу не идут, зато подойдут на посадку в следующем году.

Потом урожай делят по размеру и оставляют на открытом воздухе на 3-5 часов. За это время клубни просыхают, а уже после их переносят в хранилище. Если разбор отложили, картофель после просушки прикрывают непрозрачным материалом, чтобы солнце не включило в клубнях образование соланина.

Первые две недели в погребе держат влажность 90-95% и температуру 12-18°С. За это время заживают мелкие повреждения и крепнут покровные ткани. Потом погреб каждый день проветривают, снижая температуру, но не больше чем на 1°С в сутки.

Для долгого хранения нужны 2-5°С и влажность 85-95%. Если будет холоднее, картофель наберет сахара и станет сладковатым на вкус. Если теплее, полезут ростки, а их уже придется выламывать вручную.

Как хранить свёклу без потерь

Свёкла в комнате держится недолго — примерно 1,5-2 месяца. В погребе или подвале она лежит до весны, то есть 6-8 месяцев, если не ошибиться с сушкой и температурой. Закладывают ее только после того, как срезы на ботве подсохнут, а сама свёкла пару дней проветрилась под навесом или в помещении.

Для свёклы подходят около 3°С и влажность 80-85%. Если в хранилище теплее, корнеплоды быстро усыхают. Поэтому запасы надо время от времени перебирать и сразу убирать то, что уже не держит форму.

Чаще всего свёклу складывают в полиэтиленовые мешки по 15-20 кг, в деревянные ящики, корзины или в песок. В мешках делают отверстия по всей поверхности, а на дно кладут немного горчичного порошка или опилок, чтобы не собирался конденсат. В ящиках и корзинах свёклу тоже слегка пересыпают опилками.

Есть еще хранение на полу погреба или на полках, сложив корнеплоды пирамидкой. Перед этим погреб вычищают, сушат и дезинфицируют, например, известковым молоком. Свёклу можно и в холодильник убрать, но там она пролежит не больше 1,5-2 месяцев.

Как сберечь морковь до весны

Морковь в обычном холодильнике держится 2-3 недели, а в погребе или подвале — 4-7 месяцев. Но она капризнее свёклы: легко бьется, плохо держит влагу и быстро вянет, если температура чуть поползет вверх. Поэтому для нее нужен почти ювелирный порядок, без ссыпки и без лишнего воздуха.

Оптимальные условия простые: 0-2°С и высокая влажность. Тогда корнеплоды дольше остаются сочными и не трогаются в рост. Если условия нарушить, морковь начнет прорастать, и часть урожая уйдет в отходы.

Морковь часто хранят в полиэтиленовых пакетах, мешках до 20 кг или в песке. В пакет насыпают до 5 кг корнеплодов и плотно завязывают, а в мешках сверху кладут 8-10 см влажных древесных опилок. В ящике с песком слои делают так, чтобы корнеплоды не касались друг друга.

Здесь работает простое правило: чем меньше травм при уборке, тем дольше морковь пролежит. Если на складе потеплело, запасы надо пересмотреть сразу. Проросшие или вялые корнеплоды уже не спасешь, их лучше убрать отдельно.

Как заложить капусту в погреб

Капусту после срезки просушивают сутки в теплом и хорошо проветриваемом месте. Дольше всех лежат поздние сорта — до 5-8 месяцев. Среднепоздние хранятся меньше, примерно 3-5 месяцев, так что сорт тут решает не меньше, чем погреб.

Перед закладкой кочаны сортируют жестко. На хранение идут только плотные, вызревшие кочаны без трещин, плесени, гнили, механических повреждений и признаков болезней. Если кочан уже с дефектом, зима его не исправит.

Чтобы капуста не загнивала, ее перед уборкой слегка припудривают мелом или гашеной известью. Хранят ее при температуре от -1 до 2°С и влажности 85-95%, при этом помещение регулярно проветривают. Подгнившие кочаны убирают сразу, без ожидания "пока доживет".

Способов хранения несколько: подвесить кочаны за кочерыжки к потолку или балкам, разложить в деревянные ящики, поставить на полки шириной 25-30 см или уложить в ящики с тонким слоем песка. Тут главное одно — кочаны не должны лежать в сырости и давить друг на друга.

"Свёклу и морковь лучше не держать в тепле даже несколько дней. При малейшем росте температуры они начинают терять влагу, а дальше уже запускается усыхание или прорастание. В погребе тоже не стоит забывать про осмотр запасов: один испорченный корнеплод быстро тянет за собой соседние". Агроном Наталья Полетаева

FAQ

Можно ли хранить картофель и свёклу вместе?

Да, свёклу часто насыпают поверх картофельной кучи. Она забирает лишнюю влагу, а свёкла рядом с картофелем тоже дольше остается свежей. Почему картофель зеленеет?

Под действием света в клубнях накапливается соланин. Из-за этого они меняют цвет и становятся непригодны в пищу. Что делать, если в погребе стало теплее?

Нужно сразу проветрить хранилище и пересмотреть запасы. При лишнем тепле овощи быстрее вянут, прорастают и портятся. Сколько лежит свёкла в холодильнике?

Не больше 1,5-2 месяцев. Дольше ее лучше хранить в погребе при подходящей влажности и температуре.

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