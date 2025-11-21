Джулия Робертс удивила фанатов смелым желанием: этот шаг может стать новым этапом в её жизни
Джулия Робертс, несмотря на долгую и успешную актёрскую карьеру, не теряет желания экспериментировать и кардинально менять свой образ. В интервью для "Beauty Issue" журнала The Hollywood Reporter, где в качестве модели она появилась вместе со своим давним парикмахером, Сержем Нормантом, актриса призналась, что часто мечтает о очень короткой стрижке — даже если он не всегда разделяет её порывы.
Доверие как основа творческих отношений
Джулия Робертс и Серж Нормант сотрудничают уже более трёх десятилетий: их связи хватило с 1993 года, когда они впервые встретились на съёмках фотографа Герба Риттса. За это время их рабочие отношения превратились в настоящую дружбу и взаимное доверие.
Робертс рассказывает, что иногда она предлагает Норманту что-то радикальное — "постричься сильно коротко", — а он просто смотрит на неё "нежно", отказывая. В её словах — легкая шутка, но в этом видно и серьёзное доверие к мастеру: она умеет шутить о своих капризах, но знает — он не пойдёт на компромисс, который разрушит её образ.
С другой стороны, сама актриса признаёт, что часто уступает Сержу.
"Я настолько доверяю Сержу, что иногда мы даже не обсуждаем образ", — говорит она.
Интересно, что, несмотря на возраст (а Джулии Робертс 58), она не боится экспериментировать и остаётся открытой для трансформаций. Это особенно характерно для артисток с богатой карьерой: привычный образ может надоесть, и смена причёски становится символом нового этапа жизни.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: постричься очень коротко без чёткого плана или вдохновения.
-
Последствие: разочарование, чувство, что "это не моё", желание отрастить волосы обратно.
-
Альтернатива: сделать сначала более умеренную стрижку, оценить ощущение, и потом — если хочется — пойти на более радикальный шаг.
А что если…
Если бы Джулия Робертс решилась на очень короткую стрижку, это могло бы стать символом нового этапа её жизни — возможно, даже знаковым жестом независимости и обновления. Такой шаг мог бы вдохновить поклонников средних лет и стать личным заявлением: возраст — не преграда для перемен.
FAQ
Можно ли резко обрезать волосы, если никогда раньше не носила короткие причёски?
Да. Главное — заранее подготовиться, посмотреть примеры и обсудить с мастером, готов ли он поддержать ваш эксперимент.
Подходит ли короткая стрижка женщинам старше 50?
Абсолютно. Многие актрисы и публичные личности доказывают, что возраст — не помеха для стильной и современной причёски.
Мифы и правда
-
Миф: "Резкая стрижка — это рискованно после 50".
Правда: многие женщины с опытом меняют причёску в среднем возрасте и выглядят свежо и современно.
-
Миф: "Чем длиннее волосы — тем элегантнее".
Правда: элегантность не зависит от длины; короткая стрижка может быть столь же утончённой.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru