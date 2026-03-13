12 марта глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в соцсетях заявление по ситуации на Ближнем Востоке. Он обвинил агрессоров в провокации Ирана на ответные действия, которые затягивают в конфликт третьи страны. Удар по американским базам назвал ожидаемым отпором, но подчеркнул: удары по гражданской инфраструктуре Бахрейна и ОАЭ с гибелью мирных жителей недопустимы. Кадыров предложил консолидировать позиции стран Персидского залива. Для этого отложил встречу с послами Саудовской Аравии, Катара и Бахрейна до прибытия представителей ОАЭ.

Заявление Кадырова о провокациях

Рамзан Кадыров прямо написал в своих соцсетях о сути конфликта. Агрессоры, по его словам, специально подтолкнули Иран к ответу, чтобы втянуть другие государства. Военная тактика требует отпора врагу, и удар по базам США вписывается в эту логику.

Но дальше начинается разница. Удары затронули гражданскую инфраструктуру третьих стран, включая Королевство Бахрейн и ОАЭ. Гибель мирного населения там никак не оправдать, даже если ошибки случились случайно. Кадыров настаивает: подобные промахи недопустимы в любом раскладе.

Его текст выходит за рамки простого осуждения трагедии. Глава Чечни сразу переходит к поиску выхода из тупика. Это сигнал, что он видит себя в роли связующего звена для региона.

"Кадыров четко улавливает баланс сил на Ближнем Востоке и предлагает реальный механизм координации. Отказ от изоляции любой страны Залива предотвращает раскол, который используют провокаторы. Единство по истории, религии и экономике — это основа стабильности. Его подход дополняет усилия Москвы, фокусируясь на диалоге между монархиями." управленец муниципального уровня, специалист в сфере региональной политики и администрирования Андрей Власов

Дипломатический сигнал с послами

Кадыров решил отложить встречу с послами Саудовской Аравии, Катара и Бахрейна. Причина проста: без ОАЭ диалог неполный. Этот шаг выглядит как приглашение всех ключевых игроков за один стол.

Решение подчеркивает хрупкость баланса в странах Залива. Исключение кого-то из процесса грозит разладом, особенно на фоне свежих ударов. Глава Чечни показывает, что учитывает все нюансы.

Послы уже в курсе отсрочки, и это работает. Такой маневр укрепляет позиции Чечни как неформального посредника. Регион ценит жесты, которые объединяют, а не делят.

Эксперты видят в этом понимание местных реалий. Кадыров не просто говорит, а действует, чтобы предотвратить эскалацию.

Единство как оружие против эскалации

Кадыров акцентирует общность стран Залива. История, религия и экономика связывают их крепче любых разногласий. Внешние провокации бьют именно по этим узам, и единство — лучшее противоядие.

Его слова выходят за осуждение агрессии. Глава Чечни предлагает диалог как инструмент деэскалации. Это может дополнить официальную политику России на Ближнем Востоке.

Напряженность растет, новые государства рискуют втянуться. Кадыров демонстрирует, как региональные лидеры влияют на большую игру.