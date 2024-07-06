Диетолог Алексей Кабанов предупредил, что свежевыжатый апельсиновый сок, несмотря на его полезные свойства, не следует употреблять натощак из-за его высокой кислотности и концентрации. Это может привести к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и повышению кислотности желудка.
Сок также вызывает скачки уровня сахара в крови, что повышает риск диабета второго типа и нежелателен для диабетиков. Отсутствие клетчатки в соках делает их менее полезными для кишечника и способствует мгновенному усвоению фруктозы.
Диетолог Михаил Гинзбург добавил, что апельсины полезнее в целом виде, а их сок может быть вреден, особенно для людей старше 40 лет с хроническими заболеваниями и ожирением.
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