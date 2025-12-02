Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 11:42

Десятки устаревших требований годами нагружали суды: пересмотр практик обещает изменить работу всей системы

Верховный суд объявил ревизию отчётных форм — председатель ВС Краснов

Перегруженность российской судебной системы годами объяснялась не только ростом обращений, но и тем, что значительная часть рабочего времени уходила на устаревшие бюрократические процедуры. На совещании Совета судей РФ об этом сообщил корреспондент РАПСИ, передавая выступление председателя Верховного суда Игоря Краснова.

Пересмотр статистических требований

Верховный суд обозначил необходимость отказаться от избыточных отчетных практик, которые стали механическим наследием прежних регламентов. Краснов подчеркнул, что такие процессы создают дополнительное давление на судейский корпус и искажают представление о реальной нагрузке. Он указал, что в систему продолжают поступать требования по сбору обширных массивов данных, утративших прикладной смысл, но сохраняющих обязательный характер.

По словам председателя, подобные сведения не отражают качество отправления правосудия, зато отнимают у судей время, которое могло бы быть направлено на рассмотрение дел. Он отметил, что значительный объем вспомогательной работы вырос до состояния, когда стал сопоставим с основной деятельностью, что потребовало институционального вмешательства.

Ревизия документооборота

Краснов сообщил о поручении провести всестороннюю проверку существующих форм отчетности и внутренних операций.

"На показатели нагрузки также оказывает влияние и наличие в судебной системе чрезмерно громоздких бюрократических процедур, а также объема работы, не связанной с отправлением правосудия", — отметил председатель Верховного суда.

Он также напомнил, что анализ документооборота должен привести к исключению повторяющихся операций и отказу от неэффективных шаблонов.

В ходе совещания было подчеркнуто, что подход к пересмотру должен быть комплексным: речь идет не о разовых корректировках, а о системной оптимизации. Краснов привел пример: сбор значительного массива показателей сохраняется по инерции, хотя многие из них давно не влияют на принятие управленческих решений. Такая практика требует корректировки, чтобы административные механизмы соответствовали актуальным задачам правосудия.

Освобождение судов от несвойственной нагрузки

Председатель Верховного суда обозначил конечную цель — перераспределение рабочего времени таким образом, чтобы судьи были максимально сосредоточены на рассмотрении дел.

"В связи с этим поручено провести ревизию формируемой статистики, анализ документооборота для исключения повторяющихся операций, неэффективных шаблонов и форм отчетности. Суды должны быть освобождены от излишней, тем более несвойственной нагрузки", — подчеркнул Краснов.

Инициатива, по словам выступавшего, позволит уменьшить фрагментацию рабочих процессов и снизить административные затраты. В результате судебная система сможет точнее оценивать реальные объемы работы и распределять ресурсы, что приведет к большей прозрачности и эффективности.

