Джулия Робертс
Джулия Робертс
© commons.wikimedia.org by U.S. Department of State from United States is licensed under Public domain
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 4:03

Джулия Робертс удивила фанатов смелым желанием: этот шаг может стать новым этапом в её жизни

Джулия Робертс рассказала о желании кардинально изменить причёску — The Hollywood Reporter

Джулия Робертс, несмотря на долгую и успешную актёрскую карьеру, не теряет желания экспериментировать и кардинально менять свой образ. В интервью для "Beauty Issue" журнала The Hollywood Reporter, где в качестве модели она появилась вместе со своим давним парикмахером, Сержем Нормантом, актриса призналась, что часто мечтает о очень короткой стрижке — даже если он не всегда разделяет её порывы.

Доверие как основа творческих отношений

Джулия Робертс и Серж Нормант сотрудничают уже более трёх десятилетий: их связи хватило с 1993 года, когда они впервые встретились на съёмках фотографа Герба Риттса. За это время их рабочие отношения превратились в настоящую дружбу и взаимное доверие.

Робертс рассказывает, что иногда она предлагает Норманту что-то радикальное — "постричься сильно коротко", — а он просто смотрит на неё "нежно", отказывая. В её словах — легкая шутка, но в этом видно и серьёзное доверие к мастеру: она умеет шутить о своих капризах, но знает — он не пойдёт на компромисс, который разрушит её образ.

С другой стороны, сама актриса признаёт, что часто уступает Сержу.

"Я настолько доверяю Сержу, что иногда мы даже не обсуждаем образ", — говорит она.

Интересно, что, несмотря на возраст (а Джулии Робертс 58), она не боится экспериментировать и остаётся открытой для трансформаций. Это особенно характерно для артисток с богатой карьерой: привычный образ может надоесть, и смена причёски становится символом нового этапа жизни.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: постричься очень коротко без чёткого плана или вдохновения.

  • Последствие: разочарование, чувство, что "это не моё", желание отрастить волосы обратно.

  • Альтернатива: сделать сначала более умеренную стрижку, оценить ощущение, и потом — если хочется — пойти на более радикальный шаг.

А что если…

Если бы Джулия Робертс решилась на очень короткую стрижку, это могло бы стать символом нового этапа её жизни — возможно, даже знаковым жестом независимости и обновления. Такой шаг мог бы вдохновить поклонников средних лет и стать личным заявлением: возраст — не преграда для перемен.

FAQ

Можно ли резко обрезать волосы, если никогда раньше не носила короткие причёски?
Да. Главное — заранее подготовиться, посмотреть примеры и обсудить с мастером, готов ли он поддержать ваш эксперимент.

Подходит ли короткая стрижка женщинам старше 50?
Абсолютно. Многие актрисы и публичные личности доказывают, что возраст — не помеха для стильной и современной причёски.

Мифы и правда

  • Миф: "Резкая стрижка — это рискованно после 50".
    Правда: многие женщины с опытом меняют причёску в среднем возрасте и выглядят свежо и современно.

  • Миф: "Чем длиннее волосы — тем элегантнее".
    Правда: элегантность не зависит от длины; короткая стрижка может быть столь же утончённой.

