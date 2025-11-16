Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Джастин Бибер
Джастин Бибер
© commons.wikimedia.org by Lou Stejskal is licensed under CC BY 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 0:51

Coachella под угрозой? Бибер рассказал о боли, которая сводит его с ума

Джастин Бибер получил ушиб ребер и бедра при падении с электрического скейтборда — Twitch

Джастин Бибер в последние дни оказался в центре внимания не только благодаря подготовке к грандиозному выступлению на фестивале Coachella, но и из-за неприятного происшествия, которое доставило ему немало боли. Музыкант раскрыл поклонникам, что недавно получил травму, катаясь на электрическом скейтборде Onewheel. Этот инцидент стал причиной серьезного ушиба ребер и бедра, что делает даже привычные движения болезненными.

Во время прямого эфира на платформе Twitch, который длился четыре часа, Джастин откровенно рассказал о своем состоянии.

"У меня так чертовски сильно болит ребро, братан, ты же видел, как это произошло, верно? Эта хрень, братан, причиняет мне боль. Я пытаюсь сохранять спокойствие, братан, но эта боль сводит меня с ума", — поделился Бибер.

Что произошло

Джастин катался на одном из популярных электрических моноколес и потерял равновесие, в результате чего упал на бок. При этом он ударился о бедро, что добавило травме сложности. Даже привычные движения, такие как смех или пение, теперь сопровождаются неприятными ощущениями.

"Я, черт возьми, упал на бок на этом моноколесе и приземлился на бедро, так что даже петь, смеяться — все причиняет боль", — отметил Бибер.

Несмотря на травму, у музыканта ещё есть время восстановиться: фестиваль Coachella состоится в апреле следующего года. Для Джастина это событие станет особенным — впервые он будет выступать там в качестве хедлайнера.

Советы шаг за шагом: как снизить риск травмы при активном отдыхе

  1. Надевайте защитное снаряжение: шлем, наколенники, налокотники.

  2. Начинайте с медленной скорости и равновесных упражнений.

  3. Тренируйтесь на ровной поверхности, избегая препятствий.

  4. Следите за техникой падения: учитесь сгибать колени и смягчать удар.

  5. В случае травмы — сразу прекратите активность и оцените состояние.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: катание на Onewheel без опыта.

  • Последствие: серьезный ушиб ребер и бедра.

  • Альтернатива: тренировка на ровной площадке, постепенное увеличение скорости.

А что если…

Если травма серьезнее, чем кажется, промедление с лечением может привести к долгому восстановлению и пропуску важных мероприятий. В таких случаях важно обратиться к врачу и корректировать физическую активность.

FAQ

1. Как выбрать безопасный моноколесо для новичка?
Выбирайте модель с устойчивой платформой, встроенной стабилизацией и возможностью регулировки скорости.

2. Сколько времени требуется на восстановление после ушиба ребер?
В среднем — от двух до четырех недель при соблюдении покоя и минимизации нагрузок.

3. Что лучше использовать для тренировок перед Coachella?
Йога, лёгкая кардиотренировка и растяжка помогают поддерживать форму без риска новых травм.

Мифы и правда

  • Миф: "Электроскейтборд безопасен для всех".
    Правда: любая техника требует опыта, защита и осторожность минимизируют риск травм.

  • Миф: "Небольшой ушиб не мешает выступлениям".
    Правда: даже легкие травмы могут ограничить подвижность и негативно сказаться на вокале и движении.

Три интересных факта

  1. Onewheel — устройство с одним большим колесом, управляется балансом тела.

  2. Coachella — один из самых престижных музыкальных фестивалей, где хедлайнеры получают особое внимание.

  3. Джастин Бибер впервые станет хедлайнером фестиваля, что делает его подготовку особенно значимой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

14.11.2025 в 16:51
Завеса над "Астралом-6" приоткрылась: новая часть обещает такой поворот, к которому зрители не были готовы

Новая часть франшизы "Астрал" выйдет в августе 2026 года. Режиссер Джейкоб Чейз завершил съемки, а сюжет держат в секрете.

Читать полностью » Личные вещи и сценарии Алана Рикмана выставлены на аукцион Propstore в Лондоне — The Guardian 14.11.2025 в 15:59
Лондонский аукцион Propstore готовит сенсацию: личные вещи актёра, которого нельзя забыть

Личные вещи и сценарии Алана Рикмана выставят на лондонский аукцион: от дебютного фильма до культового Снейпа.

Читать полностью » Никола Пельтц заявила о периоде трансформации в браке с Бруклином Бекхэмом — соцсети 14.11.2025 в 14:50
Никола Пельтц раскрыла тайну брака с Бруклином Бекхэмом: одно число изменило их жизнь

Никола Пельтц рассказала о духовной трансформации в браке с Бруклином Бекхэмом и обратила внимание на особое значение числа 11.

Читать полностью » 14.11.2025 в 13:59
Билли Айлиш ударила по Маску: конфликт, который раскрыл щекотливую правду о богатстве

Билли Айлиш выступила с резкой критикой Илона Маска и предложила, как он мог бы направить своё состояние на гуманитарные цели. История вызвала масштабное обсуждение и стала поводом поговорить о том, как знаменитости влияют на благотворительность.

Читать полностью » Disney+ позволит пользователям создавать ИИ-контент — Боб Айгер 14.11.2025 в 11:53
Граница между зрителем и автором исчезает: Disney+ запускает функцию, о которой давно мечтали все фанаты

Disney готовит масштабное обновление сервиса, и новые ИИ-функции способны изменить привычный опыт зрителей. Что именно ждёт пользователей — разбираемся подробно.

Читать полностью » Сара Джессика Паркер прочла 153 книги в рамках работы судьёй литературной премии — The New York Tiimes 14.11.2025 в 10:28
Как Кэрри Брэдшоу стала книжным гуру: 153 книги и один метод чтения, который работает на все 100%

Сара Джессика Паркер полностью погрузилась в мир литературы, став судьёй престижной премии и изменив отношение к чтению, открывая новые горизонты эмоций и анализа.

Читать полностью » Съёмки третьей части фильма 14.11.2025 в 9:22
Гигантские черви и личные драмы: что скрывает третий фильм культовой саги

Дени Вильнев завершил съёмки третьей "Дюны", подготовив зрителей к новой захватывающей главе истории дома Атрейдесов на Арракисе.

Читать полностью » Чедвик Боузман получит звезду на Голливудской Аллее Славы 20 ноября — People 14.11.2025 в 8:46
Когда герой становится легендой: как Голливуд почтит звезду "Пантеры"

Звезда Голливудской Аллеи Славы навсегда увековечит память Чедвика Боузмана, символа киноиндустрии и любимца фанатов Marvel.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Упражнение с эспандером укрепило трицепсы всего за 2 минуты — фитнес-тренеры
Дом
Регулярная уборка и качественная техника помогут эффективно бороться с пылью
Авто и мото
Мягкая подвеска увеличивает раскачивание и усиливает укачивание в дороге — автоэксперты
Еда
Закусочный торт с печенью трески получается насыщенным по вкусу — повар
Садоводство
Пруд на участке улучшает микроклимат создавая прохладу и повышенную влажность — Ольга Нестеренко
УрФО
В Челябинске полиция оформила РВП женщине из Германии за один день — МВД РФ
Садоводство
Ель сохраняет свежий лесной запах в квартире — специалисты по озеленению
Еда
Перед приготовлением говяжий язык нужно замочить в прохладной жидкости на 30–40 минут — шеф-повар
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet