Кадыров рассказал об эвакуации срочников из села под Курском

Глава Чечни Разман Кадыров в своем telegram-канале рассказал, что бойцы "Ахмат-Чечня" вывели из села Уланок, которое расположено в Курской области, более 50 человек. Это были солдаты срочной службы.

Военные полка работали на легковых машинах.

"Наши бойцы на легковых автомобилях под плотным минометным огнем противника прорвались в населенный пункт Уланок и тремя рейсами вывезли оттуда наших ребят", — написал Рамзан Ахматович.

Кадыров уточнил, что эвакуировали и тех парней, которые считались пропавшими без вести: Сайын Кужугет и Алаш Куулар. Ранее их близкие родственники сообщали в СФ РФ, что эти два парня пропали.

Глава Чечни выразил благодарность командиру "Ахмат-Чечни" и его подопечным. Он заявил, что горд бойцами.

Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license).