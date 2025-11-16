Coachella под угрозой? Бибер рассказал о боли, которая сводит его с ума
Джастин Бибер в последние дни оказался в центре внимания не только благодаря подготовке к грандиозному выступлению на фестивале Coachella, но и из-за неприятного происшествия, которое доставило ему немало боли. Музыкант раскрыл поклонникам, что недавно получил травму, катаясь на электрическом скейтборде Onewheel. Этот инцидент стал причиной серьезного ушиба ребер и бедра, что делает даже привычные движения болезненными.
Во время прямого эфира на платформе Twitch, который длился четыре часа, Джастин откровенно рассказал о своем состоянии.
"У меня так чертовски сильно болит ребро, братан, ты же видел, как это произошло, верно? Эта хрень, братан, причиняет мне боль. Я пытаюсь сохранять спокойствие, братан, но эта боль сводит меня с ума", — поделился Бибер.
Что произошло
Джастин катался на одном из популярных электрических моноколес и потерял равновесие, в результате чего упал на бок. При этом он ударился о бедро, что добавило травме сложности. Даже привычные движения, такие как смех или пение, теперь сопровождаются неприятными ощущениями.
"Я, черт возьми, упал на бок на этом моноколесе и приземлился на бедро, так что даже петь, смеяться — все причиняет боль", — отметил Бибер.
Несмотря на травму, у музыканта ещё есть время восстановиться: фестиваль Coachella состоится в апреле следующего года. Для Джастина это событие станет особенным — впервые он будет выступать там в качестве хедлайнера.
Советы шаг за шагом: как снизить риск травмы при активном отдыхе
-
Надевайте защитное снаряжение: шлем, наколенники, налокотники.
-
Начинайте с медленной скорости и равновесных упражнений.
-
Тренируйтесь на ровной поверхности, избегая препятствий.
-
Следите за техникой падения: учитесь сгибать колени и смягчать удар.
-
В случае травмы — сразу прекратите активность и оцените состояние.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: катание на Onewheel без опыта.
-
Последствие: серьезный ушиб ребер и бедра.
-
Альтернатива: тренировка на ровной площадке, постепенное увеличение скорости.
А что если…
Если травма серьезнее, чем кажется, промедление с лечением может привести к долгому восстановлению и пропуску важных мероприятий. В таких случаях важно обратиться к врачу и корректировать физическую активность.
FAQ
1. Как выбрать безопасный моноколесо для новичка?
Выбирайте модель с устойчивой платформой, встроенной стабилизацией и возможностью регулировки скорости.
2. Сколько времени требуется на восстановление после ушиба ребер?
В среднем — от двух до четырех недель при соблюдении покоя и минимизации нагрузок.
3. Что лучше использовать для тренировок перед Coachella?
Йога, лёгкая кардиотренировка и растяжка помогают поддерживать форму без риска новых травм.
Мифы и правда
-
Миф: "Электроскейтборд безопасен для всех".
Правда: любая техника требует опыта, защита и осторожность минимизируют риск травм.
-
Миф: "Небольшой ушиб не мешает выступлениям".
Правда: даже легкие травмы могут ограничить подвижность и негативно сказаться на вокале и движении.
Три интересных факта
-
Onewheel — устройство с одним большим колесом, управляется балансом тела.
-
Coachella — один из самых престижных музыкальных фестивалей, где хедлайнеры получают особое внимание.
-
Джастин Бибер впервые станет хедлайнером фестиваля, что делает его подготовку особенно значимой.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru