Кадыров рассказал об эвакуации срочников из села под Курском

Глава Чечни Разман Кадыров в своем telegram-канале рассказал, что бойцы "Ахмат-Чечня" вывели из села Уланок, которое расположено в Курской области, более 50 человек. Это были солдаты срочной службы.
Военные полка работали на легковых машинах.
"Наши бойцы на легковых автомобилях под плотным минометным огнем противника прорвались в населенный пункт Уланок и тремя рейсами вывезли оттуда наших ребят", — написал Рамзан Ахматович.
Кадыров уточнил, что эвакуировали и тех парней, которые считались пропавшими без вести: Сайын Кужугет и Алаш Куулар. Ранее их близкие родственники сообщали в СФ РФ, что эти два парня пропали.
Глава Чечни выразил благодарность командиру "Ахмат-Чечни" и его подопечным. Он заявил, что горд бойцами.
Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license).
Уязвимость Microsoft Outlook и Teams угрожает безопасности
Эксперты из компании Cisco Talos обнаружили критическую уязвимость в приложениях Microsoft Outlook и Teams, работающих на macOS.
Париж может использовать суд над Дуровым с целью санкционировать Telegram
Власти Франции могут воспользоваться судебным процессом над основателем Telegram Павлом Дуровым, чтобы инициировать ввод санкций ЕС против российского мессенджера. Об этом пишет "Украина сейчас", ссылаясь на источники в СМИ, близких к Европарламенту.
Николай Басков рассказал, как следует справляться со стрессом
Певец Николай Басков рассказал о способе борьбы со стрессом.
Собчак отреагировала на новость о задержании Павла Дурова: у него есть план Б
Ксения Собчак рассказала, что думает о задержании и помещении Павла Дурова под стражу во Франции.