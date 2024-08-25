Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 24.08.2024 : 91,6012
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 24.08.2024 : 101,6125
Кадыров: 51 срочника эвакуировали из села Уланок
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Кадыров рассказал об эвакуации срочников из села под Курском

Кадыров: 51 срочника эвакуировали из села Уланок

Глава Чечни Разман Кадыров в своем telegram-канале рассказал, что бойцы "Ахмат-Чечня" вывели из села Уланок, которое расположено в Курской области, более 50 человек. Это были солдаты срочной службы.

Военные полка работали на легковых машинах.

"Наши бойцы на легковых автомобилях под плотным минометным огнем противника прорвались в населенный пункт Уланок и тремя рейсами вывезли оттуда наших ребят", — написал Рамзан Ахматович.

Кадыров уточнил, что эвакуировали и тех парней, которые считались пропавшими без вести: Сайын Кужугет и Алаш Куулар. Ранее их близкие родственники сообщали в СФ РФ, что эти два парня пропали.

Глава Чечни выразил благодарность командиру "Ахмат-Чечни" и его подопечным. Он заявил, что горд бойцами.

Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license).

Мир

Уязвимость Microsoft Outlook и Teams угрожает безопасности

Уязвимость Microsoft Outlook и Teams угрожает безопасности

Эксперты из компании Cisco Talos обнаружили критическую уязвимость в приложениях Microsoft Outlook и Teams, работающих на macOS.

Читать полностью
Париж может использовать суд над Дуровым с целью санкционировать Telegram

Париж может использовать суд над Дуровым с целью санкционировать Telegram

Власти Франции могут воспользоваться судебным процессом над основателем Telegram Павлом Дуровым, чтобы инициировать ввод санкций ЕС против российского мессенджера. Об этом пишет "Украина сейчас", ссылаясь на источники в СМИ, близких к Европарламенту.

Читать полностью

Общество

Николай Басков рассказал, как следует справляться со стрессом

Николай Басков рассказал, как следует справляться со стрессом

Певец Николай Басков рассказал о способе борьбы со стрессом.

Читать полностью
Собчак отреагировала на новость о задержании Павла Дурова: у него есть план Б

Собчак отреагировала на новость о задержании Павла Дурова: у него есть план Б

Ксения Собчак рассказала, что думает о задержании и помещении Павла Дурова под стражу во Франции.

Читать полностью

Новости