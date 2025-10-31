Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Джастин Бибер
© commons.wikimedia.org by Lou Stejskal is licensed under CC BY 2.0
Опубликована сегодня в 7:17

Роды как поле боя: Джастин Бибер вспомнил момент, когда всё могло сорваться

Джастин Бибер признался, что поругался с доулой во время родов Хейли

Рождение ребёнка — событие, которое обычно приносит радость, но для Джастина Бибера этот момент оказался не только счастливым, но и эмоционально сложным. Певец откровенно рассказал о своих переживаниях, связанных с появлением на свет их первого сына с Хейли Бибер в августе прошлого года.

Эмоции и неожиданный конфликт

"У нас была доула, еще и медсестра. Медсестра с доулой постоянно сталкивались лбами. Потом я не сошелся с доулой. Это было так очень эмоционально, потому что это был один из самых важных моментов в жизни", — признался Джастин.

Музыкант подчеркнул, что в разгар родов напряжение усиливалось, и он сам чувствовал себя некомфортно в сложившейся ситуации. Его эмоциональная реакция, по словам певца, была довольно резкой, что вызвало тревогу у Хейли.

Советы жены: извинения как способ наладить атмосферу

Хейли посоветовала мужу сгладить конфликт.

"Тебе нужно извиниться перед доулой. Просто сделай это, пусть атмосфера наладится", — рассказала Бибер.

Джастин последовал совету и извинился перед доулой, что помогло восстановить спокойствие в комнате родов. Он не раскрывал подробности ссоры, но отметил, что основной причиной стало его эмоциональное состояние в критический момент.

Личные переживания Бибера

"Бывали моменты, когда мне нужно было утешить Хейли, но мне казалось, что она отталкивает меня", - признавался Джастин в публикации в соцсетях.

А что если бы конфликт продолжился

Если бы Бибер не последовал совету жены и не извинился, эмоциональная атмосфера могла бы негативно повлиять на весь процесс родов. Сегодня звезда делится своим опытом как напоминание: открытое общение и уважение к персоналу — ключ к спокойствию и поддержке во время рождения ребёнка.

FAQ

Как подготовиться к эмоционально сложным родам?
Важно заранее обсудить с партнёром и медицинским персоналом роли и ожидания, чтобы снизить риск конфликтов.

Стоит ли приглашать доулу?
Да, особенно если хочется профессиональной поддержки и помощи в эмоциональной стабилизации.

Что делать, если возникает конфликт с персоналом во время родов?
Лучше сохранять спокойствие, слушать советы партнёра и при необходимости извиняться, чтобы восстановить атмосферу.

Интересные факты

  1. Доула — это специалист, который поддерживает родителей эмоционально и физически во время родов, но не выполняет медицинские процедуры.

  2. Эмоциональное состояние партнёра может напрямую влиять на ход родов и уровень стресса матери.

  3. Публичные признания знаменитостей о личных родах помогают разрушать мифы о "идеальных" родах и показывают, что сложности — нормальная часть процесса.

