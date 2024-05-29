В Швеции правоохранительные органы расследуют преступление на почве ненависти. Дело в том, что неизвестный оставил тушу дикого кабана у мечети в городе Шёвде на юге страны. Свинью бросили рядом с фасадом мечети.

"Это произошло ночью. Жалоба зарегистрирована по факту подстрекательства к расовой ненависти, но не исключены и другие мотивы", — пишет РИА Новости, ссылаясь на агентство Франс Пресс.

Глава фонда, управляющего мечетью, Смайо Сахат рассказал, что неизвестный приехал на машине, его сняли камеры видеонаблюдения. Ранее мечеть не получала никаких угроз.

Фото: flickr. com/Benoît Derrier from Stockholm, Sweden (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license).