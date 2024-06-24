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Mash: один из террористов в Дагестане мог быть учеником школы Нурмагомедова
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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 11:18

Mash: один из террористов в Дагестане мог быть учеником школы Нурмагомедова

Одним из боевиков, устроивших теракт в Дербенте, может быть Гаджимурад Кагиров, воспитанник школы Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом сообщает Mash со ссылкой на дагестанские Telegram-каналы.

Также Кагиров является членом клуба Eagles MMA, основанного сыном Нурмагомедова Хабибом.

23 июня вечером в Дербенте и Махачкале произошла серия терактов. Боевики обстреляли два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По словам главы республики Сергея Меликова, от рук террористов погибли более 15 полицейских. Национальный антитеррористический комитет сообщил о ликвидации пятерых боевиков в ходе контртеррористической операции. В Дагестане объявлен трёхдневный траур в республике.

Фото: Официальный аккаунт во "ВКонтакте" Хабиба Нурмагомедова.

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