Диван хотели спасти от пятна, а испортили кожу: какие средства для чистки мебели опаснее грязи

Кожаный диван обычно не капризничает, пока на него не пролили кофе, не посадили жирное пятно или не оставили след от шариковой ручки. С пылью и водой всё решается быстро, а вот с краской, чернилами и въевшейся грязью уже приходится действовать аккуратнее, без лишнего усердия. Один неверный состав — и вместо чистой обивки можно получить разводы, матовые участки или ободранное покрытие. Поэтому начинать стоит не с сильной химии, а с понимания, какая у вас кожа и чем её вообще можно трогать.

"Все перечисленные способы могут помочь справиться с загрязнениями, если учитывать тип кожи и рекомендации производителя мебели. Но я бы добавила главное правило: не пытайтесь удалить пятно любой ценой. Если средство не помогает, не нужно тереть сильнее или пробовать более агрессивную химию: так можно стереть защитное покрытие, повредить краситель и даже протереть обивку до дыр. В некоторых случаях лучше оставить небольшой след и обратиться к специалистам, чем потом восстанавливать повреждённую кожу". консультант по уборке и уходу за домом Ирина Полякова

Как убрать воду, чай и кофе

Если на диван попала вода, чай или кофе, действовать нужно сразу. Сначала промокните жидкость сухой салфеткой или мягкой тканью, не растирая пятно по поверхности. Чем меньше влага успеет впитаться, тем меньше шансов, что след расползётся и въестся глубже.

Если след остался, попробуйте слегка влажную салфетку из микрофибры. Для кожи с защитным покрытием можно взять специальное средство для чистки кожаной мебели, но только после проверки на незаметном участке. После обработки обивку лучше промокнуть сухой тканью и оставить сохнуть естественно, без спешки.

Заливать пятно водой не нужно, как и сушить его феном. Избыточная влага и горячий воздух способны испортить кожу, особенно если речь идёт о швах и складках. Тут лучше меньше движений, чем потом искать способ спасти покрытие.

Что делать с жирными пятнами

Масло, жирный соус или крем сначала собирают бумажной салфеткой либо мягкой тканью. Двигаться нужно от краёв к центру, чтобы не размазать пятно шире. Если начать тереть в разные стороны, жир только уйдёт глубже и разнесётся по обивке.

Когда след всё же остаётся, берут специальное средство для удаления жирных пятен с кожаной мебели. Но и тут сначала нужен тест на незаметном участке, иначе можно получить сюрприз в виде изменённого оттенка или потускневшей поверхности. Если жир уже впитался и состав не помогает, лучше не мучить диван дальше и вызвать химчистку.

Средство для мытья посуды, спирт и универсальные обезжириватели на кожаной мебели использовать не стоит. Они могут повредить защитный слой и изменить цвет обивки. Сода, соль и активное втирание порошка тоже не подходят: мягче от этого пятно не станет, а вот кожа пострадает вполне реально.

Как вывести след от ручки и краску от одежды

Следы от шариковой ручки особенно бросаются в глаза на светлой коже. Чем дольше чернила сидят на диване, тем сложнее их убрать, поэтому тянуть не надо. Для кожи с защитным покрытием выпускают специальные средства для удаления чернил, и начинать лучше именно с них.

Сначала очиститель проверяют на незаметном участке, потом используют по инструкции. Тереть сильно не стоит: вместе с чернилами можно стереть и краску с обивки. Если средство не справилось, дальше лучше подключать специалистов, а не устраивать дивану испытание на прочность.

Спирт, ацетон, жидкость для снятия лака и меламиновая губка здесь не друзья. Такие средства способны повредить защитный слой кожи, оставить светлое пятно или сделать поверхность матовой. Мягкие покрытия требуют аккуратного обращения, и кожаная обивка в этом смысле не исключение.

Как ухаживать за кожей после чистки

После чистки кожа иногда становится суше и жёстче. Чтобы обивка не начала трескаться, используют специальные кондиционеры для ухода за кожей. Но и тут важно смотреть на тип материала: не всякая кожа вообще допускает такую обработку.

Если производитель разрешает средство, его наносят немного на мягкую салфетку и распределяют по поверхности по инструкции. Сначала обязательно делают пробу на незаметном участке, чтобы не получить липкий слой или изменение цвета. После этого диван лучше оставить в покое и дать ему высохнуть без лишнего вмешательства.

Растительное масло, вазелин и жирные кремы для рук лучше не брать. Они могут оставить пятна, испортить оттенок или повредить покрытие. Если после обработки кожа стала липкой, заметно поменяла цвет или начала шелушиться, дальше уже нужен специалист, а не домашние эксперименты.

"Если на диване появилось непонятное пятно, не спешите доставать пятновыводитель. Сначала попробуйте убрать его сухой салфеткой из микрофибры: возможно, это просто пыль или грязь, которая легко сотрётся. Если не помогло и у дивана кожа с защитным покрытием, попробуйте слегка влажную ткань. Следующий шаг — специальный очиститель для кожаной мебели, но только после проверки на незаметном участке. Если пятно всё равно осталось, лучше обратиться в химчистку, чем экспериментировать с разными средствами". дизайнер интерьеров Ксения Орлова

FAQ

Можно ли чистить кожаный диван водой?

Можно, но только слегка влажной салфеткой и без лишней влаги. Обивку не стоит промачивать насквозь, особенно возле швов.

Почему нельзя тереть пятно сильнее?

Сильное трение может стереть краситель и повредить защитное покрытие. В результате пятно станет не меньше, а заметнее.

Когда лучше вызывать химчистку?

Если пятно впиталось, не уходит после щадящей обработки или вы не знаете, чем именно испачкана кожа, лучше не рисковать. Химчистка уместна и тогда, когда домашние средства уже не дают результата.

Нужно ли ухаживать за кожей после чистки?

Да, если материал стал суше или жёстче. Для этого используют специальные кондиционеры, подходящие именно для вашего типа кожи.

Проверено экспертом: консультант по уборке и уходу за домом Ирина Полякова

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