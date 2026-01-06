Падение было неизбежным: Землю тянуло в Солнце, и вдруг вмешался неожиданный фактор

Судьба Земли оказалась тесно связана с гигантом, который сегодня кажется далёким и холодным. Речь идёт о Юпитере — планете, чья роль в формировании Солнечной системы долгое время оставалась в тени. Новое исследование показывает, что без его вмешательства внутренние планеты могли попросту не сохраниться. Об этом сообщает журнал Science Advances.

Почему внутренние планеты могли исчезнуть

Формирование Солнечной системы началось около 4,57 млрд лет назад, когда из газо-пылевого облака возникло Солнце и окружающий его протопланетный диск. Именно в этой среде постепенно рождались будущие планеты. Однако для небольших твёрдых тел, из которых они собирались, существовала серьёзная угроза — радиальный дрейф. Под действием газа планетезимали теряли энергию и смещались к центру системы, рискуя быть поглощёнными звездой.

Классические модели долгое время указывали на то, что Меркурий, Венера, Земля и Марс в таких условиях просто не могли сохраниться. Современные наблюдения подтверждают эти опасения: в ряде других систем внутренние миры либо исчезают, либо вовсе не формируются, а иногда планеты вообще оказываются выброшенными в межзвёздное пространство, превращаясь в планеты-изгои без звезды.

Юпитер как защитный фактор

Учёные Университета Райса предложили объяснение, которое меняет взгляд на историю нашей системы. Согласно исследованию, опубликованному в Science Advances, Юпитер сформировался очень рано и вскоре начал миграцию внутрь Солнечной системы. Его огромная масса позволила изменить структуру протопланетного диска.

Гравитация газового гиганта создала область с пониженной плотностью газа и пыли, что заметно ослабило торможение и разрушительные столкновения во внутренней части системы. Это дало планетезималям шанс сохранить орбиты и постепенно сформировать полноценные планеты. Подобные процессы сегодня активно изучают и за пределами нашей системы — особенно на примере экзопланет, где наблюдается сложная миграция горячих Юпитеров.

"Юпитер стал не только самой большой планетой, он сформировал архитектуру всей внутренней Солнечной системы. Без нее Земля, какой мы ее знаем, возможно, не существовала бы", — отмечает доцент Университета Райса Андре Изидоро.

Следы в метеоритах и редкость подобных систем

Влияние Юпитера проявилось не только в орбитах планет. Исследование показывает, что именно он способствовал разделению углеродистых и неуглеродистых метеоритов, которые до сих пор различаются по изотопному составу. Эти различия служат своеобразной "памятью" о ранних процессах в протопланетном диске.

Результаты работы также указывают на то, что системы со стабильными планетами земного типа могут быть редкостью. Их появление зависит не только от наличия строительного материала, но и от своевременного формирования массивного газового гиганта, способного изменить динамику всей системы.

В совокупности выводы исследования подчёркивают, насколько хрупким оказался путь к появлению Земли. Миграция одной планеты-гиганта повлияла на распределение вещества, структуру орбит и, в конечном счёте, на возможность возникновения жизни. История Солнечной системы оказывается примером тонкого баланса, который далеко не всегда реализуется в других уголках Вселенной.