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Кадыров пригрозил семьям дагестанских террористов кровной местью
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 1:59

Кадыров пригрозил семьям дагестанских террористов кровной местью

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригрозил семьям террористов кровной местью после нападения на Дагестан.

Видеозапись его заявления опубликована в Telegram-канале политика.

"Если есть подозрения малейшие [на терроризм], надо наказать род. Этот род должен знать, что они несут ответственность полную", — сказал он.

Кадыров подчеркнул, что в Чечне, пережившей войну, люди спокойно живут и работают. Он отметил, что нельзя посягать на жизнь, поскольку за этим последует кровная месть, и добавил, что отговорки по-типу "я не знал" не принимаются.

Фото:skfo.gov.ru/Пресс-служба Полномочного представителя Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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