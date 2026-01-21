Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Иван Рогов Опубликована сегодня в 19:04

Автоэлектрик бьет тревогу: 90% водителей неправильно снимают провода после прикуривания

Неправильное подключение проводов прикуривания выводит из строя генератор — автоэлектрик

Зимой просьбы "прикурить" машину звучат все чаще, но далеко не каждый водитель понимает, чем может обернуться такая помощь. Ошибки при подключении проводов способны вывести из строя электронику, генератор и даже аккумуляторы сразу у двух автомобилей. Автоэлектрик объяснил, какие действия при прикуривании категорически запрещены и почему они приводят к дорогостоящему ремонту. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Почему прикуривание не так просто, как кажется

На первый взгляд процедура выглядит элементарной: соединить аккумуляторы проводами, подождать и запустить двигатель. Именно из-за этой кажущейся простоты водители часто относятся к процессу без должного внимания. На практике же прикуривание — это вмешательство в электрическую систему сразу двух автомобилей, где любая ошибка может привести к короткому замыканию или перегрузке, особенно при зимних проблемах с запуском двигателя.

Чаще всего проблемы начинаются с неправильного подключения проводов. Многие накидывают "крокодилы" на клеммы в произвольном порядке, не задумываясь о последствиях. Между тем даже кратковременное замыкание плюса и минуса через кузов способно повредить проводку.

Ошибки при подключении и запуске двигателя

Правильная последовательность имеет ключевое значение. Сначала подключаются красные провода к плюсовым клеммам обоих аккумуляторов, затем черные — к массе автомобиля. Снятие проводов производится строго в обратном порядке. Нарушение этой схемы увеличивает риск скачков напряжения.

"Главная цель прикуривания — восстановить заряд аккумулятора, а не просто завести мотор", — отметил автоэлектрик в интервью порталу naavtotrasse. ru.

По этой причине еще одной распространенной ошибкой считается попытка сразу крутить стартер. После подключения проводов необходимо выждать несколько минут, чтобы батарея частично набрала заряд. Кроме того, запуск двигателя "реципиента" при работающем моторе машины-донора может создать чрезмерную нагрузку на генератор, что нередко заканчивается его поломкой и проблемами с автоэлектрикой зимой.

Несоответствие автомобилей и скрытые риски

Еще один важный момент — класс и объем двигателей. Прикуривание допустимо между автомобилями примерно одного уровня. Попытка завести крупный кроссовер или внедорожник с мощным дизелем от малолитражки часто заканчивается разрядом аккумулятора у донора.

В худшем случае страдают генератор, стартер или элементы электросистемы. После такой "помощи" уже оба автомобиля могут остаться без возможности запуска. Именно поэтому специалисты не рекомендуют рисковать, если машины существенно различаются по классу и энергопотреблению.

Профилактика лучше экстренной помощи

Отдельного внимания заслуживает состояние самого аккумулятора. Любая АКБ имеет ограниченный ресурс, который обычно составляет 5-6 лет. После этого батарея теряет емкость и становится причиной регулярных проблем зимой.

Своевременная замена аккумулятора обходится значительно дешевле, чем ремонт генератора или восстановление электропроводки. В итоге правильные действия при прикуривании и внимательное отношение к состоянию АКБ помогают избежать ситуаций, когда добрый жест превращается в источник серьезных расходов.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Алина Семёнова
Алина Семёнова — журналист, корреспондент новостной службы Ньюсинфо

