Исследование учёных из Токийского медицинского и стоматологического университета показало, что употребление несолёного томатного сока снижает артериальное давление и уровень "плохого" холестерина (ЛПНП), что способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
В течение года в исследовании участвовали 481 человек, которые по собственному усмотрению употребляли томатный сок. Наблюдения показали значительное уменьшение систолического и диастолического давления, а также уровня ЛПНП среди участников с гипертонией и прегипертонией.
Результаты, опубликованные в журнале Food Science & Nutrition, подтвердили эффективность томатного сока в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин и женщин различных возрастов.
Фото: commons.wikimedia.org/Claus Ableiter (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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