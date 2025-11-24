Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дисней
Дисней
© commons.wikimedia.org by Antonio Manfredonio is licensed under CC BY-SA 3.0
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 6:54

Амазонка не дождалась продолжения: Disney внезапно оборвала историю, в которую верили миллионы

Disney отказалась от сиквела "Круиза по джунглям" из-за пересмотра стратегии — заявление студии

Фильм "Круиз по джунглям", который когда-то задумывался как начало новой приключенческой франшизы Disney, окончательно потерял шанс на продолжение. Дуэйн Джонсон и Эмили Блант подтвердили, что сиквел не станет реальностью, хотя идея второй части обсуждалась ещё в 2021 году. История проекта оказалась показательным примером того, как даже яркие актёрские дуэты и успешный старт не гарантируют долгой жизни киносерии.

Почему продолжение так и не случилось

После выхода первой части студия действительно планировала развивать вселенную, привлекая тех же авторов — сценариста Майкла Грина и режиссёра Жауме Коллет-Серру. Производством должны были заниматься несколько продюсеров, включая самого Джонсона. Но за кулисами индустрии всё быстро поменялось.

Сами актёры объяснили, что у Disney не нашлось уверенности в необходимости возвращаться к истории.

"Мы уже выпустили это один раз, и не уверены, что готовы возвращаться к этому снова", — сказал актёр Дуэйн Джонсон.

Эмили Блант тоже отметила, что команда создателей не стремилась повторно погружаться в эту вселенную.

"Не захотели снова отправляться в это плавание, и это нормально", — добавила актриса Эмили Блант.

Свою роль сыграли пандемия, перемены в руководстве студии и пересмотр стратегии по крупным франшизам: Disney сместила акцент в сторону уже существующих сверхприбыльных брендов.

Что представлял собой оригинальный проект

Первый фильм был вдохновлён классическим аттракционом из Диснейленда. Его атмосфера — смесь приключения, юмора и семейного кино — позволила собрать большую аудиторию. На экране вместе с Джонсоном и Блант сыграли Эдгар Рамирес, Джеки Уайтхолл, Джесси Племонс и Пол Джаматти. Многие критики отмечали, что проект стал одним из самых удачных примеров адаптаций тематических аттракционов Disney последних лет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: студия делает ставку на новый IP в период нестабильности рынка.
Последствие: проект не получает развития, несмотря на сильную актёрскую команду.
Альтернатива: опора на уже существующие бренды или гибридный релиз в связке кино + стриминг.

Ошибка: зрители ожидают мгновенного запуска франшизы.
Последствие: разочарование, когда сиквел не анонсируют.
Альтернатива: ориентироваться на кассовые сборы и медиасигналы студии, а не на слухи.

А что если бы сиквел всё-таки сняли?

Вероятно, вторая часть расширила бы мир, связанный с рекой Амазонкой, добавила новых персонажей и усилила элементы мистики. Можно предположить появление новых антагонистов, масштабных CGI-сцен и развитие линии отношений героев Джонсона и Блант. Кино могло бы приблизиться к духу классических приключений вроде "Мумий" или "Пиратов Карибского моря".

Плюсы и минусы отказа от сиквела

Плюсы Минусы
Свежие ресурсы студии направлены на новые проекты Поклонники потеряли шанс на продолжение истории
Джонсон и Блант свободны для других ролей Потенциал успешной франшизы не был раскрыт
Студия избегает рисков в нестабильном прокате Упущена возможность развить популярный дуэт актёров

FAQ

Можно ли ожидать перезапуск через несколько лет?
Теоретически — да, Disney иногда возвращается к своим аттракционам, но на данный момент перспектива туманна.

Почему студия не использовала стриминговый формат?
Для Disney+ проект мог оказаться слишком бюджетным — риски не соответствовали потенциальной окупаемости.

Что лучше смотреть фанатам "Круиза по джунглям"?
Подойдут приключения "Сокровище Амазонки", "Джуманджи", а также "Пираты Карибского моря".

Мифы и правда о судьбе фильма

Миф: актёры отказались от продолжения.
Правда: решение принадлежало скорее студии и авторам, а не Джонсону и Блант.

Миф: проект провалился в прокате.
Правда: фильм заработал достойно, но не настолько, чтобы стать флагманом студии.

