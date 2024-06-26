Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригрозил семьям террористов кровной местью после нападения на Дагестан.
Видеозапись его заявления опубликована в Telegram-канале политика.
"Если есть подозрения малейшие [на терроризм], надо наказать род. Этот род должен знать, что они несут ответственность полную", — сказал он.
Кадыров подчеркнул, что в Чечне, пережившей войну, люди спокойно живут и работают. Он отметил, что нельзя посягать на жизнь, поскольку за этим последует кровная месть, и добавил, что отговорки по-типу "я не знал" не принимаются.
Фото:skfo.gov.ru/Пресс-служба Полномочного представителя Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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