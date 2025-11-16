Coachella под угрозой? Бибер рассказал о боли, которая сводит его с ума

Джастин Бибер в последние дни оказался в центре внимания не только благодаря подготовке к грандиозному выступлению на фестивале Coachella, но и из-за неприятного происшествия, которое доставило ему немало боли. Музыкант раскрыл поклонникам, что недавно получил травму, катаясь на электрическом скейтборде Onewheel. Этот инцидент стал причиной серьезного ушиба ребер и бедра, что делает даже привычные движения болезненными.

Во время прямого эфира на платформе Twitch, который длился четыре часа, Джастин откровенно рассказал о своем состоянии.

"У меня так чертовски сильно болит ребро, братан, ты же видел, как это произошло, верно? Эта хрень, братан, причиняет мне боль. Я пытаюсь сохранять спокойствие, братан, но эта боль сводит меня с ума", — поделился Бибер.

Что произошло

Джастин катался на одном из популярных электрических моноколес и потерял равновесие, в результате чего упал на бок. При этом он ударился о бедро, что добавило травме сложности. Даже привычные движения, такие как смех или пение, теперь сопровождаются неприятными ощущениями.

"Я, черт возьми, упал на бок на этом моноколесе и приземлился на бедро, так что даже петь, смеяться — все причиняет боль", — отметил Бибер.

Несмотря на травму, у музыканта ещё есть время восстановиться: фестиваль Coachella состоится в апреле следующего года. Для Джастина это событие станет особенным — впервые он будет выступать там в качестве хедлайнера.

