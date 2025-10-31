Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 16:30

Земля на волоске от Солнца: Юпитер создал барьер, который изменил всё в ранней Вселенной

Изидоро: гравитация Юпитера создала барьер в протопланетном диске, разделив Солнечную систему

Судьба нашей планеты была предопределена ещё до её появления, и ключевую роль в этом сыграл самый крупный сосед Земли по Солнечной системе — Юпитер. Согласно свежему исследованию, опубликованному в Science Advances, гигантская планета в период своего формирования создала уникальные условия, которые не позволили строительному материалу будущей Земли упасть на Солнце.

Как Юпитер спас Землю

Учёные из Университета Райса в Хьюстоне пришли к выводу, что стремительный рост Юпитера в первые миллионы лет существования Солнечной системы прервал естественный поток газа и пыли, направлявшийся к центру. Мощная гравитация планеты действовала как космический барьер, предотвратив падение на Солнце того самого вещества, из которого впоследствии сформировались Земля, Венера и Марс.

"Юпитер не просто стал самой большой планетой — он задал архитектуру всей внутренней Солнечной системы", — заявил соруководитель исследования Андре Изидоро.

Без его влияния внутренние планеты, включая Землю, могли бы либо не сформироваться вовсе, либо иметь совершенно иную структуру и состав.

Космические пробки и кольца

С помощью сложного компьютерного моделирования команда воссоздала условия ранней Солнечной системы. Оказалось, что гравитация молодого Юпитера создавала в протопланетном диске характерные возмущения — своеобразные "рябь" и пробелы. Эти возмущения формировали плотные кольцеобразные полосы из газа и пыли.

Именно эти полосы сыграли роль космических пробок. Они удерживали мелкие частицы пыли, которые в ином случае неизбежно устремились бы по спирали к Солнцу. Запертые в этих кольцах, частицы получали возможность сталкиваться, слипаться и постепенно формировать более крупные тела — планетезимали, ставшие строительными блоками для планет земной группы.

Разделённая Солнечная система

По мере дальнейшего роста Юпитер создал в диске широкий разрыв, который эффективно разделил Солнечную систему на две изолированные зоны: внутреннюю и внешнюю. Этот барьер предотвратил свободное перемешивание материалов между ними.

Данное разделение прекрасно объясняет давнюю загадку метеоритики — существование двух принципиально разных типов метеоритов с distinct изотопными сигнатурами. Один тип происходит из внутренней части системы, а другой — из внешней. Кроме того, барьер создал условия для формирования новых тел much позже.

"Наша модель связывает воедино две вещи, которые раньше, казалось, не укладывались в общую картину — изотопные отпечатки в метеоритах, которые бывают двух видов, и динамику формирования планет", — пояснил Байбхав Шривастава, также руководивший работой.

Разгадка поздних метеоритов

Исследование предлагает ответ и на другой давний вопрос: почему некоторые из самых примитивных метеоритов, хондриты, сформировались на 2-3 миллиона лет позже первых твёрдых тел в Солнечной системе. Хондриты уникальны тем, что содержат хондры — древнейшие расплавленные капли, хранящие химическую летопись эпохи формирования планет.

"Загадка всегда заключалась в следующем: почему некоторые из этих метеоритов образовались так поздно?" — отметил Андре Изидоро. "Наши результаты показывают, что сам Юпитер создал условия для их позднего рождения".

Остановив внутренний поток вещества, Юпитер косвенно стал причиной формирования второго поколения планетезималей. Некоторые из этих "поздних" тел и стали теми самыми хондритовыми метеоритами, которые мы находим на Земле сегодня.

Подтверждение из глубокого космоса

Теория, предложенная учёными, находит удивительные подтверждения за пределами нашей Солнечной системы. Атакамская большая антенная решетка (ALMA) в Чили регулярно наблюдает аналогичные кольца и пробелы в протопланетных дисках вокруг других молодых звёзд. Это доказывает, что формирующиеся планеты-гиганты активно формируют структуру своего окружения.

"Наша Солнечная система ничем не отличалась", — считает Андре Изидоро. "Ранний рост Юпитера оставил след, который мы можем прочесть и сегодня, запечатлённый в метеоритах, падающих на Землю".

А что если…

Если бы Юпитер не занял свою уникальную позицию или сформировался значительно позже, архитектура нашей звёздной системы могла быть кардинально иной. Внутренняя часть могла бы остаться "голодной" на строительный материал, что привело бы к формированию более мелких планет или их полному отсутствию. Возможно, вместо каменистой Земли мы имели бы лишь пояс мелких астероидов.

Три факта о ранней Солнечной системе

  1. Первые твёрдые тела в Солнечной системе появились более 4.5 миллиардов лет назад, и их фрагменты мы до сих пор находим в виде метеоритов.

  2. Протопланетный диск, из которого родились планеты, состоял в основном из водорода, гелия и микроскопических частиц пыли, включая силикаты и металлы, аналогичные тем, что используются в современном лабораторном оборудовании для анализа.

  3. Изотопный состав метеоритов является для учёных таким же точным инструментом идентификации, как штрихкод для товара в магазине, позволяя определить их происхождение из разных резервуаров вещества.

Исторический контекст

Понимание роли Юпитера стало возможным лишь в последние десятилетия, с развитием компьютерного моделирования и появлением мощных телескопов, таких как ALMA. Раньше формирование планет рассматривалось как более изолированный процесс. Теперь же мы знаем, что планеты-гиганты подобны архитекторам, которые не только строят себя, но и определяют планировку всего "здания" планетной системы, влияя на распределение материалов, включая те, что необходимы для появления жизни.

