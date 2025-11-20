Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Джастин Чон
© commons.wikimedia.org by Frank Schramm / Montclair Film is licensed under CC BY 2.0
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 19:54

Когда известность не спасает: звезда "Сумерек" оказалась в центре уличного скандала

44-летний актер, известный по роли Эрика Йорки в саге "Сумерки", стал объектом конфликта на улице Восстания в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеграм-канал "Осторожно, Новости". Случившееся привлекло внимание СМИ и поклонников актера, учитывая его популярность в России и за рубежом.

Джастин Чон рассказал, что в момент инцидента шел по улице в наушниках, слушая музыку. Вдруг на него начал кричать прохожий. Актер попытался объяснить, что не понимает русский язык, но реакция незнакомца оказалась агрессивной: тот неожиданно толкнул Чона.

"Я бросил рюкзак и начал наносить удары. К счастью, нас разняла группа ребят, которые держали его, чтобы я смог уйти", — сказал Джастин своей жене.

Инцидент произошел в дневное время, и, по словам актера, группа случайных прохожих вовремя вмешалась, чтобы остановить конфликт. Благодаря их помощи ситуация не переросла в серьёзную драку, и Джастин смог покинуть место происшествия.

Семья и личная жизнь Джастина Чона

С 2014 года Джастин состоит в браке с россиянкой Александрой. Они познакомились в Гонконге, где девушка работала моделью. У пары есть дочь, а родители супруги живут в Петербурге, что стало важным фактором для семейных визитов актера в город.

Сейчас Джастин сосредоточен на режиссуре, а Александра занимается продюсированием. Семейная жизнь, по их словам, стабильная и гармоничная.

Возвращение "Сумерек" в российские кинотеатры

С 1 октября по 1 ноября все части "Сумерек" вновь показывали в российских кинотеатрах. Сеансы проходили в нескольких крупных городах, включая Москву и Петербург. Формат показа был неофициальным — кинотеатры представляли фильмы как "предсеансовое обслуживание" перед короткометражками российских режиссеров.

Для фанатов саги это стало уникальной возможностью пересмотреть любимые сцены на большом экране, а для Джастина Чона — поводом интереса со стороны публики, учитывая свежесть его образа в российском медийном пространстве.

Советы шаг за шагом: как избежать конфликтов на улице

  1. Избегайте прямого контакта с агрессивными людьми.

  2. Не отвечайте на провокации, если чувствуете угрозу.

  3. Используйте мобильный телефон для вызова помощи.

  4. Оказывайтесь в местах с большим количеством прохожих.

  5. Помните о своих правах и личной безопасности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: попытка решить конфликт кулаками.
    Последствие: возможная травма и проблемы с законом.
    Альтернатива: спокойно уйти или обратиться к прохожим и службам безопасности.

  • Ошибка: игнорировать очевидную угрозу.
    Последствие: эскалация драки.
    Альтернатива: немедленно искать безопасное место и помощь.

А что если…

Если бы на месте происшествия не было людей, способных вмешаться, конфликт мог перерасти в более серьёзную драку. Даже известные личности не застрахованы от ситуаций, когда окружающие играют решающую роль в исходе событий.

FAQ

Как выбрать место для прогулки в городе, чтобы избежать конфликтов?
Выбирайте оживленные улицы, избегайте темных и малолюдных мест.

Сколько стоит личная охрана для публичных людей?
Цены варьируются от 10 000 до 50 000 рублей в день в зависимости от услуг.

Что лучше — уйти или защищаться физически?
Всегда предпочтительнее сначала уйти и привлечь помощь, чтобы избежать травм и проблем с законом.

Мифы и правда

  • Миф: знаменитости всегда защищены и безопасны.
    Правда: известность не защищает от случайных уличных инцидентов.

  • Миф: агрессия на улице всегда предотвращает конфликт.
    Правда: чаще всего попытка ответить агрессией усугубляет ситуацию.

