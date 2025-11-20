Когда известность не спасает: звезда "Сумерек" оказалась в центре уличного скандала

44-летний актер, известный по роли Эрика Йорки в саге "Сумерки", стал объектом конфликта на улице Восстания в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеграм-канал "Осторожно, Новости". Случившееся привлекло внимание СМИ и поклонников актера, учитывая его популярность в России и за рубежом.

Джастин Чон рассказал, что в момент инцидента шел по улице в наушниках, слушая музыку. Вдруг на него начал кричать прохожий. Актер попытался объяснить, что не понимает русский язык, но реакция незнакомца оказалась агрессивной: тот неожиданно толкнул Чона.

"Я бросил рюкзак и начал наносить удары. К счастью, нас разняла группа ребят, которые держали его, чтобы я смог уйти", — сказал Джастин своей жене.

Инцидент произошел в дневное время, и, по словам актера, группа случайных прохожих вовремя вмешалась, чтобы остановить конфликт. Благодаря их помощи ситуация не переросла в серьёзную драку, и Джастин смог покинуть место происшествия.

Семья и личная жизнь Джастина Чона

С 2014 года Джастин состоит в браке с россиянкой Александрой. Они познакомились в Гонконге, где девушка работала моделью. У пары есть дочь, а родители супруги живут в Петербурге, что стало важным фактором для семейных визитов актера в город.

Сейчас Джастин сосредоточен на режиссуре, а Александра занимается продюсированием. Семейная жизнь, по их словам, стабильная и гармоничная.

Возвращение "Сумерек" в российские кинотеатры

С 1 октября по 1 ноября все части "Сумерек" вновь показывали в российских кинотеатрах. Сеансы проходили в нескольких крупных городах, включая Москву и Петербург. Формат показа был неофициальным — кинотеатры представляли фильмы как "предсеансовое обслуживание" перед короткометражками российских режиссеров.

Для фанатов саги это стало уникальной возможностью пересмотреть любимые сцены на большом экране, а для Джастина Чона — поводом интереса со стороны публики, учитывая свежесть его образа в российском медийном пространстве.

