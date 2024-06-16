Исследование учёных из Токийского медицинского и стоматологического университета показало, что употребление несолёного томатного сока снижает артериальное давление и уровень "плохого" холестерина (ЛПНП), что способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В течение года в исследовании участвовали 481 человек, которые по собственному усмотрению употребляли томатный сок. Наблюдения показали значительное уменьшение систолического и диастолического давления, а также уровня ЛПНП среди участников с гипертонией и прегипертонией.

Результаты, опубликованные в журнале Food Science & Nutrition, подтвердили эффективность томатного сока в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин и женщин различных возрастов.

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